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Заливной пирог из капусты по рецепту бабушки

7 августа 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт пирога с капустой для всей семьи — видео
Пирог из капусты. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это очень удачный рецепт пирога с капустой из простейших ингредиентов, готовится быстро – нужно просто все смешать. Всегда хорошо удается, получается мягкий, влажный, душистый.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвіт.

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Вам понадобится:

  • форма 30*18 см;
  • капуста 500 г;
  • соль 1 ч.л;
  • яйца 4 шт;
  • сметана 100 г;
  • мука 100 г;
  • разрыхлитель 0,5 ч.л;
  • масло 30 мл;
  • кунжут для посыпки.

Способ приготовления

Начинаем с подготовки капусты, вам хватит половины головки. Мелко нарезаем.

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Молодая капуста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Порезанную капусту перекладываем в большую миску. Добавляем соль и перемешиваем.

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Капуста и зелень. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее добавляем измельченный зеленый лук и укроп. Перемешиваем и оставляем минут 15, чтобы капусту пустила сок.

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Яйца и сметана. Фото: YouTube @lilija-tsvit

К яйцам добавляем сметану, растительное масло, муку и половину чайной ложки разрыхлителя. Надо все тщательно перемешать.

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Текстура теста. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В форму для запекания вливаем муку.

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Тесто в форме для запекания. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Сверху выкладываем капусту, сок перед этим нужно убрать.

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Капуста в тесте. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Важно выкладывать капусту однородным слоем, чтобы пирог хорошо пропекся.

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Пирог из капусты до запекания. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее нужно все перемешать вилкой, чтобы капуста была в тесте.

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Готовый пирог с капустой. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Выпекать нужно при температуре 180 градусов 40 минут.

Раньше мы писали о рецепте капусты на зиму с вкусным соусом от украинской хозяйки. Капуста с соусом сацебели или другим томатным соусом в банках получается вкуснейшей, сочной и нежной. Такой рецепт капусты на зиму не только прост, но очень необычен. Обязательно попытайтесь сделать такую заготовку на зиму, вы не пожалеете.

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