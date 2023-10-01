Смачна українська страва бурячанка — відео рецепт

Забутий рецепт української кухні — бурячанка
Бурячанка — це шалено смачна стародавня українська страва з молодих бурячків, яку подають зі шкварками та зеленню. Смакує як гарячою, так і холодною.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня як Релакс.
Вам знадобиться:
- стовбури буряка (бурячиння);
- морква;
- пшоно;
- вершки або сметана;
- кріп;
- сало.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти бурячиння та дрібно нарізати. Їх потрібно зварити з морквою нарізану кружальцями.
Далі потрібно промити пшоно та засипати в чашу блендеру. Подрібнити цибулю та додати до пшона.
До пшона та цибулі потрібно влити 30 мл вершків чи сметани. Все разом подрібнити.
Додаємо одне куряче яйце та продовжуємо збивати.
Тим часом буряки зварилися, до них додаємо пшоняну масу. Все ретельно перемішати.
Порізати дрібно кріп та додати до каструлі. Додаємо мелений перець та трохи солі й цукру. Також додаємо пів чайної ложки пажитнику.
На завершення додаємо пів чайної ложки оцту.
Також нам знадобиться підлива зі шкварок. Для цього нарізаємо сало та обсмажуємо його.
Бурячанку будемо подавати разом з підливою зі шкварками.
Раніше ми писали про смачну старовинну українську страву з картоплі за Карпатським рецептом.