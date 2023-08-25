Огурцы с куркумой на зиму — видео рецепт

"Золотые" огурцы на зиму для бутербродов и на закуску
Очень вкусный рецепт огурцов на зиму, которые называют "золотыми". Они готовятся очень просто, а такая интересная окраска получается из-за использования специи куркума. Пикантные огурцы хорошо подходят для бутербродов или сэндвичей.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Как варить и печь.
Вам понадобится:
- 10 огурцов (приблизительно);
- стакан или стакан емкостью 200 мл.
Для маринада:
- 2 ст воды (400 мл);
- сахара 190 г;
- 2 ч л соли (20 г);
- 200 мл уксуса (9%);
- 1 ч л зерен горчицы;
- 1 ч л куркумы.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать огурцы. У вас должны получиться тоненькие полоски, лучше подобрать огурцы такого размера, чтобы кусочки огурцов были такого же размера, как банка, например поллитровая.
Достаточно плотно складываем полоски огурцов в банку.
Теперь нужно сварить маринад. Для этого в 400 мл воды добавляем 2 чайные ложки соли, 1,5 стакана сахара, 2 лавровых листа, душистый перец, черный перец, 1 чайную ложку зерен горчицы, 1 чайную ложку куркумы и 200 мл уксуса.
Доводим маринад до кипения. Все вкусы должны хорошо перемешаться.
Далее маринадом заполняем банки.
Банки с огурцами ставим для стерилизации, с момента закипания должно пройти 5-7 минут.
Далее закрываем огурцы и оставляем до полного охлаждения.
Ранее мы писали об американском рецепте маринованных огурцов "Пикули" для бургеров и бутербродов.