Рецепт деруни з гарбуза — відео рецепт

Тертий гарбуз. Фото: YouTube @nashi.besahy

Простий та смачний рецепт ніжних гарбузяників. Не знаєте, що приготувати з гарбуза, ось вам чудовий рецепт дерунів з гарбуза. Робляться швидко та легко.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

гарбуз — приблизно 1 кг;

яйця — 4 шт;

борошно — 8 столових ложок (десь приблизно дві ложки на яйце);

сіль;

перець;

приправи (орегано);

можна додати гарбузове насіння (подрібнене).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно почистити та нарізати гарбуз.

Гарбузи на столі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі гарбуз потрібно натерти на тертці.

Гарбуз на столі. Фото: YouTube @nashi.besahy

До натертого гарбуза додаємо яйця, сіль, перець та спеції. Також до цієї маси можна додати трохи подрібненого гарбузового насіння.

Гарбуз та борошно. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо борошно, все ретельно перемішати. За бажанням борошно можна замінити на манну крупу.

Гарбузова маса. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тепер розігріваємо пательню та викладаємо ложкою гарбузову масу.

Оладки з гарбуза. Фото: YouTube @nashi.besahy

Смажимо з обох боків до готовності.

Оладки з гарбуза. Фото: YouTube @nashi.besahy

Готові гарбузяники смачно подавати разом зі сметаною.

Оладки з гарбуза. Фото: YouTube @nashi.besahy

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