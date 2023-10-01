Смачна українська страва бурячанка — відео рецепт

Українська страва. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Бурячанка — це шалено смачна стародавня українська страва з молодих бурячків, яку подають зі шкварками та зеленню. Смакує як гарячою, так і холодною.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня як Релакс.

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Вам знадобиться:

стовбури буряка (бурячиння);

морква;

пшоно;

вершки або сметана;

кріп;

сало.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти бурячиння та дрібно нарізати. Їх потрібно зварити з морквою нарізану кружальцями.

Стеблі буряків. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Далі потрібно промити пшоно та засипати в чашу блендеру. Подрібнити цибулю та додати до пшона.

Стеблі буряків та морква. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

До пшона та цибулі потрібно влити 30 мл вершків чи сметани. Все разом подрібнити.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Додаємо одне куряче яйце та продовжуємо збивати.

Пшоно та цибуля. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Тим часом буряки зварилися, до них додаємо пшоняну масу. Все ретельно перемішати.

Додавання маси з пшоном. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Порізати дрібно кріп та додати до каструлі. Додаємо мелений перець та трохи солі й цукру. Також додаємо пів чайної ложки пажитнику.

Нарізане сало. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

На завершення додаємо пів чайної ложки оцту.

Приготування шкварок. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Також нам знадобиться підлива зі шкварок. Для цього нарізаємо сало та обсмажуємо його.

Готова страва. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Бурячанку будемо подавати разом з підливою зі шкварками.

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