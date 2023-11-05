Низкокалорийный пирог для тех, кто следит за фигурой — видео рецепт

Шоколадный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Этот рецепт пирога отлично подойдет для тех, кто следит за фигурой. Потребуется минимум ингредиентов. Главное преимущество этого десерта это то, что в нем не используется сахар, он получается сладким за счет бананов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

овсяные хлопья 120 г;

горячее молоко 250 г;

бананы 2 шт;

яйца 2 шт;

какао 30 г;

соль;

изюм или финики 70-100 г (по желанию);

разрыхлитель 1 ч.л. с горкой.

Для глазури:

шоколад 80 г;

молоко 50 г.

Способ приготовления

Сначала нужно залить хлопья горячим молоком и оставить на 10 минут.

Овсянка и молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить бананы вилкой. Просеять какао. Добавить яйца, соль и разрыхлитель. Перемешать до однородности.

Бананы для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить овсяные хлопья и перемешать.

Добавление какао. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Десерт получается не слишком сладким. Сладость десерта зависит от бананов. Если вы хотите, чтобы десерт был сладким, то добавьте сахарозаменитель, мед или сахар по вкусу, а также можно добавить изюм или финики.

Овсянка и какао с бананами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать форму сливочным или растительным маслом. Посыпать мукой. Вылить тесто в форму.

Тесто из овсянки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов.

Шоколад и сливки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Растопить шоколад с сливками. Это нужно сделать на медленном огне.

Пирог и глазурь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Распределить глазурь по поверхности пирога.

Кусок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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