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Закарпатські крученики з грибами, проста та дуже смачна страва

26 жовтня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Котлети з грибами з Карпат — відео
Крученики з грибами. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така страва з м'яса та грибів готується дуже просто. Нагадує соковиті фаршировані котлети. Обов'язково спробуйте приготувати, вам точно сподобається ця традиційна українська страва. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika

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Вам знадобиться: 

  • 70 г сушених грибів + вода;
  • 1 кг свинини;
  • 600 г печериць;
  • 3 цибулини;
  • 2-3 зубки часнику;
  • 1-2 ч.л. солодкої паприки;
  • 1 ст.л.томатної пасти;
  • 250 мл вершків або сметани;
  • олія;
  • сіль, чорний перець до смаку. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зварити гриби. 

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Гриби в воді. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тим часом свинину потрібно нарізати невеликими шматками товщиною 7-10 міліметрів.  

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Шматок м'яса. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Кожний шматок потрібно відбити з обох сторін. Додаємо сіль та перець за смаком. 

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер нарізаємо цибулю та часник. 

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Смажені гриби. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На пательні смажимо цибулю до м'якості. Потім додаємо варені гриби. 

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Начинка з грибів. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер охолоджену начинку кладемо на шматок м'яса та загортаємо рулетом. 

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Рулети з грибами. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Кожний шматок рулет потрібно обваляти в борошні та обсмажити на пательні. 

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Смажені гриби. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На пательні смажимо цибулю та часник. Далі додаємо 600 грамів печериць. 

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Печериці на пательні. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

До грибів додаємо одну ложку томатної пасти та трохи згодом дві столові ложки борошна. Потім додаємо грибний відвар або воду. 

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Рулети в соусі. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер в цей соус складаємо крученики. Готуємо все разом під кришкою протягом 40 хвилин. 

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Готова страва. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Наприкінці додаємо вершки або сметану. Готуємо все разом протягом 5-10 хвилин. 

Раніше ми писали про рецепт супу з лисичками, справжня закарпатська грибна юшка. Ця страва відзначається неймовірним ароматом. Лисички вже давно завоювали визнання в світі кулінарії.

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