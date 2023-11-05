Низькокалорійний пиріг для тих, хто стежить за фігурою — відео рецепт

Знадобляться банани, какао та вівсянка — рецепт смачного та корисного пирога
Цей рецепт пирога відмінно підійде тим, хто стежить за фігурою. Потрібно мінімум інгредієнтів. Головна перевага цього десерту в тому, що в ньому не використовується цукор, він виходить солодким за рахунок бананів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- вівсяні пластівці 120 г;
- гаряче молоко 250 г;
- банани 2 шт;
- яйця 2 шт.;
- какао 30 г;
- сіль;
- родзинки або фініки 70-100 г (за бажанням);
- розпушувач 1 ч.л. з гіркою.
Для глазурі:
- шоколад 80 г;
- молоко 50 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно залити пластівці гарячим молоком і залишити на 10 хвилин.
Подрібнити банани виделкою. Просіяти какао. Додати яйця, сіль та розпушувач. Перемішати до однорідності.
Додати вівсяні пластівці та перемішати.
Десерт виходить не надто солодким. Солодкість десерту залежить від бананів. Якщо ви хочете, щоб десерт був солодким, то додайте цукрозамінник, мед або цукор до смаку, а також можна додати ізюм або фініки.
Змастити форму вершковим маслом або олією. Посипати борошном. Вилити тісто у форму.
Випікати 35-40 хвилин при температурі 180 градусів.
Розтопити шоколад із вергками. Це потрібно зробити на повільному вогні.
Розподілити глазур на поверхні пирога.
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