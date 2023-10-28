Картофель с салом на мангале — видео рецепт

Запомните рецепт этого картофеля с салом, когда поедете на шашлыки
Удивительный печеный картофель на мангале. Ароматный, сверху подрумяненный, слегка хрустящий очень хорошо сочетается с жареным салом, подпеченным лучком, такими же помидорами или другими овощами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- картофель;
- сало;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Сначала нужно взять картофель, помыть и срезать с обеих сторон небольшие кольца. Это нужно для того, чтобы картошку было удобнее жарить.
Далее берем сало и нарезаем на толстые равномерные кусочки.
Теперь берем картофель и нанизываем на шампур вместе с салом.
Когда картофель на шампуре делаем небольшие надрезы с двух сторон.
На каждый картофель нанести соль, чтобы она попала во все разрезы. Также можно добавить чёрный перец.
Картошку нужно готовить с двух сторон до готовности.
Раньше мы писали о рецепте завтрака за 15 минут из картофеля, получается бюджетно и вкусно.
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