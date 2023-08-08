Дивовижний український рецепт з картоплі від наших предків — відео рецепт

Відроджена українська страва з картоплі — штурханці
Чи всі ви полюбляють картоплю та кисломолочний сир? Сьогоднішня українська страва буде саме з цих інгредієнтів – приготуємо штурханці. Ця страва з картоплі може трохи нагадати вам зрази з сиром або картопляні галушки, але вона має свій унікальний шарм.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Євгена Клопотенко.
Вам знадобиться:
- 250 г картоплі;
- 50 мл молока 2,5%;
- 1 яйце;
- дрібка солі
- 5 ст. л. кукурудзяного крохмалю (+3 ст. л. для посипки);
- 50 г вершкового масла 82,5%.
Інгредієнти для начинки:
- 100 г кисломолочного сиру 9% (5 ст. л.);
- сухий кріп;
- 1 зубчик часнику;
- сіль до смаку.
Спосіб приготування
Беремо картопляне пюре з трох відварених картоплин. Додаємо до картоплі 5 столових ложок крохмалю.
Додаємо молоко, одне яйце та гарно замішуємо. В нас буде тісто з картоплі.
Для структури додаємо трохи вершкового масла та замішуємо.
Формуємо шарики з цього тіста.
Беремо ємність та туди висипаємо сир. Додаємо зелень кропу. За бажанням можна додати часник.
Тепер вкладаємо в тісто кисломолочний сир.
Робимо форму схожі на довгі котлети чи вареники.
Варимо у воді 2-3 хвилини. Страва готова.
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