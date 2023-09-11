Картопля з куркою в горщику — відео рецепт

Вершкова картопля з куркою в горщиках наче у сільській печі
Неймовірно ніжна вершкова картопля з куркою у горщиках, так як у бабусиній сільській печі. Ця страва виходить корисною, адже готується без олії та готується у власному соку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- курка 1 шт;
- картопля 6 шт;
- шампіньйони 12 шт;
- помідори черрі 6 шт;
- цибуля 1 шт;
- морква 1 шт;
- часник 6 шт;
- масло 120 гр;
- вода 100 мл. (+ 300, щоб долити до кожного горщика при необхідності);
- зелень кропу 1 ст.л;
- духмяний перець 18 шт;
- лавровий листок 3 шт;
- сіль, перець до смаку.
Вам знадобиться:
Спочатку потрібно розрізати курку на окремі частини або взяти вже порізані частини. Нам знадобляться й гомілки, й філе. М'ясо потрібно нарізати доволі крупними шматками.
Перекладаємо шматки м'яса в тарілку, щоб замаринувати. Потрібно посолити, додати спеції за смаком.
Далі нарізаємо одну цибулину півкільцями, потрібно посолити та розім'яти, щоб виділився сік. Додаємо до курки, все потрібно ретельно перемішати. Курка буде маринуватися з цибулею поки ми підготуємо інші інгредієнти.
Потрібно нарізати картоплю кубиками, або тією формою, якою ви забажаєте.
Далі нарізаємо шампіньйони на чотири частини.
Також розрізаємо помідори чері навпіл.
Одну моркву натираємо на великій тертці.
Також необхідно зробити заправку, для цього у глибокій тарілці змішуємо 200 грамів сметани, солимо, перчимо, додаємо зелень кропу та додаємо 100 мл води. Все ретельно перемішати.
Також нам знадобиться вершкове масло по 30 грамів. До масла відразу можна додати по три горошини перцю та половині лаврового листя.
Залишилось розкласти всі інгредієнти по горщиках. На дно викладаємо картоплю, далі викладаємо м'ясо з додаванням цибулі. Потім додаємо гриби, помідори та моркву.
Далі знову повторюємо шари. Також кладемо по голівці часнику в кожний горщик. Зверху в кожний горщик викладаємо вершкове масло.
Зверху наливаємо заправку зі сметани. Ставимо горщики в духовку на 60 хвилин при 180 градусах.
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