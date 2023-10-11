Рецепт Сильного борщу з секретним інгредієнтом — відео

Український борщ. Фото: Freepik

Шеф-кухар Євген Клопотенко завітав до військових, які показали рецепт "Сильного" борщу на салі, зі свининою і солодким перцем. А ще вони додали один секретний інгредієнт. Що такого додали українські військові дивіться у цьому методі приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі FILM.UA Group.

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Вам знадобиться:

свинина 400 г;

картопля 4 шт;

томатна паста 2 ст. ложки;

томатний сік 200 мл;

солодкий перець 2 шт;

квасоля (консервована) 200 г;

відварений буряк 3 шт. середнього розміру;

морква 1 шт;

цибуля 1 шт;

сало 200 г;

капуста 300 г;

кріп 100 г;

лавровий лист 1 шт;

сіль, цукор і перець за смаком;

вода 5 л.

Спосіб приготування

Спочатку свинину потрібно промити і нарізати великими кубиками.

Капуста для борщу. Фото: YouTube @FILMUAGroup

Далі в казан налийте воду, додайте лавровий лист і трохи посоліть. Починаємо варити бульйон.

Шматочки свинини. Фото: YouTube @FILMUAGroup

Візьміть моркву, цибулю і відварений буряк. Все почистьте. Моркву і буряк натріть на великій терці.

Цибуля та сало. Фото: YouTube @FILMUAGroup

Цибулю поріжте маленькими кубиками. Візьміть сало і поріжте на маленькі шматочки.

Додавання моркви. Фото: YouTube @FILMUAGroup

На розігріту сковороду викладіть сало, потім цибулю, моркву і буряк. Смажити потрібно протягом 3 хвилин.

Приготування засмажки. Фото: YouTube @FILMUAGroup

Тим часом потрібно нарізати картоплю і порізатикубиками. Додайте до бульйону і варіть до готовності.

Додавання квасолі. Фото: YouTube @FILMUAGroup

До засмажки додайте томатну пасту, томатний сік і солодкий перець. Трохи посоліть. Тушкуйте ще 3 хвилин.

Борщ в казані. Фото: YouTube @FILMUAGroup

Після готовності додайте засмажку до бульйону. Також додайте нашинковану капусту, квасолю і варіть ще 3 хвилини.

Зелень кріпу. Фото: YouTube @FILMUAGroup

В кінці приготування додайте кріп з сіллю, саме це і є тим самим секретним інгредієнтом. Поперчіть за смаком.

Додавання зелені. Фото: YouTube @FILMUAGroup

Раніше ми писали про рецепт борщу по-польськи за старовинним рецептом бабусі. Такий метод приготування може стати вашим улюбленим рецептом борщу. Він зовсім трохи відрізняється від традиційного українського борщу.

Також зверніть увагу на рецепт залізного борщу з Прикарпаття. Це стародавня бойківська страва, тож цей борщ можна назвати автентичним.

До борщу гарно підійде рецепт маринованого українського сала від діда Кондрата.

Або сало по-гуцульськи за карпатським рецептом, воно настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати.