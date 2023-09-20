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Знаменитый сливовый пирог, который печатался 7 лет в New York Times

20 сентября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Удивительный вкусный пирог — рецепт
Сливовой пирог. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

В оригинальном рецепте сливы кладутся срезом вниз, но в этом рецепте срезом вверх. Во всех вариантах вкус будет мало чем отличаться. Лучше добавлять небольшие сливы или порезать крупные.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинария для каждого .

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Вам понадобится:

  • 2 яйца;
  • 150 г сахара;
  • щепотка соли;
  • Мелка ванилина;
  • 210 г просеянной пшеничной муки;
  • 1 ч.л. разрыхлителя;
  • сливы;
  • 100 г масла сливочной комнатной температуры;
  • раздельно смешать 1 ст.л. сахара и 1 ч.л. корицы.

Способ приготовления

Сначала берем форму для выпечки и застилаем пергаментом.

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Форма для выпекания. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Далее берем емкость, в которой будем замешивать тесто. В тарелку кладем 100 г сливочного масла комнатной температуры, его нужно взбить миксером или тщательно перемешать венчиком.

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Сливочное масло. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Далее добавляем соль, сахар и ванилин. Тщательно перемешать.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Далее нужно добавить два куриных яйца, добавлять лучше по одному, в два этапа нужно взбивать миксером.

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Консистенция теста. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

В отдельной посудине смешиваем 210 граммов муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Все тщательно перемешать.

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Сливы для пирога. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Добавляем муку в общую массу, это нужно делать частями, тщательно помешивая.

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Сливы в тесте. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Выкладываем тесто в форму для выпечки. Далее на тесто выкладываем сливы.

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Готовый пирог. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

В отдельной емкости смешиваем столовую ложку сахара и одну чайную ложку корицы и посыпаем сверху наш пирог.

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Кусочек пирога. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Ставим пирог в разогретую духовку на 40-45 минут при температуре 220 градусов.

Раньше мы писали о заливном пироге из капусты по бабушкиному рецепту. Всегда хорошо удается, получается мягкий, влажный, душистый.

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