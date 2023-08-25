Огурцы с куркумой на зиму — видео рецепт

Огурцы на зиму. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya

Очень вкусный рецепт огурцов на зиму, которые называют "золотыми". Они готовятся очень просто, а такая интересная окраска получается из-за использования специи куркума. Пикантные огурцы хорошо подходят для бутербродов или сэндвичей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Как варить и печь.

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Вам понадобится:

10 огурцов (приблизительно);

стакан или стакан емкостью 200 мл.

Для маринада:

2 ст воды (400 мл);

сахара 190 г;

2 ч л соли (20 г);

200 мл уксуса (9%);

1 ч л зерен горчицы;

1 ч л куркумы.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать огурцы. У вас должны получиться тоненькие полоски, лучше подобрать огурцы такого размера, чтобы кусочки огурцов были такого же размера, как банка, например поллитровая.

Полоски из огурцов. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Достаточно плотно складываем полоски огурцов в банку.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Теперь нужно сварить маринад. Для этого в 400 мл воды добавляем 2 чайные ложки соли, 1,5 стакана сахара, 2 лавровых листа, душистый перец, черный перец, 1 чайную ложку зерен горчицы, 1 чайную ложку куркумы и 200 мл уксуса.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Доводим маринад до кипения. Все вкусы должны хорошо перемешаться.

Огурцы в маринаде. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далее маринадом заполняем банки.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Банки с огурцами ставим для стерилизации, с момента закипания должно пройти 5-7 минут.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далее закрываем огурцы и оставляем до полного охлаждения.

Ранее мы писали об американском рецепте маринованных огурцов "Пикули" для бургеров и бутербродов.