Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Закрытые посольства в Киеве — реакция знаменитостей arrow

Закрытые посольства в Киеве — реакция знаменитостей

20 ноября 2024 20:16
Ирина Воронина - Редактор
Ирина Воронина
Редактор
Решетник, Осадчая и Цыбульская отреагировали на закрытые посольства в Киеве
Телеведущий Григорий Решетник. Фото: Instagram/grisha_reshetnik
Ирина Воронина - Редактор
Ирина Воронина
Редактор

В среду, 20 ноября, посольства США, Испании, Греции и Италии в Украине приняли решение закрыть свои представительства. Причиной стала угроза массированной атаки, в частности на Киев, где расположены дипломатические учреждения.

Новини.LIVE расскажет, как на это отреагировали представители украинского шоу-бизнеса.

Читайте также:

Реакция звезд на закрытые посольства некоторых стран

Отдельную публикацию по поводу закрытых посольств вышеупомянутых стран в Украине сделал телеведущий, в частности шоу "Холостяк", Григорий Решетник. Он предложил предоставить Украине больше оружия, чем закрывать дипломатические учреждения.

"Устроили полигон испытаний, что одни, что другие. Еще и панику разгоняют… Без паникивсе будет хорошо! Верим в ВСУ", — написал Решетник.

Под его публикацией появились почти две сотни комментариев. В дискуссии, в частности, Григорию посоветовали вступить в ВСУ. Отметим, что телеведущий — многодетный отец и по закону Украины не подлежит мобилизации.

Решетник посольства
Реакция Григория Решетника на закрытые посольства в Киеве. Скриншот: Instagram/grisha_reshetnik

Не паниковать призвала и телеведущая, общественный деятель Екатерина Осадчая. Она отметила, что эмоциональные качели в среду, 20 ноября, превратились в американские горки. Осадчая поделилась лайфхаком, как она борется с тревожностью. Телеведущая погружается в работу,и это ее отвлекает.

Екатерина Осадчая посольства
Екатерина Осадчая о решении некоторых посольств. Скриншот: Instagram/kosadcha

О закрытых дипломатических учреждениях в своих соцсетях высказалась и певица Оля Цыбульская. Она пропустила часть новостей, потому что была на тренировке в спортзале. По ее словам, за эти 45 минут без смартфона она и ощутила настоящую жизнь. Потому что не была в курсе происходящего.

Цыбульские посольства
Оля Цыбульская о решениях дипломатических учреждений. Скриншот: Instagram/cybulskaya

Напомним, ранее мы писали, что в МИД Польши сообщили, будут ли закрывать посольство в Киеве. Также мы рассказывали, что посольство Казахстана обратилось к своим гражданам в Украине.

соцсети Григорий Решетник украинские звезды Екатерина Осадчая Оля Цибульская посольство

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:39 Зеленский встретился с директором Всемирного банка Анной Бьерде

21:31 Отключение света в Одессе — графики и прогнозы на четверг

21:15 США сообщили, когда возобновят работу посольства в Киеве

21:13 В Полтаве участник АТО перешел в "ДНР" — что решил суд

20:58 Средства должников автоматически арестуют — детали законопроекта

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

20:13 Зеленский прокомментировал слухи о масштабном ракетном ударе РФ

20:04 В Генштабе объяснили, насколько значительна численность россиян

20:00 Отсрочка от призыва — поможет ли адвокатский запрос

19:44 На Ровненщине расширили реабилитационный центр для военных

19:33 Отключение водоснабжения в Одессе — кому запастись водой

21:39 Зеленский встретился с директором Всемирного банка Анной Бьерде

21:31 Отключение света в Одессе — графики и прогнозы на четверг

21:15 США сообщили, когда возобновят работу посольства в Киеве

21:13 В Полтаве участник АТО перешел в "ДНР" — что решил суд

20:58 Средства должников автоматически арестуют — детали законопроекта

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

20:13 Зеленский прокомментировал слухи о масштабном ракетном ударе РФ

20:04 В Генштабе объяснили, насколько значительна численность россиян

20:00 Отсрочка от призыва — поможет ли адвокатский запрос

19:44 На Ровненщине расширили реабилитационный центр для военных

19:33 Отключение водоснабжения в Одессе — кому запастись водой

Эксклюзив

18:43 Трамвай жизни — сегодняшние реалии в военном Николаеве

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо