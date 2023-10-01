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Забытый рецепт украинской кухни — "бурячанка"

1 октября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусное украинское блюдо свекла — видео рецепт
Украинское блюдо. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Бурячанка — это безумно вкусное древнее украинское блюдо из молодой свеклы, которое подают со шкварками и зеленью. Вкусно как в горячем виде, так и в холодном.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня как Релакс.

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Вам понадобится:

  • стволы свеклы (свеклы);
  • морковь;
  • пшено;
  • сливки или сметана;
  • укроп;
  • сало.

Способ приготовления

Сначала нужно взять стебли свеклы и мелко нарезать. Их нужно сварить с морковью нарезанной кружочками.

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Стебли свеклы. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Далее нужно промыть пшено и засыпать в чашу блендера. Измельчить лук и добавить в пшено.

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Стебли свеклы и морковь. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

В пшено и лук нужно влить 30 мл сливок или сметаны. Все вместе измельчить.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Добавляем одно куриное яйцо и продолжаем взбивать.

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Пшено и лук. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Тем временем свекла сварилась, к ней добавляем пшенную массу. Все тщательно перемешать.

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Добавление массы с пшеном. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Нарезать мелко укроп и добавить в кастрюлю. Добавляем молотый перец и немного соли и сахара. Также добавляем полчайной ложки пажитника.

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Нарезанное сало. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

В завершение добавляем полчайной ложки уксуса.

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Приготовление шкварок. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Также нам понадобится подливка из шкварок. Для этого нарезаем сало и обжариваем его.

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Готовое блюдо. Фото: YouTube @Kukhnya_yak_Relaks

Бурячанку будем подавать вместе с подливкой со шкварками.

Раньше мы писали о вкусном старинном украинском блюде из картофеля по Карпатскому рецепту.

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