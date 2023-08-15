Заправка для борща, которая будет спасать зимой — видео рецепт

Заправка для борща на зиму от украинской хозяйки
Такая заготовка из свеклы на зиму спасет вас в любой момент, потому что вы сможете приготовить борщ всего за 15 минут. Рецепт борщевой заправки для супа из свежих овощей очень прост, обязательно попытайтесь приготовить такую заготовку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- свекла 3 кг;
- помидоры 3 кг;
- морковь 1 кг;
- фасоль 600 г;
- лук 1 кг;
- соль 2 ст.л;
- сахар 180 г;
- уксус 9% 160 г;
- растительное масло 400 мл.
Способ приготовления
Сначала нужно замочить фасоль и отварить ее до готовности.
Берем помидоры, нарезаем и пропускаем через мясорубку.
В размельченные помидоры добавляем соль, сахар и подсолнечное масло. Ставим на огонь и доводим до закипания.
Нарезаем мелко репчатый лук и добавляем его в помидоры. В таком виде помидоры и лук нужно варить 10 минут.
Дальше нужно натереть морковь.
Берем свеклу и тоже натираем.
Морковь и свеклу добавляем в помидоры с луком. Все это необходимо варить под крышкой в течение 30 минут, иногда помешивать.
Через 30 минут добавляем фасоль, перемешиваем и добавляем уксус, варим еще 5 минут.
Далее заправку разливаем по банкам. Ее можно роложить в стерилизованные банки и сразу закатать крышками.
Однако если у вас есть желание, лучше простерилизовать все в банках в течение 10 минут с момента закипания.
Затем банки с заправкой закатываем крышками и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте антипохмельных помидоров на зиму от полтавской хозяйки, которую она готовит уже 25 лет. Проверен метод закатки томатов на зиму, который будет радовать на протяжении всей зимы.