Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Знадобляться банани, какао та вівсянка — рецепт смачного та корисного пирога arrow

Знадобляться банани, какао та вівсянка — рецепт смачного та корисного пирога

5 листопада 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Низькокалорійний пиріг для тих, хто стежить за фігурою — відео рецепт
Шоколадний пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт пирога відмінно підійде тим, хто стежить за фігурою. Потрібно мінімум інгредієнтів. Головна перевага цього десерту в тому, що в ньому не використовується цукор, він виходить солодким за рахунок бананів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вівсяні пластівці 120 г;
  • гаряче молоко 250 г;
  • банани 2 шт;
  • яйця 2 шт.;
  • какао 30 г;
  • сіль;
  • родзинки або фініки 70-100 г (за бажанням);
  • розпушувач 1 ч.л. з гіркою.

Для глазурі:

  • шоколад 80 г;
  • молоко 50 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно залити пластівці гарячим молоком і залишити на 10 хвилин.

null
Вівсянка та молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити банани виделкою. Просіяти какао. Додати яйця, сіль та розпушувач. Перемішати до однорідності.

null
Банани для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати вівсяні пластівці та перемішати.

null
Додавання какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Десерт виходить не надто солодким. Солодкість десерту залежить від бананів. Якщо ви хочете, щоб десерт був солодким, то додайте цукрозамінник, мед або цукор до смаку, а також можна додати ізюм або фініки.

null
Вівсянка та какао з бананами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити форму вершковим маслом або олією. Посипати борошном. Вилити тісто у форму.

null
Тісто з вівсянки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 35-40 хвилин при температурі 180 градусів.

null
Шоколад та вершки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розтопити шоколад із вергками. Це потрібно зробити на повільному вогні.

null
Пиріг та глазур. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розподілити глазур на поверхні пирога.

null
Шматок пирога.  Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про найпростіший ідеальний рецепт шарлотки з яблуками.

Також ми писали про простий рецепт медовика за 30 хвилин, без розкочування коржів.

Рецепт торт "Наполеон" без випічки за 20 хвилин.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі