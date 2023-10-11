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Військові показали, як готують Сильний борщ на фронті

11 жовтня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт Сильного борщу з секретним інгредієнтом — відео
Український борщ. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Шеф-кухар Євген Клопотенко завітав до військових, які показали рецепт "Сильного" борщу на салі, зі свининою і солодким перцем. А ще вони додали один секретний інгредієнт. Що такого додали українські військові дивіться у цьому методі приготування. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі FILM.UA Group.

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Вам знадобиться: 

  • свинина 400 г;
  • картопля 4 шт;
  • томатна паста 2 ст. ложки;
  • томатний сік 200 мл;
  • солодкий перець 2 шт;
  • квасоля (консервована) 200 г;
  • відварений буряк 3 шт. середнього розміру;
  • морква 1 шт;
  • цибуля 1 шт;
  • сало 200 г;
  • капуста 300 г;
  • кріп 100 г;
  • лавровий лист 1 шт;
  • сіль, цукор і перець за смаком;
  • вода 5 л. 

Спосіб приготування 

Спочатку свинину потрібно промити і нарізати великими кубиками. 

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Капуста для борщу. Фото: YouTube @FILMUAGroup

Далі в казан налийте воду, додайте лавровий лист і трохи посоліть. Починаємо варити бульйон. 

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Шматочки свинини. Фото: YouTube @FILMUAGroup

Візьміть моркву, цибулю і відварений буряк. Все почистьте. Моркву і буряк натріть на великій терці. 

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Цибуля та сало. Фото: YouTube @FILMUAGroup

Цибулю поріжте маленькими кубиками. Візьміть сало і поріжте  на маленькі шматочки. 

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Додавання моркви. Фото: YouTube @FILMUAGroup

На розігріту сковороду викладіть сало, потім цибулю, моркву і буряк. Смажити потрібно протягом 3 хвилин. 

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Приготування засмажки. Фото: YouTube @FILMUAGroup

Тим часом потрібно нарізати картоплю і порізатикубиками. Додайте до бульйону і варіть до готовності.

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Додавання квасолі. Фото: YouTube @FILMUAGroup

До засмажки додайте томатну пасту, томатний сік і солодкий перець. Трохи посоліть. Тушкуйте ще 3 хвилин. 

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Борщ в казані. Фото: YouTube @FILMUAGroup

Після готовності додайте засмажку до бульйону.  Також додайте нашинковану капусту, квасолю і варіть ще 3 хвилини. 

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Зелень кріпу. Фото: YouTube @FILMUAGroup

В кінці приготування додайте кріп з сіллю, саме це і є тим самим секретним інгредієнтом. Поперчіть за смаком.

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Додавання зелені. Фото: YouTube @FILMUAGroup

Раніше ми писали про рецепт борщу по-польськи за старовинним рецептом бабусі. Такий метод приготування може стати вашим улюбленим рецептом борщу. Він зовсім трохи відрізняється від традиційного українського борщу. 

Також зверніть увагу на рецепт залізного борщу з Прикарпаття. Це стародавня бойківська страва, тож цей борщ можна назвати автентичним.

До борщу гарно підійде рецепт маринованого українського сала від діда Кондрата. 

Або сало по-гуцульськи за карпатським рецептом, воно настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати.

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