Коля Серга набросился на Ивана Дорна - как отреагировал музыкант

Украинский певец Иван Дорн. Фото: instagram.com/dorn_ivan

Украинский певец Иван Дорн резко ответил на слова военнослужащего ВСУ Коли Серги. Музыкант назвал его "капитошкой без позвоночника".

Соответствующее видео Дорн опубликовал на своей странице в Instagram.

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В интервью белорусскому блогеру Никите Мелкозерову Николай Серга рассказал о своем отношении к украинскому музыканту Ивану Дорну. Сейчас артист находится за границей и не планирует возвращаться на Родину.

Серга осудил Дорна за то, что он молчит о войне в Украине.

"Уважения однозначно нет. Он как капитошка без позвоночника. Это шарик с водой. Что-то Ваня непонятно. Раньше я восхищался его талантом, как он выстраивает свой бренд. Сейчас талант имеет далеко не первоначальное значение. Выяснилось, что там кроме таланта ничего нет. Нет позиции, характера, мужества", — заявил музыкант.

Дорн решил не молчать и записал короткое видео. На его кадрах музыкант намекнул, что ему безразлично на слова Серги.

"По воле Коли стал я беспозвоночным, с чем я, конечно, спорить не смогу! Учитывая сложность "комплимента", повешу лучше на ухо Серге. На левое", — сказал Дорн.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Иван Дорн выступил перед россиянами на Бали. Также он анонсировал новый альбом с русскими песнями.