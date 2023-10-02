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Заготівля за копійки: 120 котлет зі свинячої голови, ви будете в захваті, як це смачно

2 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетний рецепт котлет для заморозки — видео
120 котлет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий рецепт котлет виходить бюджетним, але вони дуже смачні. Частину котлет можна посмажити одразу, а решту заморозити. Така заготівля заощадить вам час у майбутньому.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • свиняча голова;
  • куряча грудка 1.5 кг;
  • цибуля 500 г;
  • батон 1 шт.;
  • яйця 6 шт.;
  • часник 10 г;
  • сіль, перець за смаком;
  • лавровий лист, суміш перців, сіль для варіння голови;
  • панірувальні сухарі 30 г;
  • борошно 100 г.

Спосіб приготування

Основа котлет — це свиняча голова. Необхідно обрізати щоки, вуха та язик. Також її потрібно розрубати на невеликі частини, очистити та вимочити у воді протягом ночі.

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Свиняча голова. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі шматочки свинячої голови заливаємо холодною водою, доводимо до кипіння, варимо 15 хвилин. Потім цю воду необхідно злити, ще раз добре промити, заливаємо водою та варимо ще протягом години.

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Варена свиняча голова. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також до свинячої голови потрібно додати сіль, лавровий лист, суміш перців горошком та варити ще 30 хвилин.

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М'ясо зі свинячої голови. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потрібно варити доти, доки м'ясо не відходитиме від кістки.

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Фарш зі свинини та курки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зі свинячої голови вийшло 2,5 кг м'яса. Його пропускаємо через м'ясорубку. Також через м'ясорубку пропускаємо 1,5 кг курячої грудки.

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Лук та батон. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також через м'ясорубку пропускаємо цибулю та замочений хліб. Ще додаємо 6 курячих яєць, сіль та перець за смаком.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Можна додати сухий часник до смаку, все ретельно перемішати.

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Формування котлет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Починаємо ліпити котлети і обвалюємо в борошні або панірувальних сухарях.

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Заморожування котлет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Для того, щоб заморозити котлети, їх потрібно укласти на деко, яке добре поміщається в морозильну камеру.

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Заморожені котлети. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через кілька годин у морозильній камері котлети дістаємо та розкладаємо по пакетах для заморожування.

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Смажені котлети. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такі котлети перед смаженням можна не розморожувати, а просто покласти на трохи розігріту сковороду, потім збільшити вогонь і довести до готовності.

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Готові котлети. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. У захваті будуть усі — і діти, і дорослі.

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