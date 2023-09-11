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Вершкова картопля з куркою в горщиках наче у сільській печі

11 вересня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Картопля з куркою в горщику — відео рецепт
Вершкова картопля з куркою. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Неймовірно ніжна вершкова картопля з куркою у горщиках, так як у бабусиній сільській печі. Ця страва виходить корисною, адже готується без олії та готується у власному соку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • курка 1 шт;
  • картопля 6 шт;
  • шампіньйони 12 шт;
  • помідори черрі 6 шт;
  • цибуля 1 шт;
  • морква 1 шт;
  • часник 6 шт;
  • масло 120 гр;
  • вода 100 мл. (+ 300, щоб долити до кожного горщика при необхідності);
  • зелень кропу 1 ст.л;
  • духмяний перець 18 шт;
  • лавровий листок 3 шт;
  • сіль, перець до смаку. 

Вам знадобиться: 

Спочатку потрібно розрізати курку на окремі частини або взяти вже порізані частини. Нам знадобляться й гомілки, й філе. М'ясо потрібно нарізати доволі крупними шматками. 

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Частини курки. Фото: YouTube @UkraineFood

Перекладаємо шматки м'яса в тарілку, щоб замаринувати. Потрібно посолити, додати спеції за смаком. 

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі нарізаємо одну цибулину півкільцями, потрібно посолити та розім'яти, щоб виділився сік. Додаємо до курки, все потрібно ретельно перемішати. Курка буде маринуватися з цибулею поки ми підготуємо інші інгредієнти. 

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Нарізана картопля. Фото: YouTube @UkraineFood

Потрібно нарізати картоплю кубиками, або тією формою, якою ви забажаєте. 

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Нарізані гриби. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі нарізаємо шампіньйони на чотири частини. 

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Сметана, кріп та вода. Фото: YouTube @UkraineFood

Також розрізаємо помідори чері навпіл. 

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Шматочки вершкового масла. Фото: YouTube @UkraineFood

Одну моркву натираємо на великій тертці. 

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Горщики з картоплею. Фото: YouTube @UkraineFood

Також необхідно зробити заправку, для цього у глибокій тарілці змішуємо 200 грамів сметани, солимо, перчимо, додаємо зелень кропу та додаємо 100 мл води. Все ретельно перемішати. 

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Горщики з картоплею. Фото: YouTube @UkraineFood

Також нам знадобиться вершкове масло по 30 грамів. До масла відразу можна додати по три горошини перцю та половині лаврового листя. 

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Горщики з картоплею. Фото: YouTube @UkraineFood

Залишилось розкласти всі інгредієнти по горщиках. На дно викладаємо картоплю, далі викладаємо м'ясо з додаванням цибулі. Потім додаємо гриби, помідори та моркву. 

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Горщики з картоплею. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі знову повторюємо шари. Також кладемо по голівці часнику в кожний горщик. Зверху в кожний горщик викладаємо вершкове масло. 

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Готова картопля з куркою.  Фото: YouTube @UkraineFood

Зверху наливаємо заправку зі сметани. Ставимо горщики в духовку на 60 хвилин при 180 градусах. 

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