Картофель с салом на мангале — видео рецепт

Картофель с салом. Фото: YouTube @nashi.besahy

Удивительный печеный картофель на мангале. Ароматный, сверху подрумяненный, слегка хрустящий очень хорошо сочетается с жареным салом, подпеченным лучком, такими же помидорами или другими овощами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

картофель;

сало;

соль;

перец.

Способ приготовления

Сначала нужно взять картофель, помыть и срезать с обеих сторон небольшие кольца. Это нужно для того, чтобы картошку было удобнее жарить.

Сырой картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее берем сало и нарезаем на толстые равномерные кусочки.

Кусочки сала. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь берем картофель и нанизываем на шампур вместе с салом.

Картофель и сало. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда картофель на шампуре делаем небольшие надрезы с двух сторон.

Картофель и сало. Фото: YouTube @nashi.besahy

На каждый картофель нанести соль, чтобы она попала во все разрезы. Также можно добавить чёрный перец.

Соль и картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Картошку нужно готовить с двух сторон до готовности.

Картофель и сало. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раньше мы писали о рецепте завтрака за 15 минут из картофеля, получается бюджетно и вкусно.