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Запам'ятайте рецепт цієї картоплі з салом, коли поїдете на шашлики

28 жовтня 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Картопля з салом на мангалі — відео рецепт
Картопля з салом. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дивовижна печена картопля на мангалі. Ароматна, зверху підрум'янена, злегка хрумкотлива дуже добре смакує з смаженим салом, підпеченою цибулькою, такими ж помідорами чи  іншими овочами. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться: 

  • картопля;
  • сало;
  • сіль;
  • перець. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно взяти картоплю, помити та зрізати з двох боків невеликі кільця. Це потрібно для того, щоб картоплю було зручніше смажити. 

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Сира картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі беремо сало та нарізаємо на рівномірні товсті шматочки. 

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Шматочки сала. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тепер беремо картоплю та нанизуємо на шампур разом з салом. 

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Картопля та сало. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли картопля на шампурі робимо невеликі надрізи з двох боків. 

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Картопля та сало. Фото: YouTube @nashi.besahy

На кожну картоплю нанести сіль, щоб вона потрапила в усі розрізи. Також можна додати чорний перець. 

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Сіль та картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Картоплю потрібно готувати з двох боків до готовності. 

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Картопля та сало. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раніше ми писали про рецепт сніданку за 15 хвилин з картоплі, виходить бюджетно та смачно.

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