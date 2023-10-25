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Понадобится только тыква и яйцо, чтобы приготовить украинские тыквенники

25 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт деруны из тыквы — видео рецепт
Тертая тыква. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Простой и вкусный рецепт нежных тыквенников. Не знаете, что приготовить из тыквы, вот вам отличный рецепт дерунов из тыквы. Делаются быстро и легко.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • тыква — примерно 1 кг;
  • яйца — 4 шт.;
  • муки — 8 столовых ложек (примерно две ложки на яйцо);
  • соль;
  • перец;
  • приправы (орегано);
  • можно добавить тыквенные семена (измельченные).

Способ приготовления

Сначала нужно почистить и нарезать тыкву.

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Тыквы на столе. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее тыкву нужно натереть на терке.

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Тыква на столе. Фото: YouTube @nashi.besahy

К натертой тыкве добавляем яйца, соль, перец и специи. Также к этой массе можно добавить немного измельченных тыквенных семян.

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Тыква и мука. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавляем муку, тщательно все перемешаем. По желанию муку можно заменить манной крупой.

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Тыквенная масса. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь разогреваем сковороду и выкладываем ложкой тыквенную массу.

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Оладьи из тыквы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Жарим с обеих сторон до готовности.

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Оладьи из тыквы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Готовые тыквенники вкусно подавать вместе со сметаной.

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Оладьи из тыквы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раньше мы писали о супер рецепте мяса с полезным овощем. Осеннее блюдо с настоящим королем осени — тыква, фаршированная мясом и овощами. В этом блюде тыква пропитывается мясным ароматом, при этом оставляя приятную сладость.

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