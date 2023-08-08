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Закусочні огірки у кетчупі без стерилізації: зварив та забув

8 серпня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт огірків без стерилізації — видео
Огірки у кетчупі. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі огірки дуже прості у приготуванні. Вони зберігатимуться всю зиму і відмінно підійдуть для закуски. Обов'язково спробуйте приготувати ці пікантні огірки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.

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Вам знадобиться (вихід 4 банки по 0.5):

  • огірки 1.5 кг;
  • 1 склянка води;
  • 250 гр. чилі + будь-який інший;
  • 1 головка часнику;
  • 1 ст. ложка солі;
  • 4 ст. ложки цукру;
  • 5 штук. запашний перець;
  • 50 гр. олії;
  • 50 гр. оцту 9%.

Спосіб приготування

Спершу зробимо заправку для огірків. Беремо півсклянки води, соняшникову олію, кетчуп, оцет, сіль, цукор та духмяний перець. Ставимо на вогонь.

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Приготування маринаду. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Нарізаємо огірки, краще це зробити за допомогою фігурного ножа.

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Нарізання огірків. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Коли соус закипить, потрібно додати часник. Далі додаємо в соус огірки.

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Нарізані огірки. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Проварюємо протягом 7 хвилин. Огірки повинні трохи змінити колір. Загалом для цього знадобиться 10-15 хвилин. Огірки не потрібно довго варити.

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Огірки у банку. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

У стерилізовану банку кладемо огірки. Закриваємо кришкою. Огірки вже можна їсти чи залишити до повного охолодження.

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Готова закуска із огірків. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Такі огірки виходять дуже смачними та хрусткими.

Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі "Ніжинський салат" на зиму. "Ніжинський салат" з огірків на зиму — це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню. Такий салат був дуже популярний багато років тому, але досі дійшло дуже багато варіацій цього рецепту.

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