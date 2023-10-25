Рецепт деруны из тыквы — видео рецепт

Понадобится только тыква и яйцо, чтобы приготовить украинские тыквенники
Простой и вкусный рецепт нежных тыквенников. Не знаете, что приготовить из тыквы, вот вам отличный рецепт дерунов из тыквы. Делаются быстро и легко.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- тыква — примерно 1 кг;
- яйца — 4 шт.;
- муки — 8 столовых ложек (примерно две ложки на яйцо);
- соль;
- перец;
- приправы (орегано);
- можно добавить тыквенные семена (измельченные).
Способ приготовления
Сначала нужно почистить и нарезать тыкву.
Далее тыкву нужно натереть на терке.
К натертой тыкве добавляем яйца, соль, перец и специи. Также к этой массе можно добавить немного измельченных тыквенных семян.
Добавляем муку, тщательно все перемешаем. По желанию муку можно заменить манной крупой.
Теперь разогреваем сковороду и выкладываем ложкой тыквенную массу.
Жарим с обеих сторон до готовности.
Готовые тыквенники вкусно подавать вместе со сметаной.
Раньше мы писали о супер рецепте мяса с полезным овощем. Осеннее блюдо с настоящим королем осени — тыква, фаршированная мясом и овощами. В этом блюде тыква пропитывается мясным ароматом, при этом оставляя приятную сладость.
Читайте Новини.LIVE!