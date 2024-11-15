Коля Сєрга накинувся на Івана Дорна — як відреагував музикант

Український співак Іван Дорн. Фото: instagram.com/dorn_ivan

Український співак Іван Дорн різко відповів на слова військовослужбовця ЗСУ Колі Сєрги. Музикант назвав його "капітошкою без хребта".

Відповідне відео Дорн опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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В інтерв'ю білоруському блогеру Микиті Мелкозерову Микола Сєрга розповів про своє ставлення до українського музиканта Івана Дорна. Нині артист перебуває закордоном та не планує повертатися на Батьківщину.

Сєрга засудив Дорна за те, що він мовчить про війну в Україні.

"Поваги однозначно немає. Він як капітошка без хребта. Це кулька з водою. Щось Ваня незрозуміле. Раніше я захоплювався його талантом, як він вибудовує свій бренд. Зараз талант має далеко не первісне значення. З'ясувалося, що там крім таланту нічого немає. Немає позиції, характеру, мужності", — заявив музикант.

Дорн вирішив не мовчати та записав коротке відео. На його кадрах музикант натякнув, що йому байдуже на слова Сєрги.

"З волі Колі став я безхребетним, з чим я, звичайно, сперечатися не зможу! Враховуючи складність "компліменту", повішу краще на вухо Сєргу. На ліве", — сказав Дорн.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Іван Дорн виступив перед росіянами на Балі. А також він анонсував новий альбом з російськими піснями.