Майк Тайсон засвітив голі сідниці на весь світ — палке відео

Ексчемпіон світу з боксу Майк Тайсон. Фото: instagram/miketyson

Шанувальники боксу припали до телевізорів та телефонів, коли оператор випадково зняв оголеного боксера Майка Тайсона. Це сталося перед його боєм з Джейком Полом.

Відеофрагмент опублікував стримінговий сервіс Netflix.

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Перед поєдинком із Джейком Полом син Тайсона Амір брав інтерв'ю у батька в роздягальні. Однак коли інтерв'ю закінчилося, Тайсон повернувся спиною і глядачі побачили голі сідниці спортсмена.

Майже одразу оператор схаменувся і підняв камеру, однак світ встиг побачити пікантний ракурс. Мережа вибухнула жартами щодо цього конфузу.

Оголений Майк Тайсон. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми розповідали, як минув останній бій Майка Тайсона. Також боксер встановив черговий рекорд.