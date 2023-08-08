Простой рецепт огурцов без стерилизации — видео

Огурцы в кетчупе. Фото: google

Такие огурцы очень простые в приготовлении. Они будут храниться всю зиму и отлично подойдут для закуски. Обязательно попробуйте приготовить эти пикантные огурцы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.

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Вам понадобится (выход 4 банки по 0.5 ):

огурцы 1.5 кг;

1 стакан воды;

250 гр. чили + любой другой;

1 головка чеснока;

1 ст. ложка соли;

4 ст. ложки сахара;

5 шт. душистый перец;

50 гр. масла;

50 гр. уксуса 9 %.

Способ приготовления

Сначала сделаем заправку для огурцов. Берем пол стакана воды, подсолнечное масло, кетчуп, уксус, соль, сахар и душистый перец. Ставим на огонь.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Нарезаем огурцы, лучше это сделать при помощи фигурного ножа.

Нарезание огурцов. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Когда соус закипит нужно добавить чеснок. Дальше добавляем в соус огурцы.

Нарезанные огурцы. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Провариваем на протяжении 7 минут. Огурцы должны немного изменить цвет. В целом для этого понадобится 10-15 минут. Переваривать огурцы не нужно.

Огурцы в банке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В стерилизованную банку кладем огурцы. Закрываем крышком. Огурцы уже можно есть или оставить до полного охлаждения.

Готовая закуска из огурцов. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Такие огурцы получаются очень вкусными и хрустящими.

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