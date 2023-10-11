Рецепт Сильного борща с секретным ингредиентом — видео

Украинский борщ. Фото: Freepik

Шеф-повар Евгений Клопотенко посетил военных, которые показали рецепт "Сильного" борща на сале, со свининой и сладким перцем. А еще они добавили один секретный ингредиент. Что такого добавили украинские военные смотрите в этом методе приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube канале FILM.UA Group.

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Вам понадобится:

свинина 400 г;

картофель 4 шт;

томатная паста 2 ст. ложки;

томатный сок 200 мл;

сладкий перец 2 шт;

фасоль (консервированная) 200 г;

отварная свекла 3 шт. среднего размера;

морковь 1 шт;

лук 1 шт;

сало 200 г;

капуста 300 г;

укроп 100 г;

лавровый лист 1 шт;

соль, сахар и перец по вкусу;

вода 5л.

Способ приготовления

Сначала свинину нужно промыть и порезать большими кубиками.

Капуста для борща. Фото: YouTube @FILMUAGroup

Далее в котел налейте воду, добавьте лавровый лист и немного посолите. Начинаем варить бульон.

Кусочки свинины. Фото: YouTube @FILMUAGroup

Возьмите морковь, лук и отварную свеклу. Все почистите. Морковь и свеклу натрите на большой терке.

Лук и сало. Фото: YouTube @FILMUAGroup

Лук порежьте маленькими кубиками. Возьмите сало и порежьте на маленькие кусочки.

Добавление моркови. Фото: YouTube @FILMUAGroup

На разогретую сковороду выложите сало, затем лук, морковь и свеклу. Жарить нужно в течение 3 минут.

Приготовление зажарки. Фото: YouTube @FILMUAGroup

Тем временем нужно нарезать картофель и порезать кубики. Добавьте в бульон и варите до готовности.

Добавление фасоли. Фото: YouTube @FILMUAGroup

К поджарке добавьте томатную пасту, томатный сок и сладкий перец. Немного посолите. Тушите еще 3 минуты.

Борщ в котле. Фото: YouTube @FILMUAGroup

Далее добавьте зажарку в бульон. Также добавьте наинкованную капусту, фасоль и варите еще 3 минуты.

Зелень укропа. Фото: YouTube @FILMUAGroup

В конце приготовления добавьте укроп с солью, именно это и есть тот самый секретный ингредиент. Поперчите по вкусу.

Добавление зелени. Фото: YouTube @FILMUAGroup

Раньше мы писали о рецепте борща по-польски по старинному рецепту бабушки. Такой способ приготовления может стать вашим любимым рецептом борща. Он совсем немного отличается от традиционного украинского борща.

Также обратите внимание на рецепт железного борща из Прикарпатья. Это древнее бойковское блюдо, поэтому этот борщ можно назвать подлинным.

К борщу хорошо подойдет рецепт маринованного украинского сала от деда Кондрата.

Или сало по-гуцульски по карпатскому рецепту, оно настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить.