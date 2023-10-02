Бюджетный рецепт котлет для заморозки — видео

Заготовка за копейки: 120 котлет из свиной головы, вы будете в восторге, как это вкусно
Такой рецепт котлет получается бюджетным, но при этом они очень вкусные. Часть котлет можно пожарить сразу, а остальные заморозить. Такая заготовка сэкономит вам время в будущем.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- свиная голова;
- куриная грудка 1.5 кг;
- лук 500 г;
- батон 1 шт.;
- яйца 6 шт.;
- чеснок 10 г;
- соль, перец по вкусу;
- лавровый лист, смесь перцев, соль для варки головы;
- панировочные сухари 30 г;
- мука 100 г.
Способ приготовления
Основа котлет — это свиная голова. Необходимо обрезать щеки, уши и язык. Также ее нужно разрубать не небольшие части, очистить и вымочить в воде на протяжении ночи.
Далее кусочки свиной головы заливаем холодной водой, доводим до кипения, варим 15 минут. Затем эту воду необходимо слить, еще раз хорошо промыть, заливаем водой и варим еще на протяжении часа.
Также к свиной голове нужно добавить соль, лавровый лист, смесь перцев горошком и варить еще 30 минут.
Нужно варить до тех пор, пока мясо не будет отходить от кости.
Из свиной головы получилось 2,5 кг мяса. Его пропускаем через мясорубку. Также через мясорубку пропускаем 1,5 кг куриной грудки.
Также через мясорубку пропускаем лук и замоченный хлеб. Еще добавляем 6 куриных яиц, соль и перец по вкусу.
Можно добавить сухой чеснок по вкусу, все тщательно перемешать.
Начинаем лепить котлеты и обваливаем в муке или панировочных сухарях.
Для того, чтобы заморозить котлеты, их нужно уложить на противень который хорошо помещается в морозильную камеру.
Через несколько часов в морозильной камере котлеты достаем и раскладываем по пакетам для заморозки.
Такие котлеты перед жаркой можно не размораживать, а просто положить на слегка разогретую сковороду, затем увеличить огонь и довести до готовности.
Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все — и дети, и взрослые.