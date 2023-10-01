Вкусное украинское блюдо свекла — видео рецепт

Украинское блюдо. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Бурячанка — это безумно вкусное древнее украинское блюдо из молодой свеклы, которое подают со шкварками и зеленью. Вкусно как в горячем виде, так и в холодном.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня как Релакс.

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Вам понадобится:

стволы свеклы (свеклы);

морковь;

пшено;

сливки или сметана;

укроп;

сало.

Способ приготовления

Сначала нужно взять стебли свеклы и мелко нарезать. Их нужно сварить с морковью нарезанной кружочками.

Стебли свеклы. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Далее нужно промыть пшено и засыпать в чашу блендера. Измельчить лук и добавить в пшено.

Стебли свеклы и морковь. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

В пшено и лук нужно влить 30 мл сливок или сметаны. Все вместе измельчить.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Добавляем одно куриное яйцо и продолжаем взбивать.

Пшено и лук. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Тем временем свекла сварилась, к ней добавляем пшенную массу. Все тщательно перемешать.

Добавление массы с пшеном. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Нарезать мелко укроп и добавить в кастрюлю. Добавляем молотый перец и немного соли и сахара. Также добавляем полчайной ложки пажитника.

Нарезанное сало. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

В завершение добавляем полчайной ложки уксуса.

Приготовление шкварок. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Также нам понадобится подливка из шкварок. Для этого нарезаем сало и обжариваем его.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Бурячанку будем подавать вместе с подливкой со шкварками.

Раньше мы писали о вкусном старинном украинском блюде из картофеля по Карпатскому рецепту.