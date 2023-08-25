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“Золоті” огірки на зиму для канапок та на закуску

25 серпня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Огірки з куркумою на зиму — відео рецепт
Огірки на зиму. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний рецепт огірків на зиму, які називають "золотими". Вони готуються дуже просто, а таке цікаве забарвлення виходить через використання спеції куркума. Пікантні огірки гарно підходять для канапок, бутербродів чи сендвічів. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Як варити і печи

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Вам знадобиться:

  • 10 огірків (приблизно);
  • склянка чи стакан ємністю 200 мл.

Для маринаду:

  • 2 ст води (400 мл);
  • цукру 190 г;
  • 2 ч л солі (20 г);
  • 200 мл оцту (9%);
  • 1 ч л зерен гірчиці;
  • 1 ч л куркуми.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати огірки. У вас повинні вийти тоненькі смужки, краще підібрати огірки такого розміру, що шматочки огірків були такого ж розміру, як банка, наприклад, півлітрова. 

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Смужки з огірків. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Досить щільно складаємо смужки огірків в банку. 

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Огірки в банці. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Тепер потрібно зварити маринад. Для цього у 400 мл води додаємо 2 чайні ложки солі, 1,5 стакана цукру, 2 лаврові листа, духмяний перець, чорний перець, 1 чайну ложку зерен гірчиці, 1 чайну ложку куркуми та 200 мл оцту. 

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Приготування маринада. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Доводимо маринад до кипіння. Всі смаки повинні гарно поєднатися. 

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Огірки в маринаді. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далі маринадом заповнюємо банки. 

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Банки з огірками ставимо для стерилізації, з моменту закипання повинно пройти 5-7 хвилин. 

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Огірки в банці. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далі закриваємо огірки та залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про американський рецепт маринованих огірків "Пікулі" для бургерів та бутербродів. 

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