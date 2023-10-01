Вкусное украинское блюдо свекла — видео рецепт

Забытый рецепт украинской кухни — "бурячанка"
Бурячанка — это безумно вкусное древнее украинское блюдо из молодой свеклы, которое подают со шкварками и зеленью. Вкусно как в горячем виде, так и в холодном.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня как Релакс.
Вам понадобится:
- стволы свеклы (свеклы);
- морковь;
- пшено;
- сливки или сметана;
- укроп;
- сало.
Способ приготовления
Сначала нужно взять стебли свеклы и мелко нарезать. Их нужно сварить с морковью нарезанной кружочками.
Далее нужно промыть пшено и засыпать в чашу блендера. Измельчить лук и добавить в пшено.
В пшено и лук нужно влить 30 мл сливок или сметаны. Все вместе измельчить.
Добавляем одно куриное яйцо и продолжаем взбивать.
Тем временем свекла сварилась, к ней добавляем пшенную массу. Все тщательно перемешать.
Нарезать мелко укроп и добавить в кастрюлю. Добавляем молотый перец и немного соли и сахара. Также добавляем полчайной ложки пажитника.
В завершение добавляем полчайной ложки уксуса.
Также нам понадобится подливка из шкварок. Для этого нарезаем сало и обжариваем его.
Бурячанку будем подавать вместе с подливкой со шкварками.
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