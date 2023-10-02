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Заготовка за копейки: 120 котлет из свиной головы, вы будете в восторге, как это вкусно

2 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетный рецепт котлет для заморозки — видео
120 котлет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой рецепт котлет получается бюджетным, но при этом они очень вкусные. Часть котлет можно пожарить сразу, а остальные заморозить. Такая заготовка сэкономит вам время в будущем. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • свиная голова;
  • куриная грудка 1.5 кг;
  • лук 500 г;
  • батон 1 шт.;
  • яйца 6 шт.;
  • чеснок 10 г;
  • соль, перец по вкусу;
  • лавровый лист, смесь перцев, соль для варки головы;
  • панировочные сухари 30 г;
  • мука 100 г. 

Способ приготовления 

Основа котлет — это свиная голова. Необходимо обрезать щеки, уши и язык. Также ее нужно разрубать не небольшие части, очистить и вымочить в воде на протяжении ночи. 

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Свиная голова. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее кусочки свиной головы заливаем холодной водой, доводим до кипения, варим 15 минут. Затем эту воду необходимо слить, еще раз хорошо промыть, заливаем водой и варим еще на протяжении часа. 

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Вареная свиная голова. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также к свиной голове нужно добавить соль, лавровый лист, смесь перцев горошком и варить еще 30 минут.

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Мясо со свиной головы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нужно варить до тех пор, пока мясо не будет отходить от кости. 

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Фарш из свинины и курицы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Из свиной головы получилось 2,5 кг мяса. Его пропускаем через мясорубку. Также через мясорубку пропускаем 1,5 кг куриной грудки. 

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Лук и батон. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также через мясорубку пропускаем лук и замоченный хлеб. Еще добавляем 6 куриных яиц, соль и перец по вкусу.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Можно добавить сухой чеснок по вкусу, все тщательно перемешать. 

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Формирование котлет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Начинаем лепить котлеты и обваливаем в муке или панировочных сухарях. 

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Заморозка котлет. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Для того, чтобы заморозить котлеты, их нужно уложить на противень который хорошо помещается в морозильную камеру. 

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Замороженные котлеты. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Через несколько часов в морозильной камере котлеты достаем и раскладываем по пакетам для заморозки. 

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Такие котлеты перед жаркой можно не размораживать, а просто положить на слегка разогретую сковороду, затем увеличить огонь и довести до готовности. 

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Готовые котлеты. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте вкусных котлет в томатном соусе. В восторге будут все — и дети, и взрослые.

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