Рецепт пирога з капустою для всієї родини — відео

Заливний пиріг з капусти за бабусиним рецептом
Це дуже вдалий рецепт пирога з капустою з найпростіших інгредієнтів, готується швидко — потрібно просто все змішати. Завжди добре вдається, виходить м’який, вологий, запашний.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- форма 30*18 см;
- капуста 500 г;
- сіль 1 ч.л;
- яйця 4 шт;
- сметана 100 г;
- борошно 100 г;
- розпушувач 0,5 ч.л;
- олія 30 мл;
- кунжут для посипання.
Спосіб приготування
Розпочинаємо з підготовки капусти, вам вистачить половини головки. Дрібно нарізаємо.
Порізану капусту перекладаємо у велику миску. Додаємо сіль та пермішуємо.
Далі додаємо подрібнену зелену цибулю та кріп. Перемішуємо та залишаємо хвилин на 15, щоб капусту пустила сік.
До яєць додаємо сметану, олію, борошно та половину чайної ложки розпушувача. Потрібно все ретельно перемішати.
У форму для запікання вливаємо борошно.
Зверху викладаємо капусту, сік перед цим потрібно прибрати.
Важливо викладати капусту однорідним шаром, щоб пиріг гарно пропікся.
Далі потрібно все перемішати виделкою, щоб капуста була в тісті.
Випікати потрібно при температурі 180 градусів 40 хвилин.
Раніше ми писали про рецепт капусти на зиму із смачним соусом від української господині. Капуста з соусом сацебелі або іншим томатним соусом у банках виходить дуже смачною, соковитою та ніжною. Такий рецепт капусти на зиму не лише простий, а й дуже незвичайний. Обов'язково спробуйте зробити таку заготовку на зиму, ви не пошкодуєте.