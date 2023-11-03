Дуже смачний простий пиріг — відео рецепт

Все змішав і в духовку – рецепт простого та смачного пирога з ягодами
Цей рецепт пирога — справжня знахідка. Щоб його приготувати потрібно мінімум зусиль та інгредієнтів. Обов'язково спробуйте повторити.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- діаметр форми для запікання 20 см;
- яйце 2 шт;
- борошно 2 склянки (240 г);
- цукор 3/4 1 склянка (150-200 г);
- ванільний цукор 10 г;
- розпушувач 7 г (чайна ложка з великою гіркою);
- сіль 1/3 ч.л;
- молоко 8 ст.
- олія 8 ст.л;
- ягоди 300 г + 1 ст. борошна.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно змішати яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, молоко, олію.
Потім додати борошно та розпушувач, добре перемішати.
До ягод додати трохи борошна, перемішати.
Додати ягоди до тіста, дуже акуратно перемішати.
Дно форми вистелити пергаментом, боки змастити вершковим маслом.
Перекласти тісто у форму. Випікати 30-40 хвилин при температурі 180 градусів.
Якщо ви використовуєте заморожені ягоди, то час випічки збільшиться, перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою. Вона має виходити повністю сухою без залишків сирого тіста.
Перед подачею посипати пиріг цукровою пудрою.
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