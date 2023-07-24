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Выгодное и вкусное ассорти с огурцами и помидорами на зиму от украинской хозяйки

24 июля 2023 20:25
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сельский рецепт хрустящих огурцов с помидорами — видео
Ассорти из огурцов и помидоров. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой рецепт отлично подходит для тех, кто любит есть и огурцы, и помидоры. Очень удобно, потому что у вас все в одной банке, не нужно открывать сразу несколько.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

  • небольшие огурцы;
  • небольшие твердые помидоры;
  • укроп и петрушка;
  • листья хрена;
  • лисьи смородины;
  • листья вишни;
  • листья винограда;
  • чеснок;
  • соль.
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Огурцы и помидоры. Фото: YouTube @hospodynya

Способ приготовления

Закладываем в банку листья зелени, несколько зубчиков чеснока, которые сначала необходимо разрезать.

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Нарезка чеснока. Фото: YouTube @hospodynya

Закладываем в банку сначала огурцы, затем помидоры. Лучше выбирать небольшие помидоры, чтобы больше поместилось.

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @hospodynya

В наполненные банки сверху насыпьте соли с расчетом одна столовая ложка соли на один литр. Если у вас двухлитровая банка, тогда вам нужно две столовые ложки соли.

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Соль для огурцов и помидоров. Фото: YouTube @hospodynya

Дальше нужно залить банки прохладной водой. По желанию верхушку банка можно накрыть листьями винограда и закрыть капроновыми крышками.

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Огурцы и помидоры в банках. Фото: YouTube @hospodynya

Такие огурцы и помидоры будут киснуть. Их нужно поставить в темное холодное место. Через несколько недель следует проверить банки и заменить другими капроновыми крышками, которые перед этим лучше простерилизовать.

Раньше мы писали об особом рецепте квашеных хрустящих огурцов от бабушек. Квашеные огурцы — это один из самых популярных квашеных продуктов среди украинцев.

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