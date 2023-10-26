Котлеты с грибами из Карпат — видео рецепт

Закарпатские крученики с грибами, простое и очень вкусное блюдо
Такое блюдо из мяса и грибов готовится очень просто. Напоминает сочные фаршированные котлеты. Обязательно попробуйте приготовить, вам точно понравится это традиционное украинское блюдо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 70 г сушеных грибов + вода;
- 1 кг свинины;
- 600 г шампиньонов;
- 3 луковицы;
- 2-3 зубка чеснока;
- 1-2 ч.л. сладкой паприки;
- 1 ст.л.томатной пасты;
- 250 мл сливок или сметаны;
- растительное масло;
- соль, черный перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить грибы.
В это время свинину нужно нарезать небольшими кусками толщиной 7-10 миллиметров.
Каждый кусок следует отбить с обеих сторон. Добавляем соль и перец по вкусу.
Теперь нарезаем лук и чеснок.
На сковороде жарим лук до мягкости. Затем добавляем вареные грибы.
Теперь охлажденную начинку кладем на кусок мяса и заворачиваем рулетом.
Каждый кусок рулета нужно обвалять в муке и обжарить на сковороде.
На сковороде жарим лук и чеснок. Далее добавляем 600 граммов шампиньонов.
К грибам добавляем одну ложку томатной пасты и чуть позже две столовые ложки муки. Затем добавляем грибной отвар или воду.
Теперь в этот соус складываем крученики. Готовим все вместе под крышкой в течение 40 минут.
В самом конце добавляем сливки или сметану. Готовим все вместе в течение 5-10 минут.
Раньше мы писали о рецепте супа с лисичками, настоящей закарпатской грибной юшке. Это блюдо отличается невероятным ароматом. Лисички уже давно завоевали признание в мире кулинарии.
Читайте Новини.LIVE!