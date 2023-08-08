Удивительный украинский рецепт из картофеля от наших предков — видео рецепт

Украинское блюдо из картофеля. Фото: YouTube @klopotenko

Все ли вы любят картофель и кисломолочный творог? Сегодняшнее украинское блюдо будет именно из этих ингредиентов – приготовим "штурханці". Это блюдо из картофеля может немного напомнить вам зразы с сыром или картофельные клецки, но оно имеет свой уникальный шарм.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Евгения Клопотенко.

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Вам понадобится:

250 г картофеля;

50 мл молока 2,5%;

1 яйцо;

щепотка соли

5 ст. л. кукурузного крахмала (+3 ст. л. для посыпки);

50 г сливочного масла – 82,5%.

Ингредиенты для начинки:

100 г кисломолочного творога 9% (5 ст. л.);

сухой укроп;

1 зубчик чеснока;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Берем картофельное пюре из трех отварных картофелин. Добавляем в картофель 5 столовых ложек крахмала.

Картофельное пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Добавляем молоко, одно яйцо и хорошо замешиваем. У нас будет тесто из картофеля.

Картофельное пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Для структуры добавляем немного сливочного масла и замешиваем.

Формирование теста. Фото: YouTube @klopotenko

Формируем шарики из этого теста.

Шарики из теста. Фото: YouTube @klopotenko

Берем емкость и туда высыпаем творог. Добавляем зелень укропа. По желанию можно добавить чеснок.

Кисломолочный творог. Фото: YouTube @klopotenko

Теперь укладываем в тесто кисломолочный творог.

Наложение начинки в тесто. Фото: YouTube @klopotenko

Делаем форму похожие на длинные котлеты или вареники.

Формирование "штурханців". Фото: YouTube @klopotenko

Варим в воде 2-3 минуты. Блюдо готово.

Готовые "штурханці". Фото: YouTube @klopotenko

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