Простий рецепт смачних котлет — відео

Соковиті котлети. Фото: YouTube @olga_salkay

Такі котлети виходять дуже смачними та соковитими. Вони ситні та ароматні, точно вам сподобаються. Поки сезон кабачків не закінчився, обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська господиня.

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Вам знадобиться:

куряче філе 800 гр;

кабачок 800 гр;

морква 120 гр;

цибуля 1 шт.;

часник 2-4 зубчики;

яйця 2 шт.;

сухарі 5 ст. ложок;

сіль, перець за смаком;

зелень кропу маленький пучок.

Спосіб приготування

Нам знадобиться курячий фарш, можна зробити рублений фарш. Також курку можна замінити на індичку.

Курячий фарш. Фото: YouTube @olga_salkay

Кабачки потрібно помити на натерти на крупну тертку. Їх потрібно посолити та перемішати, потім залишити, щоб кабачки пустили сік.

Морква, цибуля, часник та зелень. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі потрібно натерти моркву, порізати цибулю, зелень та часник.

Тертий кабачок. Фото: YouTube @olga_salkay

Весь сік з кабачків потрібно віджати та додати масу до курячого філе.

Складові для котлет. Фото: YouTube @olga_salkay

До курячого фаршу додаємо моркву, цибулю, часник та зелень. Також слід додати одне куряче яйце, не забути додати сіль та перець.

Фарш з кабачком. Фото: YouTube @olga_salkay

Потрібно все ретельно перемішати. Якщо фарш занадто сухий, можна додати ще одне яйце.

Курячі котлети. Фото: YouTube @olga_salkay

Також додаємо до цієї маси паніровочні сухарі. Все ретельно перемішуємо.

Смажені котлети. Фото: YouTube @olga_salkay

Формуємо котлети та розігріваємо пательню.

Смажені котлети. Фото: YouTube @olga_salkay

Котлети потрібно обсмажити з обох боків по кілька хвилин до готовності.

Раніше ми писали про рецепт соковитих українських котлет, три дієві секрети приготування.