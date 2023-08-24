Заправка для борщу на зиму — відео рецепт

Вдалий рецепт борщової заправки в банці для справжнього українського борщу
Секрети найсмачнішої борщової заправки, яка містить у собі всю натуральність і смак свіжих овочів. Ви дізнаєтеся, як правильно відібрати, підготувати та поєднати овочі, щоб втілити в життя справжній гастрономічний шедевр — борщ, який завжди можна мати під рукою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- буряк 3 кг;
- помідори 3 кг;
- перець болгарський 1,2 кг;
- морква 1,2 кг;
- цибуля 1,2 кг;
- гострий перець 1 шт;
- олія 900 г;
- цукор 9 ст.л;
- сіль 3 ст.л;
- оцет 9% 9 ст.л;
- духмяний перець 10 шт;
- лавровий лист 9 шт;
- часник 1 го;
- спеції хмелі сунелі 3 ч.л;
- пучок зелені.
Спосіб приготування
Для цього рецепту вам знадобиться велика кастрюлю, в ідеалі на 10 літрів.
Спочатку потрібно налити в каструлю 900 грам рослинної олії та поставити на плиту, що вона нагрівалась.
Цибулю нарізаємо півкільцями та розбираємо їх. Відправляємо в олію та смажимо.
Потім потрібно натерти моркву, можна це зробити за допомогою кухонного комбайну, щоб пришвидшити процес.
Також потрібно натерти буряк.
До цибулі додаємо моркву та смажимо до м'якого стану.
Далі потрібно підготувати болгарський перець, видалити плодоніжку та насіння та нарізати соломкою.
До цибулі та моркви додаємо болгарський перець. Перемішуємо та тушкуємо все разом протягом 10 хвилин.
Далі додаємо буряк та тушкуємо все разом протягом 10-15 хвилин.
Потім готуємо заливку з помідорів та гострого перцю. Гостроту та кількість перцю регулюйте за своїм смаком. Все разом потрібно подрібнити блендером або за допомогою м'ясорубки.
До овочів, які тушкуються додаємо помідори, відразу додаємо 9 столових ложок цукру, 9 листочків лаврового листа, 3 столові ложки солі, 10 горошин духмяного перцю, та 3 чайні ложки приправи хмелі-сунелі.
Все потрібно ретельно перемішати та протушкувати 30 хвилин з моменту закипання.
Далі потрібно нарізати кріп та петрушку. Додаємо до нашої заправки, ретельно перемішуємо.
Потім додаємо 9 столових ложок оцту.
Заправку розкладаємо по стерилізованих банках та закриваємо стерилізованими кришками.
Залишаємо до повного охолодження.
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