Бюджетний рецепт котлет для заморозки — видео

120 котлет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такий рецепт котлет виходить бюджетним, але вони дуже смачні. Частину котлет можна посмажити одразу, а решту заморозити. Така заготівля заощадить вам час у майбутньому.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

Читайте також:

Вам знадобиться:

свиняча голова;

куряча грудка 1.5 кг;

цибуля 500 г;

батон 1 шт.;

яйця 6 шт.;

часник 10 г;

сіль, перець за смаком;

лавровий лист, суміш перців, сіль для варіння голови;

панірувальні сухарі 30 г;

борошно 100 г.

Спосіб приготування

Основа котлет — це свиняча голова. Необхідно обрізати щоки, вуха та язик. Також її потрібно розрубати на невеликі частини, очистити та вимочити у воді протягом ночі.

Свиняча голова. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі шматочки свинячої голови заливаємо холодною водою, доводимо до кипіння, варимо 15 хвилин. Потім цю воду необхідно злити, ще раз добре промити, заливаємо водою та варимо ще протягом години.

Варена свиняча голова. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також до свинячої голови потрібно додати сіль, лавровий лист, суміш перців горошком та варити ще 30 хвилин.

М'ясо зі свинячої голови. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потрібно варити доти, доки м'ясо не відходитиме від кістки.

Фарш зі свинини та курки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Зі свинячої голови вийшло 2,5 кг м'яса. Його пропускаємо через м'ясорубку. Також через м'ясорубку пропускаємо 1,5 кг курячої грудки.

Лук та батон. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також через м'ясорубку пропускаємо цибулю та замочений хліб. Ще додаємо 6 курячих яєць, сіль та перець за смаком.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Можна додати сухий часник до смаку, все ретельно перемішати.

Формування котлет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Починаємо ліпити котлети і обвалюємо в борошні або панірувальних сухарях.

Заморожування котлет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Для того, щоб заморозити котлети, їх потрібно укласти на деко, яке добре поміщається в морозильну камеру.

Заморожені котлети. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через кілька годин у морозильній камері котлети дістаємо та розкладаємо по пакетах для заморожування.

Смажені котлети. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такі котлети перед смаженням можна не розморожувати, а просто покласти на трохи розігріту сковороду, потім збільшити вогонь і довести до готовності.

Готові котлети. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт смачних котлет у томатному соусі. У захваті будуть усі — і діти, і дорослі.