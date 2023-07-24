Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Вигідне та смачне асорті з огірками й помідорами на зиму від української господині arrow

Вигідне та смачне асорті з огірками й помідорами на зиму від української господині

24 липня 2023 20:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Сільський рецепт хрумких огірків з помідорами — відео
Асорті з огірків та помідорів. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий рецепт чудово підходить для тих, хто любить ласувати й огірками, й помідорами. Дуже зручно, тому що у вас все в одній банці, не потрібно відкривати відразу кілька. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • невеликі огірки; 
  • невеликі тверді помідори;
  • кріп та петрушка;
  • листя хрону; 
  • лисят смородини; 
  • листя вишні;
  • листя винограду;
  • часник; 
  • сіль. 
null
Огірки та помідори. Фото: YouTube @hospodynya

Спосіб приготування

Закладаємо в банку листя зелені, кілька зубчиків часнику, який спочатку необхідно розрізати. 

null
Нарізання часнику. Фото: YouTube @hospodynya

Закладаємо в банку спочатку огірки, потім помідори. Краще обирати невеликі помідори, щоб більше помістилося. 

null
Огірки в банці. Фото: YouTube @hospodynya

У наповнені банки зверху насипте солі,з розрахунком одна столова ложка солі на один літр. Якщо у вас двохлітрова банка, тоді вам потрібно дві столові ложки солі. 

null
Сіль для огірків та помідорів. Фото: YouTube @hospodynya

Далі необхідно залити банки холодною водою. За бажанням верхівку банку можна накрити листям винограду та закрити капроновими кришками. 

null
Огірки та помідори в банках. Фото: YouTube @hospodynya

Такі огірки та помідори будуть киснути. Їх необхідно поставити в темне прохолодне місце. Через кілька тижнів варто перевірити банки та замінити на інші капронові кришки, які перед цим краще простерилізувати. 

Раніше ми писали про особливий рецепт квашених хрумких огірків від бабусь. Квашені огірки — це один з найпопулярніших квашених продуктів серед українців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз