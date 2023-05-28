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Подавился хинкали: в Москве состоялся чемпионат по поеданию блюда

28 мая 2023 04:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Подавился хинкали: в Москве состоялся чемпионат по поеданию блюда
Грузинское национальное блюдо — хинкали. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Москве на чемпионате по поеданию хинкали чуть не погиб один из участников. Он подавился во время скоростного потребления. 

Об этом сообщают российские СМИ в Telegram.

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По условиям конкурса нужно было как можно больше съесть хинкали. Один из участников очень торопился и не рассчитал свои силы. Видео потребления грузинского блюда попало в сеть.

В прошлом году в Москве также состоялся чемпионат по поеданию хинкали на скорость. Победителем стал житель Великого Новгорода, которому удалось съесть 25 хинкалов за 1,5 минуты.

Напомним, результаты недавнего исследования, проведенного учеными из Мичиганского университета в США, свидетельствуют о том, что само по себе ощущение неуемного голода может запустить антивозрастный эффект периодической голодовки.

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