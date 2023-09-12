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Закарпатський рецепт соковитих котлет з куркою та кабачком

12 вересня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт смачних котлет — відео
Соковиті котлети. Фото: YouTube @olga_salkay
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такі котлети виходять дуже смачними та соковитими. Вони ситні та ароматні, точно вам сподобаються. Поки сезон кабачків не закінчився, обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська господиня

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Вам знадобиться: 

  • куряче філе 800 гр;
  • кабачок 800 гр;
  • морква 120 гр;
  • цибуля 1 шт.;
  • часник 2-4 зубчики;
  • яйця 2 шт.;
  • сухарі 5 ст. ложок;
  • сіль, перець за смаком;
  • зелень кропу маленький пучок. 

Спосіб приготування

Нам знадобиться курячий фарш, можна зробити рублений фарш. Також курку можна замінити на індичку. 

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Курячий фарш. Фото: YouTube @olga_salkay

Кабачки потрібно помити на натерти на крупну тертку. Їх потрібно посолити та перемішати, потім залишити, щоб кабачки пустили сік. 

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Морква, цибуля, часник та зелень. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі потрібно натерти моркву, порізати цибулю, зелень та часник. 

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Тертий кабачок. Фото: YouTube @olga_salkay

Весь сік з кабачків потрібно віджати та додати масу до курячого філе. 

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Складові для котлет. Фото: YouTube @olga_salkay

До курячого фаршу додаємо моркву, цибулю, часник та зелень. Також слід додати одне куряче яйце, не забути додати сіль та перець. 

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Фарш з кабачком. Фото: YouTube @olga_salkay

Потрібно все ретельно перемішати. Якщо фарш занадто сухий, можна додати ще одне яйце. 

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Курячі котлети. Фото: YouTube @olga_salkay

Також додаємо до цієї маси паніровочні сухарі. Все ретельно перемішуємо. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @olga_salkay

Формуємо котлети та розігріваємо пательню. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @olga_salkay

Котлети потрібно обсмажити з обох боків по кілька хвилин до готовності. 

Раніше ми писали про рецепт соковитих українських котлет, три дієві секрети приготування. 

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