Сільський рецепт хрумких огірків з помідорами — відео

Асорті з огірків та помідорів. Фото: Freepik

Такий рецепт чудово підходить для тих, хто любить ласувати й огірками, й помідорами. Дуже зручно, тому що у вас все в одній банці, не потрібно відкривати відразу кілька.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться:

невеликі огірки;

невеликі тверді помідори;

кріп та петрушка;

листя хрону;

лисят смородини;

листя вишні;

листя винограду;

часник;

сіль.

Огірки та помідори. Фото: YouTube @hospodynya

Спосіб приготування

Закладаємо в банку листя зелені, кілька зубчиків часнику, який спочатку необхідно розрізати.

Нарізання часнику. Фото: YouTube @hospodynya

Закладаємо в банку спочатку огірки, потім помідори. Краще обирати невеликі помідори, щоб більше помістилося.

Огірки в банці. Фото: YouTube @hospodynya

У наповнені банки зверху насипте солі,з розрахунком одна столова ложка солі на один літр. Якщо у вас двохлітрова банка, тоді вам потрібно дві столові ложки солі.

Сіль для огірків та помідорів. Фото: YouTube @hospodynya

Далі необхідно залити банки холодною водою. За бажанням верхівку банку можна накрити листям винограду та закрити капроновими кришками.

Огірки та помідори в банках. Фото: YouTube @hospodynya

Такі огірки та помідори будуть киснути. Їх необхідно поставити в темне прохолодне місце. Через кілька тижнів варто перевірити банки та замінити на інші капронові кришки, які перед цим краще простерилізувати.

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