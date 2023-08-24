Заправка для борщу на зиму — відео рецепт

Український борщ. Фото: Freepik

Секрети найсмачнішої борщової заправки, яка містить у собі всю натуральність і смак свіжих овочів. Ви дізнаєтеся, як правильно відібрати, підготувати та поєднати овочі, щоб втілити в життя справжній гастрономічний шедевр — борщ, який завжди можна мати під рукою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

буряк 3 кг;

помідори 3 кг;

перець болгарський 1,2 кг;

морква 1,2 кг;

цибуля 1,2 кг;

гострий перець 1 шт;

олія 900 г;

цукор 9 ст.л;

сіль 3 ст.л;

оцет 9% 9 ст.л;

духмяний перець 10 шт;

лавровий лист 9 шт;

часник 1 го;

спеції хмелі сунелі 3 ч.л;

пучок зелені.

Спосіб приготування

Для цього рецепту вам знадобиться велика кастрюлю, в ідеалі на 10 літрів.

Інргрідієнти для заправки. Фото: YouTube @UkraineFood

Спочатку потрібно налити в каструлю 900 грам рослинної олії та поставити на плиту, що вона нагрівалась.

Ріпчаста цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Цибулю нарізаємо півкільцями та розбираємо їх. Відправляємо в олію та смажимо.

Цибуля в олії. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім потрібно натерти моркву, можна це зробити за допомогою кухонного комбайну, щоб пришвидшити процес.

Терта морква. Фото: YouTube @UkraineFood

Також потрібно натерти буряк.

Тертий буряк. Фото: YouTube @UkraineFood

До цибулі додаємо моркву та смажимо до м'якого стану.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно підготувати болгарський перець, видалити плодоніжку та насіння та нарізати соломкою.

Болгарський перець. Фото: YouTube @UkraineFood

До цибулі та моркви додаємо болгарський перець. Перемішуємо та тушкуємо все разом протягом 10 хвилин.

Перець, морква та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі додаємо буряк та тушкуємо все разом протягом 10-15 хвилин.

Буряк, перець, морква та цибуля. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім готуємо заливку з помідорів та гострого перцю. Гостроту та кількість перцю регулюйте за своїм смаком. Все разом потрібно подрібнити блендером або за допомогою м'ясорубки.

Помідори та гострий перець. Фото: YouTube @UkraineFood

До овочів, які тушкуються додаємо помідори, відразу додаємо 9 столових ложок цукру, 9 листочків лаврового листа, 3 столові ложки солі, 10 горошин духмяного перцю, та 3 чайні ложки приправи хмелі-сунелі.

Помідори та тушковані овочі. Фото: YouTube @UkraineFood

Все потрібно ретельно перемішати та протушкувати 30 хвилин з моменту закипання.

Спеції в заправці. Фото: YouTube @UkraineFood

Далі потрібно нарізати кріп та петрушку. Додаємо до нашої заправки, ретельно перемішуємо.

Петрушка та кріп. Фото: YouTube @UkraineFood

Потім додаємо 9 столових ложок оцту.

Борщова заправка. Фото: YouTube @UkraineFood

Заправку розкладаємо по стерилізованих банках та закриваємо стерилізованими кришками.

Борщова заправка. Фото: YouTube @UkraineFood

Залишаємо до повного охолодження.

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