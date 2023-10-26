Котлеты с грибами из Карпат — видео рецепт

Крученики с грибами. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Такое блюдо из мяса и грибов готовится очень просто. Напоминает сочные фаршированные котлеты. Обязательно попробуйте приготовить, вам точно понравится это традиционное украинское блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

70 г сушеных грибов + вода;

1 кг свинины;

600 г шампиньонов;

3 луковицы;

2-3 зубка чеснока;

1-2 ч.л. сладкой паприки;

1 ст.л.томатной пасты;

250 мл сливок или сметаны;

растительное масло;

соль, черный перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить грибы.

Грибы в воде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В это время свинину нужно нарезать небольшими кусками толщиной 7-10 миллиметров.

Кусок мяса. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Каждый кусок следует отбить с обеих сторон. Добавляем соль и перец по вкусу.

Жареный лук. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь нарезаем лук и чеснок.

Жареные грибы. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На сковороде жарим лук до мягкости. Затем добавляем вареные грибы.

Начинка из грибов. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь охлажденную начинку кладем на кусок мяса и заворачиваем рулетом.

Рулеты с грибами. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Каждый кусок рулета нужно обвалять в муке и обжарить на сковороде.

Жареные грибы. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

На сковороде жарим лук и чеснок. Далее добавляем 600 граммов шампиньонов.

Шампиньоны на сковороде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

К грибам добавляем одну ложку томатной пасты и чуть позже две столовые ложки муки. Затем добавляем грибной отвар или воду.

Рулеты в соусе. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь в этот соус складываем крученики. Готовим все вместе под крышкой в течение 40 минут.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В самом конце добавляем сливки или сметану. Готовим все вместе в течение 5-10 минут.

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