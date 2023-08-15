Заправка для борща, которая будет спасать зимой — видео рецепт

Борщ в тарелку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такая заготовка из свеклы на зиму спасет вас в любой момент, потому что вы сможете приготовить борщ всего за 15 минут. Рецепт борщевой заправки для супа из свежих овощей очень прост, обязательно попытайтесь приготовить такую заготовку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

свекла 3 кг;

помидоры 3 кг;

морковь 1 кг;

фасоль 600 г;

лук 1 кг;

соль 2 ст.л;

сахар 180 г;

уксус 9% 160 г;

растительное масло 400 мл.

Способ приготовления

Сначала нужно замочить фасоль и отварить ее до готовности.

Белая фасоль. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Берем помидоры, нарезаем и пропускаем через мясорубку.

Измельчение помидоров. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В размельченные помидоры добавляем соль, сахар и подсолнечное масло. Ставим на огонь и доводим до закипания.

Размельченные помидоры. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезаем мелко репчатый лук и добавляем его в помидоры. В таком виде помидоры и лук нужно варить 10 минут.

Помидоры и лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дальше нужно натереть морковь.

Измельчение моркови. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Берем свеклу и тоже натираем.

Измельчение свеклы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Морковь и свеклу добавляем в помидоры с луком. Все это необходимо варить под крышкой в течение 30 минут, иногда помешивать.

Овощи для заправки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через 30 минут добавляем фасоль, перемешиваем и добавляем уксус, варим еще 5 минут.

Добавление фасоли. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее заправку разливаем по банкам. Ее можно роложить в стерилизованные банки и сразу закатать крышками.

Заправка для борща. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Однако если у вас есть желание, лучше простерилизовать все в банках в течение 10 минут с момента закипания.

Заправка для борща в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем банки с заправкой закатываем крышками и оставляем до полного охлаждения.

Готовая заправка для борща. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте антипохмельных помидоров на зиму от полтавской хозяйки, которую она готовит уже 25 лет. Проверен метод закатки томатов на зиму, который будет радовать на протяжении всей зимы.