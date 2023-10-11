Рецепт Сильного борщу з секретним інгредієнтом — відео

Військові показали, як готують Сильний борщ на фронті
Шеф-кухар Євген Клопотенко завітав до військових, які показали рецепт "Сильного" борщу на салі, зі свининою і солодким перцем. А ще вони додали один секретний інгредієнт. Що такого додали українські військові дивіться у цьому методі приготування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі FILM.UA Group.
Вам знадобиться:
- свинина 400 г;
- картопля 4 шт;
- томатна паста 2 ст. ложки;
- томатний сік 200 мл;
- солодкий перець 2 шт;
- квасоля (консервована) 200 г;
- відварений буряк 3 шт. середнього розміру;
- морква 1 шт;
- цибуля 1 шт;
- сало 200 г;
- капуста 300 г;
- кріп 100 г;
- лавровий лист 1 шт;
- сіль, цукор і перець за смаком;
- вода 5 л.
Спосіб приготування
Спочатку свинину потрібно промити і нарізати великими кубиками.
Далі в казан налийте воду, додайте лавровий лист і трохи посоліть. Починаємо варити бульйон.
Візьміть моркву, цибулю і відварений буряк. Все почистьте. Моркву і буряк натріть на великій терці.
Цибулю поріжте маленькими кубиками. Візьміть сало і поріжте на маленькі шматочки.
На розігріту сковороду викладіть сало, потім цибулю, моркву і буряк. Смажити потрібно протягом 3 хвилин.
Тим часом потрібно нарізати картоплю і порізатикубиками. Додайте до бульйону і варіть до готовності.
До засмажки додайте томатну пасту, томатний сік і солодкий перець. Трохи посоліть. Тушкуйте ще 3 хвилин.
Після готовності додайте засмажку до бульйону. Також додайте нашинковану капусту, квасолю і варіть ще 3 хвилини.
В кінці приготування додайте кріп з сіллю, саме це і є тим самим секретним інгредієнтом. Поперчіть за смаком.
Раніше ми писали про рецепт борщу по-польськи за старовинним рецептом бабусі. Такий метод приготування може стати вашим улюбленим рецептом борщу. Він зовсім трохи відрізняється від традиційного українського борщу.
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