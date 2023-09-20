Удивительный вкусный пирог — рецепт

Сливовой пирог. Фото: Freepik

В оригинальном рецепте сливы кладутся срезом вниз, но в этом рецепте срезом вверх. Во всех вариантах вкус будет мало чем отличаться. Лучше добавлять небольшие сливы или порезать крупные.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинария для каждого .

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Вам понадобится:

2 яйца;

150 г сахара;

щепотка соли;

Мелка ванилина;

210 г просеянной пшеничной муки;

1 ч.л. разрыхлителя;

сливы;

100 г масла сливочной комнатной температуры;

раздельно смешать 1 ст.л. сахара и 1 ч.л. корицы.

Способ приготовления

Сначала берем форму для выпечки и застилаем пергаментом.

Форма для выпекания. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Далее берем емкость, в которой будем замешивать тесто. В тарелку кладем 100 г сливочного масла комнатной температуры, его нужно взбить миксером или тщательно перемешать венчиком.

Сливочное масло. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Далее добавляем соль, сахар и ванилин. Тщательно перемешать.

Куриные яйца. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Далее нужно добавить два куриных яйца, добавлять лучше по одному, в два этапа нужно взбивать миксером.

Консистенция теста. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

В отдельной посудине смешиваем 210 граммов муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Все тщательно перемешать.

Сливы для пирога. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Добавляем муку в общую массу, это нужно делать частями, тщательно помешивая.

Сливы в тесте. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Выкладываем тесто в форму для выпечки. Далее на тесто выкладываем сливы.

Готовый пирог. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

В отдельной емкости смешиваем столовую ложку сахара и одну чайную ложку корицы и посыпаем сверху наш пирог.

Кусочек пирога. Фото: YouTube @a_cooking_for_everyone

Ставим пирог в разогретую духовку на 40-45 минут при температуре 220 градусов.

Раньше мы писали о заливном пироге из капусты по бабушкиному рецепту. Всегда хорошо удается, получается мягкий, влажный, душистый.