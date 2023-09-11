Картошка с курицей в горшке — відео рецепт

Сливочный картофель с курицей. Фото: YouTube @UkraineFood

Невероятно нежный сливочный картофель с курицей в горшках, так как из бабушкиной деревенской печи. Это блюдо получается полезным, ведь готовится без растительного масла и готовится в собственном соку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

курица 1 шт;

картофель 6 шт;

шампиньоны 12 шт;

помидоры черри 6 шт;

лук 1 шт;

морковь 1 шт;

чеснок 6 шт;

масло 120 гр;

вода 100мл. (+ 300, чтобы долить до каждого горшка при необходимости);

зелень укропа 1 ст.л;

душистый перец 18 шт;

лавровый лист 3 шт;

соль, перец по вкусу.

Вам понадобится:

Сначала нужно разрезать курицу на отдельные части или взять уже нарезанные части. Нам понадобятся и голени, и филе. Мясо нужно нарезать достаточно крупными кусками.

Части курицы. Фото: YouTube @UkraineFood

Перекладываем куски мяса в тарелку, чтобы замариновать. Надо посолить, добавить специи по вкусу.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем нарезаем одну луковицу полукольцами, нужно посолить и размять, чтобы выделился сок. Добавляем к курице, все нужно тщательно перемешать. Курица будет мариноваться с луком, пока мы подготовим другие ингредиенты.

Нарезанный картофель. Фото: YouTube @UkraineFood

Нужно нарезать картошку кубиками или той формой, которой вы пожелаете.

Нарезанные грибы. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нарезаем шампиньоны на четыре части.

Сметана, укроп и вода. Фото: YouTube @UkraineFood

Также разрезаем помидоры черри пополам.

Кусочки сливочного масла. Фото: YouTube @UkraineFood

Одну морковь натираем на большой терке.

Горшки с картофелем. Фото: YouTube @UkraineFood

Также необходимо сделать заправку, для этого в глубокой тарелке смешиваем 200 г сметаны, солим, перчим, добавляем зелень укропа и добавляем 100 мл воды. Все тщательно перемешать.

Горшки с картофелем. Фото: YouTube @UkraineFood

Также нам понадобится сливочное масло по 30 г. К маслу сразу можно добавить по три горошины перца и половины лавровых листьев.

Горшки с картофелем. Фото: YouTube @UkraineFood

Осталось разложить все ингредиенты по горшкам. На дно выкладываем картофель, далее выкладываем мясо с добавлением лука. Затем добавляем грибы, помидоры и морковь.

Горшки с картофелем. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее снова повторяем слои. Также кладем по головке чеснока в каждый горшок. Сверху в каждый горшок выкладываем сливочное масло.

Готовый картофель с курицей. Фото: YouTube @UkraineFood

Сверху наливаем заправку из сметаны. Ставим горшки в духовку на 60 минут при 180 градусах.

Раньше мы писали о рецепте сочных украинских котлет, три действенных секрета приготовления.