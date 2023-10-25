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Знадобиться лише гарбуз та яйце, щоб приготувати українські гарбузяники

25 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт деруни з гарбуза — відео рецепт
Тертий гарбуз. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Простий та смачний рецепт ніжних гарбузяників. Не знаєте, що приготувати з гарбуза, ось вам чудовий рецепт дерунів з гарбуза. Робляться швидко та легко.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

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Вам знадобиться: 

  • гарбуз — приблизно 1 кг;
  • яйця — 4 шт;
  • борошно —  8 столових ложок (десь приблизно дві ложки на яйце);
  • сіль;
  • перець;
  • приправи (орегано);
  • можна додати гарбузове насіння (подрібнене).

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно почистити та нарізати гарбуз. 

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Гарбузи на столі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі гарбуз потрібно натерти на тертці. 

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Гарбуз на столі. Фото: YouTube @nashi.besahy

До натертого гарбуза додаємо яйця, сіль, перець та спеції. Також до цієї маси можна додати трохи подрібненого гарбузового насіння. 

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Гарбуз та борошно. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо борошно, все ретельно перемішати. За бажанням борошно можна замінити на манну крупу. 

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Гарбузова маса. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тепер розігріваємо пательню та викладаємо ложкою гарбузову масу. 

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Оладки з гарбуза. Фото: YouTube @nashi.besahy

Смажимо з обох боків до готовності. 

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Оладки з гарбуза. Фото: YouTube @nashi.besahy

Готові гарбузяники смачно подавати разом зі сметаною. 

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Оладки з гарбуза. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раніше ми писали про супер рецепт м'яса з корисним овочем. Осіння страва зі справжнім королем осені — гарбуз, фарширований м'ясом та овочами. У цій страві гарбуз просочується м'ясним ароматом, при цьому залишаючи приємну солодкість. 

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