Простой рецепт огурцов без стерилизации — видео

Закусочные огурцы в кетчупе без стерилизации: проварил и забыл
Такие огурцы очень простые в приготовлении. Они будут храниться всю зиму и отлично подойдут для закуски. Обязательно попробуйте приготовить эти пикантные огурцы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале UA Николай Шаповалов.
Вам понадобится (выход 4 банки по 0.5 ):
- огурцы 1.5 кг;
- 1 стакан воды;
- 250 гр. чили + любой другой;
- 1 головка чеснока;
- 1 ст. ложка соли;
- 4 ст. ложки сахара;
- 5 шт. душистый перец;
- 50 гр. масла;
- 50 гр. уксуса 9 %.
Способ приготовления
Сначала сделаем заправку для огурцов. Берем пол стакана воды, подсолнечное масло, кетчуп, уксус, соль, сахар и душистый перец. Ставим на огонь.
Нарезаем огурцы, лучше это сделать при помощи фигурного ножа.
Когда соус закипит нужно добавить чеснок. Дальше добавляем в соус огурцы.
Провариваем на протяжении 7 минут. Огурцы должны немного изменить цвет. В целом для этого понадобится 10-15 минут. Переваривать огурцы не нужно.
В стерилизованную банку кладем огурцы. Закрываем крышком. Огурцы уже можно есть или оставить до полного охлаждения.
Такие огурцы получаются очень вкусными и хрустящими.
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