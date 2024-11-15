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Дорн ответил Серге, который назвал его "капитошкой без хребта"

15 ноября 2024 16:52
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Коля Серга набросился на Ивана Дорна - как отреагировал музыкант
Украинский певец Иван Дорн. Фото: instagram.com/dorn_ivan
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Украинский певец Иван Дорн резко ответил на слова военнослужащего ВСУ Коли Серги. Музыкант назвал его "капитошкой без позвоночника".

Соответствующее видео Дорн опубликовал на своей странице в Instagram.

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В интервью белорусскому блогеру Никите Мелкозерову Николай Серга рассказал о своем отношении к украинскому музыканту Ивану Дорну. Сейчас артист находится за границей и не планирует возвращаться на Родину.

Серга осудил Дорна за то, что он молчит о войне в Украине.

"Уважения однозначно нет. Он как капитошка без позвоночника. Это шарик с водой. Что-то Ваня непонятно. Раньше я восхищался его талантом, как он выстраивает свой бренд. Сейчас талант имеет далеко не первоначальное значение. Выяснилось, что там кроме таланта ничего нет. Нет позиции, характера, мужества", — заявил музыкант.

Дорн решил не молчать и записал короткое видео. На его кадрах музыкант намекнул, что ему безразлично на слова Серги.

"По воле Коли стал я беспозвоночным, с чем я, конечно, спорить не смогу! Учитывая сложность "комплимента", повешу лучше на ухо Серге. На левое", — сказал Дорн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ivan Dorn (@dorn_ivan)

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Иван Дорн выступил перед россиянами на Бали. Также он анонсировал новый альбом с русскими песнями.

соцсети Иван Дорн украинские звезды хейт Коля Серга

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