Майк Тайсон засветил голые ягодицы на весь мир — горячее видео

Netflix опозорился и засветил голые ягодицы Майка Тайсона
Поклонники бокса пришлись к телевизорам и телефонам, когда оператор случайно снял обнаженного боксера Майка Тайсона. Это произошло перед его сражением с Джейком Полом.
Видеофрагмент опубликовал стриминговый сервис Netflix.
Майк Тайсон засветил голые ягодицы на весь мир
Перед поединком с Джейком Полом сын Тайсона Амир брал интервью у отца в раздевалке. Однако когда интервью закончилось, Тайсон повернулся спиной и зрители увидели голые ягодицы спортсмена.
Mike Tyson's pre-fight interview got real cheeky. #PaulTyson pic.twitter.com/xPR3L0R9C0— Netflix (@netflix) November 16, 2024
Почти сразу оператор опомнился и поднял камеру, однако мир успел увидеть пикантный ракурс. Сеть разразилась шутками по поводу этого конфуза.
Напомним, мы рассказывали, как прошел последний бой Майка Тайсона. Также боксер установил очередной рекорд.
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