Дивовижний смачний пиріг — рецепт

Сливовий пиріг. Фото: Freepik

В оригінальному рецепті сливи кладуться зрізом вниз, але в цьому рецепті зрізом вгору. В усіх варіантах смак буде мало чим відрізнятися. Краще додавати невеликі сливи або порізати великі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарія для кожного.

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Вам знадобиться:

2 яйця;

150 г цукру;

дрібка солі;

Дрібка ваніліну;

210 г просіяного пшеничного борошна;

1 ч.л. розпушувача;

сливи;

100 г масла вершкового кімнатної температури;

окремо змішати 1 ст.л. цукру й 1 ч.л. кориці.

Спосіб приготування

Спочатку беремо форму для випікання та застилаємо її пергаментом.

Форма для випікання. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Далі беремо ємність в якій будемо замішувати тісто. В тарілку кладемо 100 грамів вершкового масла кімнатної температури, його потрібно взбити міксером або ретельно перемішати вінчиком.

Вершкове масло. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Далі додаємо сіль, цукор та ванілін. Ретельно перемішати.

Курячі яйця. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Далі потрібно додати два курячих яйця, додавати краще по одному, в два етапи потрібно збивати міксером.

Консистенція тіста. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

В окремій посудині змішуємо 210 грамів борошна та 1 чайну ложку розпушувача. Все ретельно перемішати.

Сливи для пирога. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Додаємо борошно до загальної маси, це потрібно робити частинами, ретельно помішуючи.

Сливи в тісті. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Викладаємо тісто в форму для випікання. Далі на тісто викладаємо сливи.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

В окремій ємності змішуємо одну столову ложку цукру та одну чайну ложку кориці та посипаємо зверху наш пиріг.

Шматочок пирога. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Ставимо пиріг в розігріту духовку на 40-45 хвилин при температурі 220 градусів.

Раніше ми писали про заливний пиріг з капусти за бабусиним рецептом. Завжди добре вдається, виходить м’який, вологий, запашний.