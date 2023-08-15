Заправка для борщу, яка буде рятувати взимку — выдео рецепт

Заправка для борщу на зиму від української господині
Така заготівля з буряка на зиму врятує вас у будь-який момент, тому що ви зможете приготувати борщ всього за 15 хвилин. Рецепт борщової заправки для супу зі свіжих овочів дуже простий, обов'язково спробуйте приготувати таку заготівлю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- буряк 3 кг;
- помідори 3 кг;
- морква 1 кг;
- квасоля 600 г;
- цибуля 1 кг;
- сіль 2 ст.л;
- цукор 180 г;
- оцет 9% 160 г;
- олія 400 мл.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно замочити квасолю та відварити до готовності.
Беремо помідори, нарізаємо та пропускаємо через м'ясорубку.
В подрібнені помідори додаємо сіль, цукор та соняшникову олію. Ставимо на вогонь та доводимо до закипання.
Нарізаємо дрібно ріпчасту цибулю та додаємо її до помідорів. В такому вигляді помідори та цибулю потрібно варити 10 хвилин.
Далі потрібно натерти моркву.
Беремо буряк та також натираємо.
Моркву та буряк додаємо до помідорів з цибулею. Все це потрібно варити під кришкою протягом 30 хвилин, час від часу помішувати.
Через 30 хвилин додаємо квасолю, перемішуємо та додаємо оцет, варимо ще 5 хвилин.
Далі заправку розливаємо по банках. Її можна рокласти в стерилізовані банки й одразу закатати кришками.
Проте, якщо у вас є бажання, краще простерилізувати все в банках протягом 10 хвилин з моменту закипання.
Потім банки з заправкою закатуємо кришками та залишаємо до повного охолодження.
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