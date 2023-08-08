Простий рецепт огірків без стерилізації — видео

Закусочні огірки у кетчупі без стерилізації: зварив та забув
Такі огірки дуже прості у приготуванні. Вони зберігатимуться всю зиму і відмінно підійдуть для закуски. Обов'язково спробуйте приготувати ці пікантні огірки.
Рецепт опублікували на YouTube каналі UA Микола Шаповалов.
Вам знадобиться (вихід 4 банки по 0.5):
- огірки 1.5 кг;
- 1 склянка води;
- 250 гр. чилі + будь-який інший;
- 1 головка часнику;
- 1 ст. ложка солі;
- 4 ст. ложки цукру;
- 5 штук. запашний перець;
- 50 гр. олії;
- 50 гр. оцту 9%.
Спосіб приготування
Спершу зробимо заправку для огірків. Беремо півсклянки води, соняшникову олію, кетчуп, оцет, сіль, цукор та духмяний перець. Ставимо на вогонь.
Нарізаємо огірки, краще це зробити за допомогою фігурного ножа.
Коли соус закипить, потрібно додати часник. Далі додаємо в соус огірки.
Проварюємо протягом 7 хвилин. Огірки повинні трохи змінити колір. Загалом для цього знадобиться 10-15 хвилин. Огірки не потрібно довго варити.
У стерилізовану банку кладемо огірки. Закриваємо кришкою. Огірки вже можна їсти чи залишити до повного охолодження.
Такі огірки виходять дуже смачними та хрусткими.
Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі "Ніжинський салат" на зиму. "Ніжинський салат" з огірків на зиму — це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню. Такий салат був дуже популярний багато років тому, але досі дійшло дуже багато варіацій цього рецепту.