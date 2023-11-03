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Все змішав і в духовку – рецепт простого та смачного пирога з ягодами

3 листопада 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний простий пиріг — відео рецепт
Пиріг з ягід. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей рецепт пирога — справжня знахідка. Щоб його приготувати потрібно мінімум зусиль та інгредієнтів. Обов'язково спробуйте повторити.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • діаметр форми для запікання 20 см;
  • яйце 2 шт;
  • борошно 2 склянки (240 г);
  • цукор 3/4 1 склянка (150-200 г);
  • ванільний цукор 10 г;
  • розпушувач 7 г (чайна ложка з великою гіркою);
  • сіль 1/3 ч.л;
  • молоко 8 ст.
  • олія 8 ст.л;
  • ягоди 300 г + 1 ст. борошна.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, молоко, олію.

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Яйця та цукор. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім додати борошно та розпушувач, добре перемішати.

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Додавання борошна. Фото: YouTube @AlinaFooDee

До ягод додати трохи борошна, перемішати.

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Додавання олії. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати ягоди до тіста, дуже акуратно перемішати.

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Ягоди для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дно форми вистелити пергаментом, боки змастити вершковим маслом.

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Тісто та ягоди. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перекласти тісто у форму. Випікати 30-40 хвилин при температурі 180 градусів.

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Якщо ви використовуєте заморожені ягоди, то час випічки збільшиться, перевіряйте готовність дерев'яною шпажкою. Вона має виходити повністю сухою без залишків сирого тіста.

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Пиріг у цукровій пудрі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перед подачею посипати пиріг цукровою пудрою.

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