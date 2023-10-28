Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Запомните рецепт этого картофеля с салом, когда поедете на шашлыки arrow

Запомните рецепт этого картофеля с салом, когда поедете на шашлыки

28 октября 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Картофель с салом на мангале — видео рецепт
Картофель с салом. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Удивительный печеный картофель на мангале. Ароматный, сверху подрумяненный, слегка хрустящий очень хорошо сочетается с жареным салом, подпеченным лучком, такими же помидорами или другими овощами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель;
  • сало;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Сначала нужно взять картофель, помыть и срезать с обеих сторон небольшие кольца. Это нужно для того, чтобы картошку было удобнее жарить.

null
Сырой картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее берем сало и нарезаем на толстые равномерные кусочки.

null
Кусочки сала. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь берем картофель и нанизываем на шампур вместе с салом.

null
Картофель и сало. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда картофель на шампуре делаем небольшие надрезы с двух сторон.

null
Картофель и сало. Фото: YouTube @nashi.besahy

На каждый картофель нанести соль, чтобы она попала во все разрезы. Также можно добавить чёрный перец.

null
Соль и картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Картошку нужно готовить с двух сторон до готовности.

null
Картофель и сало. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раньше мы писали о рецепте завтрака за 15 минут из картофеля, получается бюджетно и вкусно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме