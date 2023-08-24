Заправка для борща на зиму — видео рецепт

Украинский борщ. Фото: Freepik

Секреты вкуснейшей борщевой заправки, которая включает в себя всю натуральность и вкус свежих овощей. Вы узнаете, как правильно отобрать, подготовить и соединить овощи, чтобы воплотить в жизнь настоящий гастрономический шедевр — борщ, который всегда можно иметь под рукой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

свекла 3 кг;

помидоры 3 кг;

перец болгарский 1,2кг;

морковь 1,2 кг;

лук 1,2 кг;

острый перец 1 шт;

масло 900 г;

сахар 9 ст.л;

соль 3 ст.л;

уксус 9% 9 ст.л;

душистый перец 10 шт;

лавровый лист 9 шт;

чеснок 1 го;

специи хмели сунели 3 ч.л;

пучок зелени.

Способ приготовления

Для этого рецепта вам понадобится большая кастрюля, в идеале на 10 литров.

Ингредиенты для заправки. Фото: YouTube @UkraineFood

Сначала нужно налить в кастрюлю 900 грамм растительного масла и поставить на плиту.

Репчатый лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Лук нарезаем полукольцами и разбираем их. Отправляем в растительное масло и жарим.

Лук в подсолнечном масле. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем нужно натереть морковь, можно это сделать с помощью кухонного комбайна, чтобы ускорить процесс.

Тертая морковь. Фото: YouTube @UkraineFood

Также нужно натереть свеклу.

Тертая свекла. Фото: YouTube @UkraineFood

К луку добавляем морковь и жарим до мягкого состояния.

Морковь и лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем нужно подготовить болгарский перец, удалить плодоножку, семена и нарезать соломкой.

Болгарский перец. Фото: YouTube @UkraineFood

К луку и моркови добавляем болгарский перец. Перемешиваем и тушим все вместе в течение 10 минут.

Перец, морковь и лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее добавляем свеклу и тушим все вместе в течение 10-15 минут.

Свекла, перец, морковь и лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем готовим заливку из помидоров и острого перца. Остроту и количество перца регулируйте по своему вкусу. Все вместе нужно измельчить блендером или с помощью мясорубки.

Помидоры и острый перец. Фото: YouTube @UkraineFood

К тушеным овощам добавляем помидоры, сразу добавляем 9 столовых ложек сахара, 9 листочков лаврового листа, 3 столовые ложки соли, 10 горошин душистого перца, и 3 чайные ложки приправы хмели-сунели.

Помидоры и тушеные овощи. Фото: YouTube @UkraineFood

Все нужно тщательно перемешать и протушить 30 минут с момента закипания.

Специи в заправке. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нужно нарезать укроп и петрушку. Добавляем в нашу заправку, тщательно перемешиваем.

Петрушка и укроп. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем добавляем 9 столовых ложек уксуса.

Борщовая заправка. Фото: YouTube @UkraineFood

Заправку раскладываем по стерилизованным банкам и закрываем стерилизованными крышками.

Борщевая заправка. Фото: YouTube @UkraineFood

Оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте перцев и баклажанов в томатной пасте на зиму от прабабушки.