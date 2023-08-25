Огірки з куркумою на зиму — відео рецепт

“Золоті” огірки на зиму для канапок та на закуску
Дуже смачний рецепт огірків на зиму, які називають "золотими". Вони готуються дуже просто, а таке цікаве забарвлення виходить через використання спеції куркума. Пікантні огірки гарно підходять для канапок, бутербродів чи сендвічів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Як варити і печи.
Вам знадобиться:
- 10 огірків (приблизно);
- склянка чи стакан ємністю 200 мл.
Для маринаду:
- 2 ст води (400 мл);
- цукру 190 г;
- 2 ч л солі (20 г);
- 200 мл оцту (9%);
- 1 ч л зерен гірчиці;
- 1 ч л куркуми.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати огірки. У вас повинні вийти тоненькі смужки, краще підібрати огірки такого розміру, що шматочки огірків були такого ж розміру, як банка, наприклад, півлітрова.
Досить щільно складаємо смужки огірків в банку.
Тепер потрібно зварити маринад. Для цього у 400 мл води додаємо 2 чайні ложки солі, 1,5 стакана цукру, 2 лаврові листа, духмяний перець, чорний перець, 1 чайну ложку зерен гірчиці, 1 чайну ложку куркуми та 200 мл оцту.
Доводимо маринад до кипіння. Всі смаки повинні гарно поєднатися.
Далі маринадом заповнюємо банки.
Банки з огірками ставимо для стерилізації, з моменту закипання повинно пройти 5-7 хвилин.
Далі закриваємо огірки та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про американський рецепт маринованих огірків "Пікулі" для бургерів та бутербродів.