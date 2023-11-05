Низкокалорийный пирог для тех, кто следит за фигурой — видео рецепт

Понадобятся бананы, какао и овсянка — рецепт вкусного и полезного пирога
Этот рецепт пирога отлично подойдет для тех, кто следит за фигурой. Потребуется минимум ингредиентов. Главное преимущество этого десерта это то, что в нем не используется сахар, он получается сладким за счет бананов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- овсяные хлопья 120 г;
- горячее молоко 250 г;
- бананы 2 шт;
- яйца 2 шт;
- какао 30 г;
- соль;
- изюм или финики 70-100 г (по желанию);
- разрыхлитель 1 ч.л. с горкой.
Для глазури:
- шоколад 80 г;
- молоко 50 г.
Способ приготовления
Сначала нужно залить хлопья горячим молоком и оставить на 10 минут.
Измельчить бананы вилкой. Просеять какао. Добавить яйца, соль и разрыхлитель. Перемешать до однородности.
Добавить овсяные хлопья и перемешать.
Десерт получается не слишком сладким. Сладость десерта зависит от бананов. Если вы хотите, чтобы десерт был сладким, то добавьте сахарозаменитель, мед или сахар по вкусу, а также можно добавить изюм или финики.
Смазать форму сливочным или растительным маслом. Посыпать мукой. Вылить тесто в форму.
Выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов.
Растопить шоколад с сливками. Это нужно сделать на медленном огне.
Распределить глазурь по поверхности пирога.
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