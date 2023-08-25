Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow "Золотые" огурцы на зиму для бутербродов и на закуску arrow

"Золотые" огурцы на зиму для бутербродов и на закуску

25 августа 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Огурцы с куркумой на зиму — видео рецепт
Огурцы на зиму. Фото: YouTube @abetka_retseptiv_Tanya
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный рецепт огурцов на зиму, которые называют "золотыми". Они готовятся очень просто, а такая интересная окраска получается из-за использования специи куркума. Пикантные огурцы хорошо подходят для бутербродов или сэндвичей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Как варить и печь.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 10 огурцов (приблизительно);
  • стакан или стакан емкостью 200 мл.

Для маринада:

  • 2 ст воды (400 мл);
  • сахара 190 г;
  • 2 ч л соли (20 г);
  • 200 мл уксуса (9%);
  • 1 ч л зерен горчицы;
  • 1 ч л куркумы.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать огурцы. У вас должны получиться тоненькие полоски, лучше подобрать огурцы такого размера, чтобы кусочки огурцов были такого же размера, как банка, например поллитровая.

null
Полоски из огурцов. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Достаточно плотно складываем полоски огурцов в банку.

null
Огурцы в банке. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Теперь нужно сварить маринад. Для этого в 400 мл воды добавляем 2 чайные ложки соли, 1,5 стакана сахара, 2 лавровых листа, душистый перец, черный перец, 1 чайную ложку зерен горчицы, 1 чайную ложку куркумы и 200 мл уксуса.

null
Приготовление маринада. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Доводим маринад до кипения. Все вкусы должны хорошо перемешаться.

null
Огурцы в маринаде. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далее маринадом заполняем банки.

null
Стерилизация банок. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Банки с огурцами ставим для стерилизации, с момента закипания должно пройти 5-7 минут.

null
Огурцы в банке. Фото: YouTube @Vary_i_pechy

Далее закрываем огурцы и оставляем до полного охлаждения.

Ранее мы писали об американском рецепте маринованных огурцов "Пикули" для бургеров и бутербродов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости на 24 августа: День Независимости Украины и пакет помощи от Германии

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз