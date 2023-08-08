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Возрожденное украинское блюдо из картофеля — "штурханці"

8 августа 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Удивительный украинский рецепт из картофеля от наших предков — видео рецепт
Украинское блюдо из картофеля. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Все ли вы любят картофель и кисломолочный творог? Сегодняшнее украинское блюдо будет именно из этих ингредиентов – приготовим "штурханці". Это блюдо из картофеля может немного напомнить вам зразы с сыром или картофельные клецки, но оно имеет свой уникальный шарм.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Евгения Клопотенко.

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Вам понадобится:

  • 250 г картофеля;
  • 50 мл молока 2,5%;
  • 1 яйцо;
  • щепотка соли
  • 5 ст. л. кукурузного крахмала (+3 ст. л. для посыпки);
  • 50 г сливочного масла – 82,5%.

Ингредиенты для начинки:

  • 100 г кисломолочного творога 9% (5 ст. л.);
  • сухой укроп;
  • 1 зубчик чеснока;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

Берем картофельное пюре из трех отварных картофелин. Добавляем в картофель 5 столовых ложек крахмала.

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Картофельное пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Добавляем молоко, одно яйцо и хорошо замешиваем. У нас будет тесто из картофеля.

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Картофельное пюре. Фото: YouTube @klopotenko

Для структуры добавляем немного сливочного масла и замешиваем.

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Формирование теста. Фото: YouTube @klopotenko

Формируем шарики из этого теста.

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Шарики из теста. Фото: YouTube @klopotenko

Берем емкость и туда высыпаем творог. Добавляем зелень укропа. По желанию можно добавить чеснок.

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Кисломолочный творог. Фото: YouTube @klopotenko

Теперь укладываем в тесто кисломолочный творог.

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Наложение начинки в тесто. Фото: YouTube @klopotenko

Делаем форму похожие на длинные котлеты или вареники.

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Формирование "штурханців". Фото: YouTube @klopotenko

Варим в воде 2-3 минуты. Блюдо готово.

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Готовые "штурханці". Фото: YouTube @klopotenko

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