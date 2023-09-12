Простий рецепт смачних котлет — відео

Закарпатський рецепт соковитих котлет з куркою та кабачком
Такі котлети виходять дуже смачними та соковитими. Вони ситні та ароматні, точно вам сподобаються. Поки сезон кабачків не закінчився, обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська господиня.
Вам знадобиться:
- куряче філе 800 гр;
- кабачок 800 гр;
- морква 120 гр;
- цибуля 1 шт.;
- часник 2-4 зубчики;
- яйця 2 шт.;
- сухарі 5 ст. ложок;
- сіль, перець за смаком;
- зелень кропу маленький пучок.
Спосіб приготування
Нам знадобиться курячий фарш, можна зробити рублений фарш. Також курку можна замінити на індичку.
Кабачки потрібно помити на натерти на крупну тертку. Їх потрібно посолити та перемішати, потім залишити, щоб кабачки пустили сік.
Далі потрібно натерти моркву, порізати цибулю, зелень та часник.
Весь сік з кабачків потрібно віджати та додати масу до курячого філе.
До курячого фаршу додаємо моркву, цибулю, часник та зелень. Також слід додати одне куряче яйце, не забути додати сіль та перець.
Потрібно все ретельно перемішати. Якщо фарш занадто сухий, можна додати ще одне яйце.
Також додаємо до цієї маси паніровочні сухарі. Все ретельно перемішуємо.
Формуємо котлети та розігріваємо пательню.
Котлети потрібно обсмажити з обох боків по кілька хвилин до готовності.
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