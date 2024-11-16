Майк Тайсон засвітив голі сідниці на весь світ — палке відео

Netflix зганьбився і засвітив голі сідниці Майка Тайсона
Шанувальники боксу припали до телевізорів та телефонів, коли оператор випадково зняв оголеного боксера Майка Тайсона. Це сталося перед його боєм з Джейком Полом.
Відеофрагмент опублікував стримінговий сервіс Netflix.
Майк Тайсон засвітив голі сідниці на весь світ
Перед поєдинком із Джейком Полом син Тайсона Амір брав інтерв'ю у батька в роздягальні. Однак коли інтерв'ю закінчилося, Тайсон повернувся спиною і глядачі побачили голі сідниці спортсмена.
Mike Tyson's pre-fight interview got real cheeky. #PaulTyson pic.twitter.com/xPR3L0R9C0— Netflix (@netflix) November 16, 2024
Майже одразу оператор схаменувся і підняв камеру, однак світ встиг побачити пікантний ракурс. Мережа вибухнула жартами щодо цього конфузу.
Нагадаємо, ми розповідали, як минув останній бій Майка Тайсона. Також боксер встановив черговий рекорд.
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