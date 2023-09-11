Картопля з куркою в горщику — відео рецепт

Вершкова картопля з куркою. Фото: YouTube @UkraineFood

Неймовірно ніжна вершкова картопля з куркою у горщиках, так як у бабусиній сільській печі. Ця страва виходить корисною, адже готується без олії та готується у власному соку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

курка 1 шт;

картопля 6 шт;

шампіньйони 12 шт;

помідори черрі 6 шт;

цибуля 1 шт;

морква 1 шт;

часник 6 шт;

масло 120 гр;

вода 100 мл. (+ 300, щоб долити до кожного горщика при необхідності);

зелень кропу 1 ст.л;

духмяний перець 18 шт;

лавровий листок 3 шт;

сіль, перець до смаку.

Вам знадобиться:

Спочатку потрібно розрізати курку на окремі частини або взяти вже порізані частини. Нам знадобляться й гомілки, й філе. М'ясо потрібно нарізати доволі крупними шматками.

Частини курки. Фото: YouTube @UkraineFood

Перекладаємо шматки м'яса в тарілку, щоб замаринувати. Потрібно посолити, додати спеції за смаком.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі нарізаємо одну цибулину півкільцями, потрібно посолити та розім'яти, щоб виділився сік. Додаємо до курки, все потрібно ретельно перемішати. Курка буде маринуватися з цибулею поки ми підготуємо інші інгредієнти.

Нарізана картопля. Фото: YouTube @UkraineFood

Потрібно нарізати картоплю кубиками, або тією формою, якою ви забажаєте.

Нарізані гриби. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі нарізаємо шампіньйони на чотири частини.

Сметана, кріп та вода. Фото: YouTube @UkraineFood

Також розрізаємо помідори чері навпіл.

Шматочки вершкового масла. Фото: YouTube @UkraineFood

Одну моркву натираємо на великій тертці.

Горщики з картоплею. Фото: YouTube @UkraineFood

Також необхідно зробити заправку, для цього у глибокій тарілці змішуємо 200 грамів сметани, солимо, перчимо, додаємо зелень кропу та додаємо 100 мл води. Все ретельно перемішати.

Горщики з картоплею. Фото: YouTube @UkraineFood

Також нам знадобиться вершкове масло по 30 грамів. До масла відразу можна додати по три горошини перцю та половині лаврового листя.

Горщики з картоплею. Фото: YouTube @UkraineFood

Залишилось розкласти всі інгредієнти по горщиках. На дно викладаємо картоплю, далі викладаємо м'ясо з додаванням цибулі. Потім додаємо гриби, помідори та моркву.

Горщики з картоплею. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі знову повторюємо шари. Також кладемо по голівці часнику в кожний горщик. Зверху в кожний горщик викладаємо вершкове масло.

Готова картопля з куркою. Фото: YouTube @UkraineFood

Зверху наливаємо заправку зі сметани. Ставимо горщики в духовку на 60 хвилин при 180 градусах.

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