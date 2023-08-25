Огірки з куркумою на зиму — відео рецепт

Огірки на зиму. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Дуже смачний рецепт огірків на зиму, які називають "золотими". Вони готуються дуже просто, а таке цікаве забарвлення виходить через використання спеції куркума. Пікантні огірки гарно підходять для канапок, бутербродів чи сендвічів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Як варити і печи.

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Вам знадобиться:

10 огірків (приблизно);

склянка чи стакан ємністю 200 мл.

Для маринаду:

2 ст води (400 мл);

цукру 190 г;

2 ч л солі (20 г);

200 мл оцту (9%);

1 ч л зерен гірчиці;

1 ч л куркуми.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати огірки. У вас повинні вийти тоненькі смужки, краще підібрати огірки такого розміру, що шматочки огірків були такого ж розміру, як банка, наприклад, півлітрова.

Смужки з огірків. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Досить щільно складаємо смужки огірків в банку.

Огірки в банці. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Тепер потрібно зварити маринад. Для цього у 400 мл води додаємо 2 чайні ложки солі, 1,5 стакана цукру, 2 лаврові листа, духмяний перець, чорний перець, 1 чайну ложку зерен гірчиці, 1 чайну ложку куркуми та 200 мл оцту.

Приготування маринада. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Доводимо маринад до кипіння. Всі смаки повинні гарно поєднатися.

Огірки в маринаді. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далі маринадом заповнюємо банки.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Банки з огірками ставимо для стерилізації, з моменту закипання повинно пройти 5-7 хвилин.

Огірки в банці. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далі закриваємо огірки та залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали про американський рецепт маринованих огірків "Пікулі" для бургерів та бутербродів.