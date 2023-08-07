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Заливний пиріг з капусти за бабусиним рецептом

7 серпня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт пирога з капустою для всієї родини — відео
Пиріг з капусти. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це дуже вдалий рецепт пирога з капустою з найпростіших інгредієнтів, готується швидко — потрібно просто все змішати. Завжди добре вдається, виходить м’який, вологий, запашний. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться: 

  • форма 30*18 см;
  • капуста  500 г;
  • сіль 1 ч.л;
  • яйця 4 шт;
  • сметана 100 г;
  • борошно 100 г;
  • розпушувач  0,5 ч.л;
  • олія 30 мл;
  • кунжут для посипання.

Спосіб приготування 

Розпочинаємо з підготовки капусти, вам вистачить половини головки. Дрібно нарізаємо. 

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Молода капуста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Порізану капусту перекладаємо у велику миску. Додаємо сіль та пермішуємо. 

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Капуста та зелень. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі додаємо подрібнену зелену цибулю та кріп. Перемішуємо та залишаємо хвилин на 15, щоб капусту пустила сік. 

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Яйця та сметана. Фото: YouTube @lilija-tsvit

До яєць додаємо сметану, олію, борошно та половину чайної ложки розпушувача. Потрібно все ретельно перемішати. 

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Текстуру тіста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

У форму для запікання вливаємо борошно. 

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Тісто у формі для запікання. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Зверху викладаємо капусту, сік перед цим потрібно прибрати. 

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Капуста в тісті. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Важливо викладати капусту однорідним шаром, щоб пиріг гарно пропікся. 

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Пиріг з капусти до запікання. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі потрібно все перемішати виделкою, щоб капуста була в тісті. 

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Готовий пиріг з капусти. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Випікати потрібно при температурі 180 градусів 40 хвилин.

Раніше ми писали про рецепт капусти на зиму із смачним соусом від української господині. Капуста з соусом сацебелі або іншим томатним соусом у банках виходить дуже смачною, соковитою та ніжною. Такий рецепт капусти на зиму не лише простий, а й дуже незвичайний. Обов'язково спробуйте зробити таку заготовку на зиму, ви не пошкодуєте.

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