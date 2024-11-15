Коля Серга набросился на Ивана Дорна - как отреагировал музыкант

Дорн ответил Серге, который назвал его "капитошкой без хребта"
Украинский певец Иван Дорн резко ответил на слова военнослужащего ВСУ Коли Серги. Музыкант назвал его "капитошкой без позвоночника".
Соответствующее видео Дорн опубликовал на своей странице в Instagram.
Дорн потролил Сергу
В интервью белорусскому блогеру Никите Мелкозерову Николай Серга рассказал о своем отношении к украинскому музыканту Ивану Дорну. Сейчас артист находится за границей и не планирует возвращаться на Родину.
Серга осудил Дорна за то, что он молчит о войне в Украине.
"Уважения однозначно нет. Он как капитошка без позвоночника. Это шарик с водой. Что-то Ваня непонятно. Раньше я восхищался его талантом, как он выстраивает свой бренд. Сейчас талант имеет далеко не первоначальное значение. Выяснилось, что там кроме таланта ничего нет. Нет позиции, характера, мужества", — заявил музыкант.
Дорн решил не молчать и записал короткое видео. На его кадрах музыкант намекнул, что ему безразлично на слова Серги.
"По воле Коли стал я беспозвоночным, с чем я, конечно, спорить не смогу! Учитывая сложность "комплимента", повешу лучше на ухо Серге. На левое", — сказал Дорн.
Напомним, мы писали о том, что украинский певец Иван Дорн выступил перед россиянами на Бали. Также он анонсировал новый альбом с русскими песнями.
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