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Знаменитий сливовий пиріг, якого друкували 7 років в New York Times

20 вересня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дивовижний смачний пиріг — рецепт
Сливовий пиріг. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

В оригінальному рецепті сливи кладуться зрізом вниз, але в цьому рецепті зрізом вгору. В усіх варіантах смак буде мало чим відрізнятися. Краще додавати невеликі сливи або порізати великі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарія для кожного

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Вам знадобиться: 

  • 2 яйця;
  • 150 г цукру; 
  • дрібка солі; 
  • Дрібка ваніліну; 
  • 210 г просіяного пшеничного борошна; 
  • 1 ч.л. розпушувача; 
  • сливи; 
  • 100 г масла вершкового кімнатної температури; 
  • окремо змішати 1 ст.л. цукру й 1 ч.л. кориці. 

Спосіб приготування

Спочатку беремо форму для випікання та застилаємо її пергаментом. 

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Форма для випікання. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Далі беремо ємність в якій будемо замішувати тісто. В тарілку кладемо 100 грамів вершкового масла кімнатної температури, його потрібно взбити міксером або ретельно перемішати вінчиком. 

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Вершкове масло. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Далі додаємо сіль, цукор та ванілін. Ретельно перемішати. 

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Курячі яйця. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Далі потрібно додати два курячих яйця, додавати краще по одному, в два етапи потрібно збивати міксером. 

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Консистенція тіста. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

В окремій посудині змішуємо 210 грамів борошна та 1 чайну ложку розпушувача. Все ретельно перемішати. 

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Сливи для пирога. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Додаємо борошно до загальної маси, це потрібно робити частинами, ретельно помішуючи. 

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Сливи в тісті. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Викладаємо тісто в форму для випікання. Далі на тісто викладаємо сливи. 

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

В окремій ємності змішуємо одну столову ложку цукру та одну чайну ложку кориці та посипаємо зверху наш пиріг. 

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Шматочок пирога. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Ставимо пиріг в розігріту духовку на 40-45 хвилин при температурі 220 градусів. 

Раніше ми писали про заливний пиріг з капусти за бабусиним рецептом. Завжди добре вдається, виходить м’який, вологий, запашний. 

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