Котлети з грибами з Карпат — відео

Закарпатські крученики з грибами, проста та дуже смачна страва
Така страва з м'яса та грибів готується дуже просто. Нагадує соковиті фаршировані котлети. Обов'язково спробуйте приготувати, вам точно сподобається ця традиційна українська страва.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам знадобиться:
- 70 г сушених грибів + вода;
- 1 кг свинини;
- 600 г печериць;
- 3 цибулини;
- 2-3 зубки часнику;
- 1-2 ч.л. солодкої паприки;
- 1 ст.л.томатної пасти;
- 250 мл вершків або сметани;
- олія;
- сіль, чорний перець до смаку.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити гриби.
Тим часом свинину потрібно нарізати невеликими шматками товщиною 7-10 міліметрів.
Кожний шматок потрібно відбити з обох сторін. Додаємо сіль та перець за смаком.
Тепер нарізаємо цибулю та часник.
На пательні смажимо цибулю до м'якості. Потім додаємо варені гриби.
Тепер охолоджену начинку кладемо на шматок м'яса та загортаємо рулетом.
Кожний шматок рулет потрібно обваляти в борошні та обсмажити на пательні.
На пательні смажимо цибулю та часник. Далі додаємо 600 грамів печериць.
До грибів додаємо одну ложку томатної пасти та трохи згодом дві столові ложки борошна. Потім додаємо грибний відвар або воду.
Тепер в цей соус складаємо крученики. Готуємо все разом під кришкою протягом 40 хвилин.
Наприкінці додаємо вершки або сметану. Готуємо все разом протягом 5-10 хвилин.
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