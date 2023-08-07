Рецепт пирога с капустой для всей семьи — видео

Заливной пирог из капусты по рецепту бабушки
Это очень удачный рецепт пирога с капустой из простейших ингредиентов, готовится быстро – нужно просто все смешать. Всегда хорошо удается, получается мягкий, влажный, душистый.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвіт.
Вам понадобится:
- форма 30*18 см;
- капуста 500 г;
- соль 1 ч.л;
- яйца 4 шт;
- сметана 100 г;
- мука 100 г;
- разрыхлитель 0,5 ч.л;
- масло 30 мл;
- кунжут для посыпки.
Способ приготовления
Начинаем с подготовки капусты, вам хватит половины головки. Мелко нарезаем.
Порезанную капусту перекладываем в большую миску. Добавляем соль и перемешиваем.
Далее добавляем измельченный зеленый лук и укроп. Перемешиваем и оставляем минут 15, чтобы капусту пустила сок.
К яйцам добавляем сметану, растительное масло, муку и половину чайной ложки разрыхлителя. Надо все тщательно перемешать.
В форму для запекания вливаем муку.
Сверху выкладываем капусту, сок перед этим нужно убрать.
Важно выкладывать капусту однородным слоем, чтобы пирог хорошо пропекся.
Далее нужно все перемешать вилкой, чтобы капуста была в тесте.
Выпекать нужно при температуре 180 градусов 40 минут.
Раньше мы писали о рецепте капусты на зиму с вкусным соусом от украинской хозяйки. Капуста с соусом сацебели или другим томатным соусом в банках получается вкуснейшей, сочной и нежной. Такой рецепт капусты на зиму не только прост, но очень необычен. Обязательно попытайтесь сделать такую заготовку на зиму, вы не пожалеете.