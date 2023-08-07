Рецепт пирога з капустою для всієї родини — відео

Пиріг з капусти. Фото: Freepik

Це дуже вдалий рецепт пирога з капустою з найпростіших інгредієнтів, готується швидко — потрібно просто все змішати. Завжди добре вдається, виходить м’який, вологий, запашний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

форма 30*18 см;

капуста 500 г;

сіль 1 ч.л;

яйця 4 шт;

сметана 100 г;

борошно 100 г;

розпушувач 0,5 ч.л;

олія 30 мл;

кунжут для посипання.

Спосіб приготування

Розпочинаємо з підготовки капусти, вам вистачить половини головки. Дрібно нарізаємо.

Молода капуста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Порізану капусту перекладаємо у велику миску. Додаємо сіль та пермішуємо.

Капуста та зелень. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі додаємо подрібнену зелену цибулю та кріп. Перемішуємо та залишаємо хвилин на 15, щоб капусту пустила сік.

Яйця та сметана. Фото: YouTube @lilija-tsvit

До яєць додаємо сметану, олію, борошно та половину чайної ложки розпушувача. Потрібно все ретельно перемішати.

Текстуру тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

У форму для запікання вливаємо борошно.

Тісто у формі для запікання. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Зверху викладаємо капусту, сік перед цим потрібно прибрати.

Капуста в тісті. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Важливо викладати капусту однорідним шаром, щоб пиріг гарно пропікся.

Пиріг з капусти до запікання. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі потрібно все перемішати виделкою, щоб капуста була в тісті.

Готовий пиріг з капусти. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Випікати потрібно при температурі 180 градусів 40 хвилин.

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