Самый простой рецепт вяленых помидоров на зиму — видео

Вяленые томаты на зиму: готовится просто и бюджетно
Именно сейчас в самом разгаре сезон для вкусной заготовки — вяленые томаты. Такие помидоры будут сохраняться всю зиму, но они такие вкусные, что съедаются очень быстро. Есть несколько секретов, которые следует знать перед тем, как браться за этот рецепт.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Виолетта Бережецкая.
Вам понадобится:
- 3 кг помидоров сорт "Сливка";
- 500 г растительного масла;
- 20 г соли;
- орегано или другие сухие травы.
Способ приготовления
Для этого рецепта лучше всего подойдут помидоры среднего размера. А вот сорт лучше выбрать "Сливка" потому что эти помидоры жесткие внутри.
Из помидор нужно удалить плодоножку и разрезать пополам.
Далее складываем все помидоры в тарелку, их нужно обильно посолить. Тщательно перемешать и оставить на 2-3 часа. За это время должен выделиться весь лишний сок.
Весь выделившийся сок нужно будет слить. Такой способ экономит время.
Далее нужно взять противень и застелить пергаментом для запекания. На пергамент плотно выкладываем половинки помидоров.
Помидоры нужно совсем чуть-чуть посолить, добавить специи орегано, или другие специи по вашему вкусу. Это могут быть тимьян, базилик, прованские или итальянские травы.
Также вам пригодятся маленькие стеклянные банки, которые необходимо будет простерилизовать вместе с крышками.
Помидоры необходимо поставить в духовой шкаф на 100 градусов на 5-6 часов. Если у вас есть режим конвекции, лучше его включить, если нет, тогда ставьте обычный режим.
В дверцу духового шкафа нужно вставить какое-то полотенце или ложку, чтобы было небольшое отверстие, потому что из помидоров будет выделяться влага, которой нужно выходить наружу.
Далее перекладываем помидоры в стеклянную банку, плотно заполняя. Остался последний этап, помидоры нужно залить растительным маслом. Это может быть подсолнечное масло или оливковое. Перед тем, как заливать масло его нужно нагреть до 200 градусов, но будьте осторожны, масло не должно кипеть.
Банки с помидорами плотно закрываем и оставляем для хранения.
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