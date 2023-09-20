Дивовижний смачний пиріг — рецепт

Знаменитий сливовий пиріг, якого друкували 7 років в New York Times
В оригінальному рецепті сливи кладуться зрізом вниз, але в цьому рецепті зрізом вгору. В усіх варіантах смак буде мало чим відрізнятися. Краще додавати невеликі сливи або порізати великі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарія для кожного.
Вам знадобиться:
- 2 яйця;
- 150 г цукру;
- дрібка солі;
- Дрібка ваніліну;
- 210 г просіяного пшеничного борошна;
- 1 ч.л. розпушувача;
- сливи;
- 100 г масла вершкового кімнатної температури;
- окремо змішати 1 ст.л. цукру й 1 ч.л. кориці.
Спосіб приготування
Спочатку беремо форму для випікання та застилаємо її пергаментом.
Далі беремо ємність в якій будемо замішувати тісто. В тарілку кладемо 100 грамів вершкового масла кімнатної температури, його потрібно взбити міксером або ретельно перемішати вінчиком.
Далі додаємо сіль, цукор та ванілін. Ретельно перемішати.
Далі потрібно додати два курячих яйця, додавати краще по одному, в два етапи потрібно збивати міксером.
В окремій посудині змішуємо 210 грамів борошна та 1 чайну ложку розпушувача. Все ретельно перемішати.
Додаємо борошно до загальної маси, це потрібно робити частинами, ретельно помішуючи.
Викладаємо тісто в форму для випікання. Далі на тісто викладаємо сливи.
В окремій ємності змішуємо одну столову ложку цукру та одну чайну ложку кориці та посипаємо зверху наш пиріг.
Ставимо пиріг в розігріту духовку на 40-45 хвилин при температурі 220 градусів.
Раніше ми писали про заливний пиріг з капусти за бабусиним рецептом. Завжди добре вдається, виходить м’який, вологий, запашний.