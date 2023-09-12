Простой рецепт вкусных котлет — видео

Сочные котлеты. Фото: YouTube @olga_salkay

Такие котлеты получаются очень вкусными и сочными. Они сытные и ароматные, точно вам понравятся. Пока сезон кабачков не закончился, обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская хозяйка.

Читайте также:

Вам понадобится:

куриное филе 800 гр;

кабачок 800 гр;

морковь 120 гр;

лук 1 шт.;

чеснок 2-4 зубчика;

яйца 2 шт.;

сухари 5 ст. ложек;

соль, перец по вкусу;

зелень укропа маленький пучок.

Способ приготовления

Нам понадобится куриный фарш, можно сделать рубленый фарш. Также курицу можно заменить индейкой.

Куриный фарш. Фото: YouTube @olga_salkay

Кабачки нужно помыть и натереть на крупную терку. Их следует посолить и перемешать, затем оставить, чтобы кабачки пустили сок.

Морковь, лук, чеснок и зелень. Фото: YouTube @olga_salkay

Далее нужно натереть морковь, порезать лук, зелень и чеснок.

Тертый кабачок. Фото: YouTube @olga_salkay

Весь сок из кабачков нужно отжать и добавить массу в куриное филе.

Составляющие для котлет. Фото: YouTube @olga_salkay

К куриному фаршу добавляем морковь, лук, чеснок и зелень. Также следует добавить одно куриное яйцо, не забыть добавить соль и перец.

Фарш с кабачком. Фото: YouTube @olga_salkay

Надо все тщательно перемешать. Если фарш слишком сухой, можно добавить еще одно яйцо.

Куриные котлеты. Фото: YouTube @olga_salkay

Также добавляем к этой массе панировочные сухари. Все тщательно перемешиваем.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @olga_salkay

Формируем котлеты и разогреваем сковороду.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @olga_salkay

Котлеты нужно обжарить с обеих сторон по несколько минут до готовности.

Раньше мы писали о рецепте сочных украинских котлет, три действенных секрета приготовления.