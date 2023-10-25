Рецепт деруни з гарбуза — відео рецепт

Знадобиться лише гарбуз та яйце, щоб приготувати українські гарбузяники
Простий та смачний рецепт ніжних гарбузяників. Не знаєте, що приготувати з гарбуза, ось вам чудовий рецепт дерунів з гарбуза. Робляться швидко та легко.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- гарбуз — приблизно 1 кг;
- яйця — 4 шт;
- борошно — 8 столових ложок (десь приблизно дві ложки на яйце);
- сіль;
- перець;
- приправи (орегано);
- можна додати гарбузове насіння (подрібнене).
Спосіб приготування
Спочатку потрібно почистити та нарізати гарбуз.
Далі гарбуз потрібно натерти на тертці.
До натертого гарбуза додаємо яйця, сіль, перець та спеції. Також до цієї маси можна додати трохи подрібненого гарбузового насіння.
Додаємо борошно, все ретельно перемішати. За бажанням борошно можна замінити на манну крупу.
Тепер розігріваємо пательню та викладаємо ложкою гарбузову масу.
Смажимо з обох боків до готовності.
Готові гарбузяники смачно подавати разом зі сметаною.
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