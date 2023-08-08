Удивительный украинский рецепт из картофеля от наших предков — видео рецепт

Возрожденное украинское блюдо из картофеля — "штурханці"
Все ли вы любят картофель и кисломолочный творог? Сегодняшнее украинское блюдо будет именно из этих ингредиентов – приготовим "штурханці". Это блюдо из картофеля может немного напомнить вам зразы с сыром или картофельные клецки, но оно имеет свой уникальный шарм.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Евгения Клопотенко.
Вам понадобится:
- 250 г картофеля;
- 50 мл молока 2,5%;
- 1 яйцо;
- щепотка соли
- 5 ст. л. кукурузного крахмала (+3 ст. л. для посыпки);
- 50 г сливочного масла – 82,5%.
Ингредиенты для начинки:
- 100 г кисломолочного творога 9% (5 ст. л.);
- сухой укроп;
- 1 зубчик чеснока;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Берем картофельное пюре из трех отварных картофелин. Добавляем в картофель 5 столовых ложек крахмала.
Добавляем молоко, одно яйцо и хорошо замешиваем. У нас будет тесто из картофеля.
Для структуры добавляем немного сливочного масла и замешиваем.
Формируем шарики из этого теста.
Берем емкость и туда высыпаем творог. Добавляем зелень укропа. По желанию можно добавить чеснок.
Теперь укладываем в тесто кисломолочный творог.
Делаем форму похожие на длинные котлеты или вареники.
Варим в воде 2-3 минуты. Блюдо готово.
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