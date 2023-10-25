Рецепт деруны из тыквы — видео рецепт

Тертая тыква. Фото: YouTube @nashi.besahy

Простой и вкусный рецепт нежных тыквенников. Не знаете, что приготовить из тыквы, вот вам отличный рецепт дерунов из тыквы. Делаются быстро и легко.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

тыква — примерно 1 кг;

яйца — 4 шт.;

муки — 8 столовых ложек (примерно две ложки на яйцо);

соль;

перец;

приправы (орегано);

можно добавить тыквенные семена (измельченные).

Способ приготовления

Сначала нужно почистить и нарезать тыкву.

Тыквы на столе. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее тыкву нужно натереть на терке.

Тыква на столе. Фото: YouTube @nashi.besahy

К натертой тыкве добавляем яйца, соль, перец и специи. Также к этой массе можно добавить немного измельченных тыквенных семян.

Тыква и мука. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавляем муку, тщательно все перемешаем. По желанию муку можно заменить манной крупой.

Тыквенная масса. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь разогреваем сковороду и выкладываем ложкой тыквенную массу.

Оладьи из тыквы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Жарим с обеих сторон до готовности.

Оладьи из тыквы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Готовые тыквенники вкусно подавать вместе со сметаной.

Оладьи из тыквы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раньше мы писали о супер рецепте мяса с полезным овощем. Осеннее блюдо с настоящим королем осени — тыква, фаршированная мясом и овощами. В этом блюде тыква пропитывается мясным ароматом, при этом оставляя приятную сладость.