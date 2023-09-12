Простой рецепт вкусных котлет — видео

Закарпатский рецепт сочных котлет с курицей и кабачком
Такие котлеты получаются очень вкусными и сочными. Они сытные и ароматные, точно вам понравятся. Пока сезон кабачков не закончился, обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская хозяйка.
Вам понадобится:
- куриное филе 800 гр;
- кабачок 800 гр;
- морковь 120 гр;
- лук 1 шт.;
- чеснок 2-4 зубчика;
- яйца 2 шт.;
- сухари 5 ст. ложек;
- соль, перец по вкусу;
- зелень укропа маленький пучок.
Способ приготовления
Нам понадобится куриный фарш, можно сделать рубленый фарш. Также курицу можно заменить индейкой.
Кабачки нужно помыть и натереть на крупную терку. Их следует посолить и перемешать, затем оставить, чтобы кабачки пустили сок.
Далее нужно натереть морковь, порезать лук, зелень и чеснок.
Весь сок из кабачков нужно отжать и добавить массу в куриное филе.
К куриному фаршу добавляем морковь, лук, чеснок и зелень. Также следует добавить одно куриное яйцо, не забыть добавить соль и перец.
Надо все тщательно перемешать. Если фарш слишком сухой, можно добавить еще одно яйцо.
Также добавляем к этой массе панировочные сухари. Все тщательно перемешиваем.
Формируем котлеты и разогреваем сковороду.
Котлеты нужно обжарить с обеих сторон по несколько минут до готовности.
Раньше мы писали о рецепте сочных украинских котлет, три действенных секрета приготовления.