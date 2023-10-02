Бюджетный рецепт котлет для заморозки — видео

120 котлет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такой рецепт котлет получается бюджетным, но при этом они очень вкусные. Часть котлет можно пожарить сразу, а остальные заморозить. Такая заготовка сэкономит вам время в будущем.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

свиная голова;

куриная грудка 1.5 кг;

лук 500 г;

батон 1 шт.;

яйца 6 шт.;

чеснок 10 г;

соль, перец по вкусу;

лавровый лист, смесь перцев, соль для варки головы;

панировочные сухари 30 г;

мука 100 г.

Способ приготовления

Основа котлет — это свиная голова. Необходимо обрезать щеки, уши и язык. Также ее нужно разрубать не небольшие части, очистить и вымочить в воде на протяжении ночи.

Свиная голова. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее кусочки свиной головы заливаем холодной водой, доводим до кипения, варим 15 минут. Затем эту воду необходимо слить, еще раз хорошо промыть, заливаем водой и варим еще на протяжении часа.

Вареная свиная голова. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также к свиной голове нужно добавить соль, лавровый лист, смесь перцев горошком и варить еще 30 минут.

Мясо со свиной головы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нужно варить до тех пор, пока мясо не будет отходить от кости.

Фарш из свинины и курицы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Из свиной головы получилось 2,5 кг мяса. Его пропускаем через мясорубку. Также через мясорубку пропускаем 1,5 кг куриной грудки.

Лук и батон. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также через мясорубку пропускаем лук и замоченный хлеб. Еще добавляем 6 куриных яиц, соль и перец по вкусу.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Можно добавить сухой чеснок по вкусу, все тщательно перемешать.

Формирование котлет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Начинаем лепить котлеты и обваливаем в муке или панировочных сухарях.

Заморозка котлет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Для того, чтобы заморозить котлеты, их нужно уложить на противень который хорошо помещается в морозильную камеру.

Замороженные котлеты. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через несколько часов в морозильной камере котлеты достаем и раскладываем по пакетам для заморозки.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такие котлеты перед жаркой можно не размораживать, а просто положить на слегка разогретую сковороду, затем увеличить огонь и довести до готовности.

Готовые котлеты. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все — и дети, и взрослые.