Котлети з грибами з Карпат — відео

Крученики з грибами. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Така страва з м'яса та грибів готується дуже просто. Нагадує соковиті фаршировані котлети. Обов'язково спробуйте приготувати, вам точно сподобається ця традиційна українська страва.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

70 г сушених грибів + вода;

1 кг свинини;

600 г печериць;

3 цибулини;

2-3 зубки часнику;

1-2 ч.л. солодкої паприки;

1 ст.л.томатної пасти;

250 мл вершків або сметани;

олія;

сіль, чорний перець до смаку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити гриби.

Гриби в воді. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тим часом свинину потрібно нарізати невеликими шматками товщиною 7-10 міліметрів.

Шматок м'яса. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Кожний шматок потрібно відбити з обох сторін. Додаємо сіль та перець за смаком.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер нарізаємо цибулю та часник.

Смажені гриби. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На пательні смажимо цибулю до м'якості. Потім додаємо варені гриби.

Начинка з грибів. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер охолоджену начинку кладемо на шматок м'яса та загортаємо рулетом.

Рулети з грибами. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Кожний шматок рулет потрібно обваляти в борошні та обсмажити на пательні.

Смажені гриби. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На пательні смажимо цибулю та часник. Далі додаємо 600 грамів печериць.

Печериці на пательні. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

До грибів додаємо одну ложку томатної пасти та трохи згодом дві столові ложки борошна. Потім додаємо грибний відвар або воду.

Рулети в соусі. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер в цей соус складаємо крученики. Готуємо все разом під кришкою протягом 40 хвилин.

Готова страва. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Наприкінці додаємо вершки або сметану. Готуємо все разом протягом 5-10 хвилин.

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