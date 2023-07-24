Сільський рецепт хрумких огірків з помідорами — відео

Вигідне та смачне асорті з огірками й помідорами на зиму від української господині
Такий рецепт чудово підходить для тих, хто любить ласувати й огірками, й помідорами. Дуже зручно, тому що у вас все в одній банці, не потрібно відкривати відразу кілька.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Вам знадобиться:
- невеликі огірки;
- невеликі тверді помідори;
- кріп та петрушка;
- листя хрону;
- лисят смородини;
- листя вишні;
- листя винограду;
- часник;
- сіль.
Спосіб приготування
Закладаємо в банку листя зелені, кілька зубчиків часнику, який спочатку необхідно розрізати.
Закладаємо в банку спочатку огірки, потім помідори. Краще обирати невеликі помідори, щоб більше помістилося.
У наповнені банки зверху насипте солі,з розрахунком одна столова ложка солі на один літр. Якщо у вас двохлітрова банка, тоді вам потрібно дві столові ложки солі.
Далі необхідно залити банки холодною водою. За бажанням верхівку банку можна накрити листям винограду та закрити капроновими кришками.
Такі огірки та помідори будуть киснути. Їх необхідно поставити в темне прохолодне місце. Через кілька тижнів варто перевірити банки та замінити на інші капронові кришки, які перед цим краще простерилізувати.
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