Найпростіший рецепт в'ялених помідорів на зиму — видео

В'ялені томати. Фото: Freepik

Саме зараз у розпалі сезон для смачної заготівлі — в'ялені томати. Такі помідори будуть зберігатися всю зиму, але вони такі смачні, що з'їдаються дуже швидко. Є кілька секретів, які варто знати перед тим, як братися за цей рецепт.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Віолетта Бережецька.

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Вам знадобиться:

3 кг помідорів сорт "Сливка";

500 г олії;

20 г солі;

орегано або інші сухі трави.

Спосіб приготування

Для цього рецепту краще за все підійдуть томати середнього розміру. А ось сорт краще обрати "Сливка" тому що ці помідори тверді всередині.

Підготовка помідорів. Фото: YouTube @berezhecka

З помідор потрібно видалити плодоніжку та розрізати навпіл.

Помідори та сіль. Фото: YouTube @berezhecka

Далі складаємо всі помідори в тарілку, їх потрібно рясно посолити. Ретельно перемішати та залишити на 2-3 години. За цей час повинен виділитися весь зайвий сік.

Сік з помідорів. Фото: YouTube @berezhecka

Весь сік, який виділився потрібно буде злити. Такий спосіб економить час.

Помідори та сіль. Фото: YouTube @berezhecka

Далі потрібно взяти деко та застелити пергаментом для запікання. На пергамент щільно викладаємо половинки помідорів.

Помідори та орегано. Фото: YouTube @berezhecka

Помідори потрібно зовсім трохи посолити, додати спеції орегано, або іншими спеціями за вашим смаком. Це може бути тимьян, базилік, прованськ чи італійські трави.

Банка для помідорів. Фото: YouTube @berezhecka

Також вам знадобляться невеликі скляні банки, які потрібно буде простерилізувати разом з кришками.

В'ялені томати. Фото: YouTube @berezhecka

Помідори потрібно поставити в духову шафу на 100 градусів на 5-6 годин. Якщо у вас є режим конвекції, краще його ввімкнути, якщо ж не має, тоді ставте звичайний режим.

Помідори в банці. Фото: YouTube @berezhecka

У дверцята духової шафи потрібно вставити якийсь рушник чи ложку, щоб був невеликий отвір, тому що з помідорів буде виділятися волога, якій потрібно виходити.

Олія для помідорів. Фото: YouTube @berezhecka

Далі перекладаємо помідори в скляну банку, щільно заповнюючи. Залишився останній етап, помідори потрібно залити рослиною олією. Це може бути соняшникова олія або оливкова. Перед тим, як заливати олію її потрібно нагріти до 200 градусів, але будьте обережними, олія не повинна кипіти.

В'ялені томати. Фото: YouTube @berezhecka

Банки з помідорами щільно закриваємо та залишаємо для зберігання.

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