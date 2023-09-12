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Закарпатский рецепт сочных котлет с курицей и кабачком

12 сентября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт вкусных котлет — видео
Сочные котлеты. Фото: YouTube @olga_salkay
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такие котлеты получаются очень вкусными и сочными. Они сытные и ароматные, точно вам понравятся. Пока сезон кабачков не закончился, обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская хозяйка.

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Вам понадобится:

  • куриное филе 800 гр;
  • кабачок 800 гр;
  • морковь 120 гр;
  • лук 1 шт.;
  • чеснок 2-4 зубчика;
  • яйца 2 шт.;
  • сухари 5 ст. ложек;
  • соль, перец по вкусу;
  • зелень укропа маленький пучок.

Способ приготовления

Нам понадобится куриный фарш, можно сделать рубленый фарш. Также курицу можно заменить индейкой.

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Куриный фарш. Фото: YouTube @olga_salkay

Кабачки нужно помыть и натереть на крупную терку. Их следует посолить и перемешать, затем оставить, чтобы кабачки пустили сок.

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Морковь, лук, чеснок и зелень. Фото: YouTube @olga_salkay

Далее нужно натереть морковь, порезать лук, зелень и чеснок.

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Тертый кабачок. Фото: YouTube @olga_salkay

Весь сок из кабачков нужно отжать и добавить массу в куриное филе.

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Составляющие для котлет. Фото: YouTube @olga_salkay

К куриному фаршу добавляем морковь, лук, чеснок и зелень. Также следует добавить одно куриное яйцо, не забыть добавить соль и перец.

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Фарш с кабачком. Фото: YouTube @olga_salkay

Надо все тщательно перемешать. Если фарш слишком сухой, можно добавить еще одно яйцо.

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Куриные котлеты. Фото: YouTube @olga_salkay

Также добавляем к этой массе панировочные сухари. Все тщательно перемешиваем.

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @olga_salkay

Формируем котлеты и разогреваем сковороду.

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @olga_salkay

Котлеты нужно обжарить с обеих сторон по несколько минут до готовности.

Раньше мы писали о рецепте сочных украинских котлет, три действенных секрета приготовления.

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