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Все смешал и в духовку — рецепт простого и вкусного пирога с ягодами

3 ноября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный простой пирог — видео рецепт
Пирог с ягодами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот рецепт пирога настоящая находка. Чтобы его приготовить потребуется минимум усилий и ингредиентов. Обязательно попробуйте повторить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • диаметр формы для запекания 20 см;
  • яйцо 2 шт;
  • мука 2 стакана (240 г);
  • сахар 3/4 - 1 стакан (150-200 г);
  • ванильный сахар 10 г;
  • разрыхлитель 7 г (чайная ложка с большой горкой);
  • соль 1/3 ч.л;
  • молоко 8 ст.л;
  • растительное масло 8 ст.л;
  • ягоды 300 г + 1 ст.л. муки. 

Способ приготовления 

Сначала нужно смешать яйца, сахар, ванильный сахар, соль, молоко, растительное масло. 

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Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем добавить муку и разрыхлитель, хорошо перемешать.

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Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К ягодам добавить немного муки, перемешать. 

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Добавление растительного масла. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить ягоды в тесто, очень аккуратно перемешать.

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Ягоды для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дно формы выстелить пергаментом, бока смазать сливочным маслом.

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Тесто с ягодами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Переложить тесто в форму. Выпекать 30-40 минут при температуре 180 градусов.

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Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если будете использовать замороженные ягоды, то время выпечки увеличится, проверяйте готовность деревянной шпажкой. Она должна выходить полностью сухой без остатков сырого теста.

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Пирог в сахарной пудре. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перед подачей посыпать пирог сахарной пудрой. 

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