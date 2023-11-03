Очень вкусный простой пирог — видео рецепт

Пирог с ягодами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Этот рецепт пирога настоящая находка. Чтобы его приготовить потребуется минимум усилий и ингредиентов. Обязательно попробуйте повторить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

диаметр формы для запекания 20 см;

яйцо 2 шт;

мука 2 стакана (240 г);

сахар 3/4 - 1 стакан (150-200 г);

ванильный сахар 10 г;

разрыхлитель 7 г (чайная ложка с большой горкой);

соль 1/3 ч.л;

молоко 8 ст.л;

растительное масло 8 ст.л;

ягоды 300 г + 1 ст.л. муки.

Способ приготовления

Сначала нужно смешать яйца, сахар, ванильный сахар, соль, молоко, растительное масло.

Яйца и сахар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем добавить муку и разрыхлитель, хорошо перемешать.

Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

К ягодам добавить немного муки, перемешать.

Добавление растительного масла. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить ягоды в тесто, очень аккуратно перемешать.

Ягоды для пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дно формы выстелить пергаментом, бока смазать сливочным маслом.

Тесто с ягодами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Переложить тесто в форму. Выпекать 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если будете использовать замороженные ягоды, то время выпечки увеличится, проверяйте готовность деревянной шпажкой. Она должна выходить полностью сухой без остатков сырого теста.

Пирог в сахарной пудре. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перед подачей посыпать пирог сахарной пудрой.

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