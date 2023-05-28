Вдавився хінкалі: у Москві відбувся чемпіонат з поїдання страви

Грузинська національна страва — хінкалі. Фото: Google

У Москві на чемпіонаті з поїдання хінкалі ледь не загинув один з учасників. Він вдавився під час швидкісного споживання.

Про це повідомляють російські ЗМІ у Telegram.

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За умовами конкурсу, потрібно було якомога більше з'їсти хінкалі. Один з учасників дуже квапився і не розрахував власні сили. Відео споживання грузинської страви потрапило в мережу.

Минулого року у Москві також відбувся чемпіонат з поїдання хінкалі на швидкість. Переможцем став мешканець Великого Новгорода, якому вдалося з'їсти 25 хінкалів за 1,5 хвилини.

Нагадаємо, результати нещодавнього дослідження, проведеного вченими з Мічиганського університету в США, свідчать про те, що саме по собі відчуття невгамовного голоду може запустити антивіковий ефект періодичного голодування.