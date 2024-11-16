Майк Тайсон засветил голые ягодицы на весь мир — горячее видео

Эксчемпион мира по боксу Майк Тайсон. Фото: instagram/miketyson

Поклонники бокса пришлись к телевизорам и телефонам, когда оператор случайно снял обнаженного боксера Майка Тайсона. Это произошло перед его сражением с Джейком Полом.

Видеофрагмент опубликовал стриминговый сервис Netflix.

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Перед поединком с Джейком Полом сын Тайсона Амир брал интервью у отца в раздевалке. Однако когда интервью закончилось, Тайсон повернулся спиной и зрители увидели голые ягодицы спортсмена.

Почти сразу оператор опомнился и поднял камеру, однако мир успел увидеть пикантный ракурс. Сеть разразилась шутками по поводу этого конфуза.

Обнаженный Майк Тайсон. Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали, как прошел последний бой Майка Тайсона. Также боксер установил очередной рекорд.