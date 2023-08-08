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Відроджена українська страва з картоплі — штурханці

8 серпня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дивовижний український рецепт з картоплі від наших предків — відео рецепт
Українська страва з картоплі. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Чи всі ви полюбляють картоплю та кисломолочний сир? Сьогоднішня українська страва буде саме з цих інгредієнтів – приготуємо штурханці. Ця страва з картоплі може трохи нагадати вам зрази з сиром або картопляні галушки, але вона має свій унікальний шарм. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Євгена Клопотенко

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Вам знадобиться:

  • 250 г картоплі;
  • 50 мл молока 2,5%;
  • 1 яйце;
  • дрібка солі 
  • 5 ст. л.  кукурудзяного крохмалю (+3 ст. л. для посипки);
  • 50 г вершкового масла 82,5%.

Інгредієнти для начинки: 

  • 100 г кисломолочного сиру 9% (5 ст. л.);
  • сухий кріп;
  • 1 зубчик часнику;
  • сіль до смаку.

Спосіб приготування

Беремо картопляне пюре з трох відварених картоплин. Додаємо до картоплі 5 столових ложок крохмалю. 

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Картопляне пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Додаємо молоко, одне яйце та гарно замішуємо. В нас буде тісто з картоплі. 

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Картопляне пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Для структури додаємо трохи вершкового масла та замішуємо. 

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Формування тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Формуємо шарики з цього тіста. 

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Шарики з тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Беремо ємність та туди висипаємо сир. Додаємо зелень кропу. За бажанням можна додати часник. 

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Кисломолочний сир. Фото: YouTube @klopotenko

Тепер вкладаємо в тісто кисломолочний сир.

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Накладання начинки в тісто. Фото: YouTube @klopotenko

Робимо форму схожі на довгі котлети чи вареники. 

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Формування штурханців. Фото: YouTube @klopotenko

Варимо у воді 2-3 хвилини. Страва готова. 

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Готові штурханці. Фото: YouTube @klopotenko

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