Бюджетний рецепт котлет для заморозки — видео

Заготівля за копійки: 120 котлет зі свинячої голови, ви будете в захваті, як це смачно
Такий рецепт котлет виходить бюджетним, але вони дуже смачні. Частину котлет можна посмажити одразу, а решту заморозити. Така заготівля заощадить вам час у майбутньому.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- свиняча голова;
- куряча грудка 1.5 кг;
- цибуля 500 г;
- батон 1 шт.;
- яйця 6 шт.;
- часник 10 г;
- сіль, перець за смаком;
- лавровий лист, суміш перців, сіль для варіння голови;
- панірувальні сухарі 30 г;
- борошно 100 г.
Спосіб приготування
Основа котлет — це свиняча голова. Необхідно обрізати щоки, вуха та язик. Також її потрібно розрубати на невеликі частини, очистити та вимочити у воді протягом ночі.
Далі шматочки свинячої голови заливаємо холодною водою, доводимо до кипіння, варимо 15 хвилин. Потім цю воду необхідно злити, ще раз добре промити, заливаємо водою та варимо ще протягом години.
Також до свинячої голови потрібно додати сіль, лавровий лист, суміш перців горошком та варити ще 30 хвилин.
Потрібно варити доти, доки м'ясо не відходитиме від кістки.
Зі свинячої голови вийшло 2,5 кг м'яса. Його пропускаємо через м'ясорубку. Також через м'ясорубку пропускаємо 1,5 кг курячої грудки.
Також через м'ясорубку пропускаємо цибулю та замочений хліб. Ще додаємо 6 курячих яєць, сіль та перець за смаком.
Можна додати сухий часник до смаку, все ретельно перемішати.
Починаємо ліпити котлети і обвалюємо в борошні або панірувальних сухарях.
Для того, щоб заморозити котлети, їх потрібно укласти на деко, яке добре поміщається в морозильну камеру.
Через кілька годин у морозильній камері котлети дістаємо та розкладаємо по пакетах для заморожування.
Такі котлети перед смаженням можна не розморожувати, а просто покласти на трохи розігріту сковороду, потім збільшити вогонь і довести до готовності.
Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. У захваті будуть усі — і діти, і дорослі.