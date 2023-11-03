Очень вкусный простой пирог — видео рецепт

Все смешал и в духовку — рецепт простого и вкусного пирога с ягодами
Этот рецепт пирога настоящая находка. Чтобы его приготовить потребуется минимум усилий и ингредиентов. Обязательно попробуйте повторить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- диаметр формы для запекания 20 см;
- яйцо 2 шт;
- мука 2 стакана (240 г);
- сахар 3/4 - 1 стакан (150-200 г);
- ванильный сахар 10 г;
- разрыхлитель 7 г (чайная ложка с большой горкой);
- соль 1/3 ч.л;
- молоко 8 ст.л;
- растительное масло 8 ст.л;
- ягоды 300 г + 1 ст.л. муки.
Способ приготовления
Сначала нужно смешать яйца, сахар, ванильный сахар, соль, молоко, растительное масло.
Затем добавить муку и разрыхлитель, хорошо перемешать.
К ягодам добавить немного муки, перемешать.
Добавить ягоды в тесто, очень аккуратно перемешать.
Дно формы выстелить пергаментом, бока смазать сливочным маслом.
Переложить тесто в форму. Выпекать 30-40 минут при температуре 180 градусов.
Если будете использовать замороженные ягоды, то время выпечки увеличится, проверяйте готовность деревянной шпажкой. Она должна выходить полностью сухой без остатков сырого теста.
Перед подачей посыпать пирог сахарной пудрой.
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