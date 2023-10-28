Картопля з салом на мангалі — відео рецепт

Запам'ятайте рецепт цієї картоплі з салом, коли поїдете на шашлики
Дивовижна печена картопля на мангалі. Ароматна, зверху підрум'янена, злегка хрумкотлива дуже добре смакує з смаженим салом, підпеченою цибулькою, такими ж помідорами чи іншими овочами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- картопля;
- сало;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти картоплю, помити та зрізати з двох боків невеликі кільця. Це потрібно для того, щоб картоплю було зручніше смажити.
Далі беремо сало та нарізаємо на рівномірні товсті шматочки.
Тепер беремо картоплю та нанизуємо на шампур разом з салом.
Коли картопля на шампурі робимо невеликі надрізи з двох боків.
На кожну картоплю нанести сіль, щоб вона потрапила в усі розрізи. Також можна додати чорний перець.
Картоплю потрібно готувати з двох боків до готовності.
Раніше ми писали про рецепт сніданку за 15 хвилин з картоплі, виходить бюджетно та смачно.
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