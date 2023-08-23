Самый простой рецепт вяленых помидоров на зиму — видео

Вяленые томаты. Фото: Freepik

Именно сейчас в самом разгаре сезон для вкусной заготовки — вяленые томаты. Такие помидоры будут сохраняться всю зиму, но они такие вкусные, что съедаются очень быстро. Есть несколько секретов, которые следует знать перед тем, как браться за этот рецепт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Виолетта Бережецкая.

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Вам понадобится:

3 кг помидоров сорт "Сливка";

500 г растительного масла;

20 г соли;

орегано или другие сухие травы.

Способ приготовления

Для этого рецепта лучше всего подойдут помидоры среднего размера. А вот сорт лучше выбрать "Сливка" потому что эти помидоры жесткие внутри.

Подготовка помидоров. Фото: YouTube @berezhecka

Из помидор нужно удалить плодоножку и разрезать пополам.

Помидоры и соль. Фото: YouTube @berezhecka

Далее складываем все помидоры в тарелку, их нужно обильно посолить. Тщательно перемешать и оставить на 2-3 часа. За это время должен выделиться весь лишний сок.

Сок из помидоров. Фото: YouTube @berezhecka

Весь выделившийся сок нужно будет слить. Такой способ экономит время.

Помидоры и соль. Фото: YouTube @berezhecka

Далее нужно взять противень и застелить пергаментом для запекания. На пергамент плотно выкладываем половинки помидоров.

Помидоры и орегано. Фото: YouTube @berezhecka

Помидоры нужно совсем чуть-чуть посолить, добавить специи орегано, или другие специи по вашему вкусу. Это могут быть тимьян, базилик, прованские или итальянские травы.

Банка для помидоров. Фото: YouTube @berezhecka

Также вам пригодятся маленькие стеклянные банки, которые необходимо будет простерилизовать вместе с крышками.

Вяленые томаты. Фото: YouTube @berezhecka

Помидоры необходимо поставить в духовой шкаф на 100 градусов на 5-6 часов. Если у вас есть режим конвекции, лучше его включить, если нет, тогда ставьте обычный режим.

Помидоры в банке. Фото: YouTube @berezhecka

В дверцу духового шкафа нужно вставить какое-то полотенце или ложку, чтобы было небольшое отверстие, потому что из помидоров будет выделяться влага, которой нужно выходить наружу.

Масло для помидоров. Фото: YouTube @berezhecka

Далее перекладываем помидоры в стеклянную банку, плотно заполняя. Остался последний этап, помидоры нужно залить растительным маслом. Это может быть подсолнечное масло или оливковое. Перед тем, как заливать масло его нужно нагреть до 200 градусов, но будьте осторожны, масло не должно кипеть.

Вяленые томаты. Фото: YouTube @berezhecka

Банки с помидорами плотно закрываем и оставляем для хранения.

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