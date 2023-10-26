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Закарпатские крученики с грибами, простое и очень вкусное блюдо

26 октября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Котлеты с грибами из Карпат — видео рецепт
Крученики с грибами. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такое блюдо из мяса и грибов готовится очень просто. Напоминает сочные фаршированные котлеты. Обязательно попробуйте приготовить, вам точно понравится это традиционное украинское блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

  • 70 г сушеных грибов + вода;
  • 1 кг свинины;
  • 600 г шампиньонов;
  • 3 луковицы;
  • 2-3 зубка чеснока;
  • 1-2 ч.л. сладкой паприки;
  • 1 ст.л.томатной пасты;
  • 250 мл сливок или сметаны;
  • растительное масло;
  • соль, черный перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить грибы.

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Грибы в воде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В это время свинину нужно нарезать небольшими кусками толщиной 7-10 миллиметров.

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Кусок мяса. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Каждый кусок следует отбить с обеих сторон. Добавляем соль и перец по вкусу.

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Жареный лук. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь нарезаем лук и чеснок.

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Жареные грибы. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На сковороде жарим лук до мягкости. Затем добавляем вареные грибы.

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Начинка из грибов. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь охлажденную начинку кладем на кусок мяса и заворачиваем рулетом.

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Рулеты с грибами. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Каждый кусок рулета нужно обвалять в муке и обжарить на сковороде.

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Жареные грибы. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На сковороде жарим лук и чеснок. Далее добавляем 600 граммов шампиньонов.

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Шампиньоны на сковороде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

К грибам добавляем одну ложку томатной пасты и чуть позже две столовые ложки муки. Затем добавляем грибной отвар или воду.

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Рулеты в соусе. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь в этот соус складываем крученики. Готовим все вместе под крышкой в течение 40 минут.

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Готовое блюдо. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В самом конце добавляем сливки или сметану. Готовим все вместе в течение 5-10 минут.

Раньше мы писали о рецепте супа с лисичками, настоящей закарпатской грибной юшке. Это блюдо отличается невероятным ароматом. Лисички уже давно завоевали признание в мире кулинарии.

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