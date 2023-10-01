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Забутий рецепт української кухні — бурячанка

1 жовтня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачна українська страва бурячанка — відео рецепт
Українська страва. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Бурячанка — це шалено смачна стародавня українська страва з молодих бурячків, яку подають зі шкварками та зеленню. Смакує як гарячою, так і холодною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня як Релакс

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Вам знадобиться: 

  • стовбури буряка (бурячиння);
  • морква;
  • пшоно; 
  • вершки або сметана;
  • кріп; 
  • сало. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно взяти бурячиння та дрібно нарізати. Їх потрібно зварити з морквою нарізану кружальцями. 

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Стеблі буряків. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Далі потрібно промити пшоно та засипати в чашу блендеру. Подрібнити цибулю та додати до пшона. 

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Стеблі буряків та морква. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

До пшона та цибулі потрібно влити 30 мл вершків чи сметани. Все разом подрібнити. 

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Додаємо одне куряче яйце та продовжуємо збивати. 

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Пшоно та цибуля. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Тим часом буряки зварилися, до них додаємо пшоняну масу. Все ретельно перемішати. 

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Додавання маси з пшоном. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Порізати дрібно кріп та додати до каструлі. Додаємо мелений перець та трохи солі й цукру. Також додаємо пів чайної ложки пажитнику. 

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Нарізане сало. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

На завершення додаємо пів чайної ложки оцту. 

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Приготування шкварок. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Також нам знадобиться підлива зі шкварок. Для цього нарізаємо сало та обсмажуємо його. 

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Готова страва. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Бурячанку будемо подавати разом з підливою зі шкварками. 

Раніше ми писали про смачну старовинну українську страву з картоплі за Карпатським рецептом. 

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