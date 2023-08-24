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Вдалий рецепт борщової заправки в банці для справжнього українського борщу

24 серпня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Заправка для борщу на зиму — відео рецепт
Український борщ. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Секрети найсмачнішої борщової заправки, яка містить у собі всю натуральність і смак свіжих овочів. Ви дізнаєтеся, як правильно відібрати, підготувати та поєднати овочі, щоб втілити в життя справжній гастрономічний шедевр — борщ, який завжди можна мати під рукою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • буряк 3 кг; 
  • помідори 3 кг;
  • перець болгарський 1,2 кг;
  • морква 1,2 кг;
  • цибуля 1,2 кг; 
  • гострий перець 1 шт;
  • олія 900 г;
  • цукор 9 ст.л;
  • сіль 3 ст.л;
  • оцет 9% 9 ст.л;
  • духмяний перець 10 шт;
  • лавровий лист 9 шт;
  • часник 1 го;
  • спеції хмелі сунелі 3 ч.л;
  • пучок зелені. 

Спосіб приготування 

Для цього рецепту вам знадобиться велика кастрюлю, в ідеалі на 10 літрів.

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Інргрідієнти для заправки. Фото: YouTube @UkraineFood

Спочатку потрібно налити в каструлю 900 грам рослинної олії та поставити на плиту, що вона нагрівалась. 

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Ріпчаста цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Цибулю нарізаємо півкільцями та розбираємо їх. Відправляємо в олію та смажимо. 

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Цибуля в олії. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім потрібно натерти моркву, можна це зробити за допомогою кухонного комбайну, щоб пришвидшити процес. 

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Терта морква. Фото: YouTube @UkraineFood

Також потрібно натерти буряк. 

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Тертий буряк. Фото: YouTube @UkraineFood

До цибулі додаємо моркву та смажимо до м'якого стану. 

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно підготувати болгарський перець, видалити плодоніжку та насіння та нарізати соломкою.

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Болгарський перець. Фото: YouTube @UkraineFood

До цибулі та моркви додаємо болгарський перець. Перемішуємо та тушкуємо все разом протягом 10 хвилин. 

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Перець, морква та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі додаємо буряк та тушкуємо все разом протягом 10-15 хвилин. 

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Буряк, перець, морква та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім готуємо заливку з помідорів та гострого перцю. Гостроту та кількість перцю регулюйте за своїм смаком. Все разом потрібно подрібнити блендером або за допомогою м'ясорубки. 

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Помідори та гострий перець. Фото: YouTube @UkraineFood

До овочів, які тушкуються додаємо помідори, відразу додаємо 9 столових ложок цукру, 9 листочків лаврового листа, 3 столові ложки солі, 10 горошин духмяного перцю, та 3 чайні ложки приправи хмелі-сунелі. 

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Помідори та тушковані овочі. Фото: YouTube @UkraineFood

Все потрібно ретельно перемішати та протушкувати 30 хвилин з моменту закипання. 

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Спеції в заправці. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно нарізати кріп та петрушку. Додаємо до нашої заправки, ретельно перемішуємо.

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Петрушка та кріп. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім додаємо 9 столових ложок оцту.

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Борщова заправка. Фото: YouTube @UkraineFood

Заправку розкладаємо по стерилізованих банках та закриваємо стерилізованими кришками.

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Борщова заправка. Фото: YouTube @UkraineFood

Залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про рецепт перців та баклажанів у томатній пасті на зиму від прабабусі. 

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