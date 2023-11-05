Низькокалорійний пиріг для тих, хто стежить за фігурою — відео рецепт

Шоколадний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цей рецепт пирога відмінно підійде тим, хто стежить за фігурою. Потрібно мінімум інгредієнтів. Головна перевага цього десерту в тому, що в ньому не використовується цукор, він виходить солодким за рахунок бананів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

вівсяні пластівці 120 г;

гаряче молоко 250 г;

банани 2 шт;

яйця 2 шт.;

какао 30 г;

сіль;

родзинки або фініки 70-100 г (за бажанням);

розпушувач 1 ч.л. з гіркою.

Для глазурі:

шоколад 80 г;

молоко 50 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно залити пластівці гарячим молоком і залишити на 10 хвилин.

Вівсянка та молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити банани виделкою. Просіяти какао. Додати яйця, сіль та розпушувач. Перемішати до однорідності.

Банани для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати вівсяні пластівці та перемішати.

Додавання какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Десерт виходить не надто солодким. Солодкість десерту залежить від бананів. Якщо ви хочете, щоб десерт був солодким, то додайте цукрозамінник, мед або цукор до смаку, а також можна додати ізюм або фініки.

Вівсянка та какао з бананами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити форму вершковим маслом або олією. Посипати борошном. Вилити тісто у форму.

Тісто з вівсянки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 35-40 хвилин при температурі 180 градусів.

Шоколад та вершки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розтопити шоколад із вергками. Це потрібно зробити на повільному вогні.

Пиріг та глазур. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розподілити глазур на поверхні пирога.

Шматок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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