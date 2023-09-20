Удивительный вкусный пирог — рецепт

Знаменитый сливовый пирог, который печатался 7 лет в New York Times
В оригинальном рецепте сливы кладутся срезом вниз, но в этом рецепте срезом вверх. Во всех вариантах вкус будет мало чем отличаться. Лучше добавлять небольшие сливы или порезать крупные.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинария для каждого .
Вам понадобится:
- 2 яйца;
- 150 г сахара;
- щепотка соли;
- Мелка ванилина;
- 210 г просеянной пшеничной муки;
- 1 ч.л. разрыхлителя;
- сливы;
- 100 г масла сливочной комнатной температуры;
- раздельно смешать 1 ст.л. сахара и 1 ч.л. корицы.
Способ приготовления
Сначала берем форму для выпечки и застилаем пергаментом.
Далее берем емкость, в которой будем замешивать тесто. В тарелку кладем 100 г сливочного масла комнатной температуры, его нужно взбить миксером или тщательно перемешать венчиком.
Далее добавляем соль, сахар и ванилин. Тщательно перемешать.
Далее нужно добавить два куриных яйца, добавлять лучше по одному, в два этапа нужно взбивать миксером.
В отдельной посудине смешиваем 210 граммов муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Все тщательно перемешать.
Добавляем муку в общую массу, это нужно делать частями, тщательно помешивая.
Выкладываем тесто в форму для выпечки. Далее на тесто выкладываем сливы.
В отдельной емкости смешиваем столовую ложку сахара и одну чайную ложку корицы и посыпаем сверху наш пирог.
Ставим пирог в разогретую духовку на 40-45 минут при температуре 220 градусов.
Раньше мы писали о заливном пироге из капусты по бабушкиному рецепту. Всегда хорошо удается, получается мягкий, влажный, душистый.