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Заправка для борщу на зиму від української господині

15 серпня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Заправка для борщу, яка буде рятувати взимку — выдео рецепт
Борщ в тарілці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така заготівля з буряка на зиму врятує вас у будь-який момент, тому що ви зможете приготувати борщ всього за 15 хвилин. Рецепт борщової заправки для супу зі свіжих овочів дуже простий, обов'язково спробуйте приготувати таку заготівлю

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться: 

  • буряк 3 кг;
  • помідори 3 кг;
  • морква 1 кг;
  • квасоля 600 г;
  • цибуля 1 кг;
  • сіль 2 ст.л;
  • цукор 180 г;
  • оцет 9% 160 г;
  • олія 400 мл.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно замочити квасолю та відварити до готовності. 

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Біла квасоля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Беремо помідори, нарізаємо та пропускаємо через м'ясорубку. 

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Подрібнення помідорів. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В подрібнені помідори додаємо сіль, цукор та соняшникову олію. Ставимо на вогонь та доводимо до закипання. 

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Подрібнені помідори. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарізаємо дрібно ріпчасту цибулю та додаємо її до помідорів. В такому вигляді помідори та цибулю потрібно варити 10 хвилин. 

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Помідори та цибуля. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно натерти моркву. 

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Подрібнення моркви. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Беремо буряк та також натираємо. 

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Подрібнення буряка. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Моркву та буряк  додаємо до помідорів з цибулею. Все це потрібно варити під кришкою протягом 30 хвилин, час від часу помішувати. 

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Овочі для заправки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 30 хвилин додаємо квасолю, перемішуємо та додаємо оцет, варимо ще 5 хвилин. 

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Додавання квасолі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі заправку розливаємо по банках. Її можна рокласти в стерилізовані банки й одразу закатати кришками. 

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Заправка для борщу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Проте, якщо у вас є бажання, краще простерилізувати все в банках протягом 10 хвилин з моменту закипання. 

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Заправка для борщу в банці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім банки з заправкою закатуємо кришками та залишаємо до повного охолодження. 

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Готова заправка для борщу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт антипохмільних помідорів на зиму від полтавської господині, які вона готує вже 25 років. Перевірений метод закатки томатів на зиму, який буде радувати протягом всієї зими. 

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