Решетник, Осадчая и Цыбульская отреагировали на закрытые посольства в Киеве

Телеведущий Григорий Решетник. Фото: Instagram/grisha_reshetnik

В среду, 20 ноября, посольства США, Испании, Греции и Италии в Украине приняли решение закрыть свои представительства. Причиной стала угроза массированной атаки, в частности на Киев, где расположены дипломатические учреждения.

Новини.LIVE расскажет, как на это отреагировали представители украинского шоу-бизнеса.

Читайте также:

Реакция звезд на закрытые посольства некоторых стран

Отдельную публикацию по поводу закрытых посольств вышеупомянутых стран в Украине сделал телеведущий, в частности шоу "Холостяк", Григорий Решетник. Он предложил предоставить Украине больше оружия, чем закрывать дипломатические учреждения.

"Устроили полигон испытаний, что одни, что другие. Еще и панику разгоняют… Без паники — все будет хорошо! Верим в ВСУ", — написал Решетник.

Под его публикацией появились почти две сотни комментариев. В дискуссии, в частности, Григорию посоветовали вступить в ВСУ. Отметим, что телеведущий — многодетный отец и по закону Украины не подлежит мобилизации.

Реакция Григория Решетника на закрытые посольства в Киеве. Скриншот: Instagram/grisha_reshetnik

Не паниковать призвала и телеведущая, общественный деятель Екатерина Осадчая. Она отметила, что эмоциональные качели в среду, 20 ноября, превратились в американские горки. Осадчая поделилась лайфхаком, как она борется с тревожностью. Телеведущая погружается в работу,и это ее отвлекает.

Екатерина Осадчая о решении некоторых посольств. Скриншот: Instagram/kosadcha

О закрытых дипломатических учреждениях в своих соцсетях высказалась и певица Оля Цыбульская. Она пропустила часть новостей, потому что была на тренировке в спортзале. По ее словам, за эти 45 минут без смартфона она и ощутила настоящую жизнь. Потому что не была в курсе происходящего.

Оля Цыбульская о решениях дипломатических учреждений. Скриншот: Instagram/cybulskaya

Напомним, ранее мы писали, что в МИД Польши сообщили, будут ли закрывать посольство в Киеве. Также мы рассказывали, что посольство Казахстана обратилось к своим гражданам в Украине.