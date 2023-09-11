Картошка с курицей в горшке — відео рецепт

Сливочный картофель с курицей в горшках как в деревенской печи
Невероятно нежный сливочный картофель с курицей в горшках, так как из бабушкиной деревенской печи. Это блюдо получается полезным, ведь готовится без растительного масла и готовится в собственном соку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- курица 1 шт;
- картофель 6 шт;
- шампиньоны 12 шт;
- помидоры черри 6 шт;
- лук 1 шт;
- морковь 1 шт;
- чеснок 6 шт;
- масло 120 гр;
- вода 100мл. (+ 300, чтобы долить до каждого горшка при необходимости);
- зелень укропа 1 ст.л;
- душистый перец 18 шт;
- лавровый лист 3 шт;
- соль, перец по вкусу.
Вам понадобится:
Сначала нужно разрезать курицу на отдельные части или взять уже нарезанные части. Нам понадобятся и голени, и филе. Мясо нужно нарезать достаточно крупными кусками.
Перекладываем куски мяса в тарелку, чтобы замариновать. Надо посолить, добавить специи по вкусу.
Затем нарезаем одну луковицу полукольцами, нужно посолить и размять, чтобы выделился сок. Добавляем к курице, все нужно тщательно перемешать. Курица будет мариноваться с луком, пока мы подготовим другие ингредиенты.
Нужно нарезать картошку кубиками или той формой, которой вы пожелаете.
Далее нарезаем шампиньоны на четыре части.
Также разрезаем помидоры черри пополам.
Одну морковь натираем на большой терке.
Также необходимо сделать заправку, для этого в глубокой тарелке смешиваем 200 г сметаны, солим, перчим, добавляем зелень укропа и добавляем 100 мл воды. Все тщательно перемешать.
Также нам понадобится сливочное масло по 30 г. К маслу сразу можно добавить по три горошины перца и половины лавровых листьев.
Осталось разложить все ингредиенты по горшкам. На дно выкладываем картофель, далее выкладываем мясо с добавлением лука. Затем добавляем грибы, помидоры и морковь.
Далее снова повторяем слои. Также кладем по головке чеснока в каждый горшок. Сверху в каждый горшок выкладываем сливочное масло.
Сверху наливаем заправку из сметаны. Ставим горшки в духовку на 60 минут при 180 градусах.
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