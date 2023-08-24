Заправка для борща на зиму — видео рецепт

Удачный рецепт борщевой заправки в банке для настоящего украинского борща
Секреты вкуснейшей борщевой заправки, которая включает в себя всю натуральность и вкус свежих овощей. Вы узнаете, как правильно отобрать, подготовить и соединить овощи, чтобы воплотить в жизнь настоящий гастрономический шедевр — борщ, который всегда можно иметь под рукой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- свекла 3 кг;
- помидоры 3 кг;
- перец болгарский 1,2кг;
- морковь 1,2 кг;
- лук 1,2 кг;
- острый перец 1 шт;
- масло 900 г;
- сахар 9 ст.л;
- соль 3 ст.л;
- уксус 9% 9 ст.л;
- душистый перец 10 шт;
- лавровый лист 9 шт;
- чеснок 1 го;
- специи хмели сунели 3 ч.л;
- пучок зелени.
Способ приготовления
Для этого рецепта вам понадобится большая кастрюля, в идеале на 10 литров.
Сначала нужно налить в кастрюлю 900 грамм растительного масла и поставить на плиту.
Лук нарезаем полукольцами и разбираем их. Отправляем в растительное масло и жарим.
Затем нужно натереть морковь, можно это сделать с помощью кухонного комбайна, чтобы ускорить процесс.
Также нужно натереть свеклу.
К луку добавляем морковь и жарим до мягкого состояния.
Затем нужно подготовить болгарский перец, удалить плодоножку, семена и нарезать соломкой.
К луку и моркови добавляем болгарский перец. Перемешиваем и тушим все вместе в течение 10 минут.
Далее добавляем свеклу и тушим все вместе в течение 10-15 минут.
Затем готовим заливку из помидоров и острого перца. Остроту и количество перца регулируйте по своему вкусу. Все вместе нужно измельчить блендером или с помощью мясорубки.
К тушеным овощам добавляем помидоры, сразу добавляем 9 столовых ложек сахара, 9 листочков лаврового листа, 3 столовые ложки соли, 10 горошин душистого перца, и 3 чайные ложки приправы хмели-сунели.
Все нужно тщательно перемешать и протушить 30 минут с момента закипания.
Далее нужно нарезать укроп и петрушку. Добавляем в нашу заправку, тщательно перемешиваем.
Затем добавляем 9 столовых ложек уксуса.
Заправку раскладываем по стерилизованным банкам и закрываем стерилизованными крышками.
Оставляем до полного охлаждения.
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