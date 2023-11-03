Дуже смачний простий пиріг — відео рецепт

Пиріг з ягід. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Цей рецепт пирога — справжня знахідка. Щоб його приготувати потрібно мінімум зусиль та інгредієнтів. Обов'язково спробуйте повторити.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

діаметр форми для запікання 20 см;

яйце 2 шт;

борошно 2 склянки (240 г);

цукор 3/4 1 склянка (150-200 г);

ванільний цукор 10 г;

розпушувач 7 г (чайна ложка з великою гіркою);

сіль 1/3 ч.л;

молоко 8 ст.

олія 8 ст.л;

ягоди 300 г + 1 ст. борошна.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, молоко, олію.

Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім додати борошно та розпушувач, добре перемішати.

Додавання борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До ягод додати трохи борошна, перемішати.

Додавання олії. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати ягоди до тіста, дуже акуратно перемішати.

Ягоди для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дно форми вистелити пергаментом, боки змастити вершковим маслом.

Тісто та ягоди. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перекласти тісто у форму. Випікати 30-40 хвилин при температурі 180 градусів.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо ви використовуєте заморожені ягоди, то час випічки збільшиться, перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою. Вона має виходити повністю сухою без залишків сирого тіста.

Пиріг у цукровій пудрі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перед подачею посипати пиріг цукровою пудрою.

Раніше ми писали про найпростіший ідеальний рецепт шарлотки з яблуками.

Також ми писали про простий рецепт медовика за 30 хвилин, без розкочування коржів.

Рецепт торт "Наполеон" без випічки за 20 хвилин.