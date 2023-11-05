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Понадобятся бананы, какао и овсянка — рецепт вкусного и полезного пирога

5 ноября 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Низкокалорийный пирог для тех, кто следит за фигурой — видео рецепт
Шоколадный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт пирога отлично подойдет для тех, кто следит за фигурой. Потребуется минимум ингредиентов. Главное преимущество этого десерта это то, что в нем не используется сахар, он получается сладким за счет бананов. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • овсяные хлопья 120 г;
  • горячее молоко 250 г;
  • бананы 2 шт;
  • яйца 2 шт;
  • какао 30 г;
  • соль;
  • изюм или финики 70-100 г (по желанию);
  • разрыхлитель 1 ч.л. с горкой. 

Для глазури: 

  • шоколад 80 г;
  • молоко 50 г.

Способ приготовления 

Сначала нужно залить хлопья горячим молоком и оставить на 10 минут.

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Овсянка и молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить бананы вилкой. Просеять какао. Добавить яйца, соль и разрыхлитель. Перемешать до однородности.

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Бананы для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить овсяные хлопья и перемешать.

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Добавление какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Десерт получается не слишком сладким. Сладость десерта зависит от бананов. Если вы хотите, чтобы десерт был сладким, то добавьте сахарозаменитель, мед или сахар по вкусу, а также можно добавить изюм или финики.

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Овсянка и какао с бананами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать форму сливочным или растительным маслом. Посыпать мукой. Вылить тесто в форму.

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Тесто из овсянки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов.

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Шоколад и сливки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Растопить шоколад с сливками. Это нужно сделать на медленном огне. 

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Пирог и глазурь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Распределить глазурь по поверхности пирога. 

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Кусок пирога.  Фото: YouTube @AlinaFooDee

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