Дивовижний український рецепт з картоплі від наших предків — відео рецепт

Українська страва з картоплі. Фото: YouTube @klopotenko

Чи всі ви полюбляють картоплю та кисломолочний сир? Сьогоднішня українська страва буде саме з цих інгредієнтів – приготуємо штурханці. Ця страва з картоплі може трохи нагадати вам зрази з сиром або картопляні галушки, але вона має свій унікальний шарм.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Євгена Клопотенко.

Читайте також:

Вам знадобиться:

250 г картоплі;

50 мл молока 2,5%;

1 яйце;

дрібка солі

5 ст. л. кукурудзяного крохмалю (+3 ст. л. для посипки);

50 г вершкового масла 82,5%.

Інгредієнти для начинки:

100 г кисломолочного сиру 9% (5 ст. л.);

сухий кріп;

1 зубчик часнику;

сіль до смаку.

Спосіб приготування

Беремо картопляне пюре з трох відварених картоплин. Додаємо до картоплі 5 столових ложок крохмалю.

Картопляне пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Додаємо молоко, одне яйце та гарно замішуємо. В нас буде тісто з картоплі.

Картопляне пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Для структури додаємо трохи вершкового масла та замішуємо.

Формування тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Формуємо шарики з цього тіста.

Шарики з тіста. Фото: YouTube @klopotenko

Беремо ємність та туди висипаємо сир. Додаємо зелень кропу. За бажанням можна додати часник.

Кисломолочний сир. Фото: YouTube @klopotenko

Тепер вкладаємо в тісто кисломолочний сир.

Накладання начинки в тісто. Фото: YouTube @klopotenko

Робимо форму схожі на довгі котлети чи вареники.

Формування штурханців. Фото: YouTube @klopotenko

Варимо у воді 2-3 хвилини. Страва готова.

Готові штурханці. Фото: YouTube @klopotenko

Раніше ми писали про три простих способи, як правильно стерилізувати банки. Сезон консервації в розпалі. Більшість рецептів заготовок на зиму включають в себе стерилізацію банок. Для стерилізації є кілька зручних способів, які варто знати.