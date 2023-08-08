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Закусочные огурцы в кетчупе без стерилизации: проварил и забыл

8 августа 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт огурцов без стерилизации — видео
Огурцы в кетчупе. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие огурцы очень простые в приготовлении. Они будут храниться всю зиму и отлично подойдут для закуски. Обязательно попробуйте приготовить эти пикантные огурцы. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.

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Вам понадобится (выход 4 банки по 0.5 ): 

  • огурцы 1.5 кг;
  • 1 стакан воды;
  • 250 гр. чили + любой другой;
  • 1 головка чеснока;
  • 1 ст. ложка соли;
  • 4 ст. ложки сахара;
  • 5 шт. душистый перец;
  • 50 гр. масла;
  • 50 гр. уксуса 9 %. 

Способ приготовления

Сначала сделаем заправку для огурцов. Берем пол стакана воды, подсолнечное масло, кетчуп, уксус, соль, сахар и душистый перец. Ставим на огонь. 

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Нарезаем огурцы, лучше это сделать при помощи фигурного ножа. 

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Нарезание огурцов. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Когда соус закипит нужно добавить чеснок. Дальше добавляем в соус огурцы. 

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Нарезанные огурцы. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Провариваем на протяжении 7 минут. Огурцы должны немного изменить цвет. В целом для этого понадобится 10-15 минут. Переваривать огурцы не нужно. 

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

В стерилизованную банку кладем огурцы. Закрываем крышком. Огурцы уже можно есть или оставить до полного охлаждения. 

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Готовая закуска из огурцов. Фото: YouTube @Shapovalov.zagotovkiNaZimy

Такие огурцы получаются очень вкусными и хрустящими. 

Ранее мы писали про рецепт по старой переписи от бабушки "Нежинский салат" на зиму. "Нежинский салат" из огурцов на зиму — это классика, полюбившаяся многим семьям и уже не одному поколению. Такой салат был очень популярен много лет назад, но до настоящего времени дошло очень много вариаций этого рецепта.

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