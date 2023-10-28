Картопля з салом на мангалі — відео рецепт

Картопля з салом. Фото: YouTube @nashi.besahy

Дивовижна печена картопля на мангалі. Ароматна, зверху підрум'янена, злегка хрумкотлива дуже добре смакує з смаженим салом, підпеченою цибулькою, такими ж помідорами чи іншими овочами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

картопля;

сало;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти картоплю, помити та зрізати з двох боків невеликі кільця. Це потрібно для того, щоб картоплю було зручніше смажити.

Сира картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі беремо сало та нарізаємо на рівномірні товсті шматочки.

Шматочки сала. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тепер беремо картоплю та нанизуємо на шампур разом з салом.

Картопля та сало. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли картопля на шампурі робимо невеликі надрізи з двох боків.

Картопля та сало. Фото: YouTube @nashi.besahy

На кожну картоплю нанести сіль, щоб вона потрапила в усі розрізи. Також можна додати чорний перець.

Сіль та картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Картоплю потрібно готувати з двох боків до готовності.

Картопля та сало. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раніше ми писали про рецепт сніданку за 15 хвилин з картоплі, виходить бюджетно та смачно.