Сельский рецепт хрустящих огурцов с помидорами — видео

Выгодное и вкусное ассорти с огурцами и помидорами на зиму от украинской хозяйки
Такой рецепт отлично подходит для тех, кто любит есть и огурцы, и помидоры. Очень удобно, потому что у вас все в одной банке, не нужно открывать сразу несколько.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.
Вам понадобится:
- небольшие огурцы;
- небольшие твердые помидоры;
- укроп и петрушка;
- листья хрена;
- лисьи смородины;
- листья вишни;
- листья винограда;
- чеснок;
- соль.
Способ приготовления
Закладываем в банку листья зелени, несколько зубчиков чеснока, которые сначала необходимо разрезать.
Закладываем в банку сначала огурцы, затем помидоры. Лучше выбирать небольшие помидоры, чтобы больше поместилось.
В наполненные банки сверху насыпьте соли с расчетом одна столовая ложка соли на один литр. Если у вас двухлитровая банка, тогда вам нужно две столовые ложки соли.
Дальше нужно залить банки прохладной водой. По желанию верхушку банка можно накрыть листьями винограда и закрыть капроновыми крышками.
Такие огурцы и помидоры будут киснуть. Их нужно поставить в темное холодное место. Через несколько недель следует проверить банки и заменить другими капроновыми крышками, которые перед этим лучше простерилизовать.
Раньше мы писали об особом рецепте квашеных хрустящих огурцов от бабушек. Квашеные огурцы — это один из самых популярных квашеных продуктов среди украинцев.