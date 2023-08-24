Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Удачный рецепт борщевой заправки в банке для настоящего украинского борща arrow

Удачный рецепт борщевой заправки в банке для настоящего украинского борща

24 августа 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Заправка для борща на зиму — видео рецепт
Украинский борщ. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Секреты вкуснейшей борщевой заправки, которая включает в себя всю натуральность и вкус свежих овощей. Вы узнаете, как правильно отобрать, подготовить и соединить овощи, чтобы воплотить в жизнь настоящий гастрономический шедевр — борщ, который всегда можно иметь под рукой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • свекла 3 кг;
  • помидоры 3 кг;
  • перец болгарский 1,2кг;
  • морковь 1,2 кг;
  • лук 1,2 кг;
  • острый перец 1 шт;
  • масло 900 г;
  • сахар 9 ст.л;
  • соль 3 ст.л;
  • уксус 9% 9 ст.л;
  • душистый перец 10 шт;
  • лавровый лист 9 шт;
  • чеснок 1 го;
  • специи хмели сунели 3 ч.л;
  • пучок зелени.

Способ приготовления

Для этого рецепта вам понадобится большая кастрюля, в идеале на 10 литров.

null
Ингредиенты для заправки. Фото: YouTube @UkraineFood

Сначала нужно налить в кастрюлю 900 грамм растительного масла и поставить на плиту.

null
Репчатый лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Лук нарезаем полукольцами и разбираем их. Отправляем в растительное масло и жарим.

null
Лук в подсолнечном масле. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем нужно натереть морковь, можно это сделать с помощью кухонного комбайна, чтобы ускорить процесс.

null
Тертая морковь. Фото: YouTube @UkraineFood

Также нужно натереть свеклу.

null
Тертая свекла. Фото: YouTube @UkraineFood

К луку добавляем морковь и жарим до мягкого состояния.

null
Морковь и лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем нужно подготовить болгарский перец, удалить плодоножку, семена и нарезать соломкой.

null
Болгарский перец. Фото: YouTube @UkraineFood

К луку и моркови добавляем болгарский перец. Перемешиваем и тушим все вместе в течение 10 минут.

null
Перец, морковь и лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее добавляем свеклу и тушим все вместе в течение 10-15 минут.

null
Свекла, перец, морковь и лук. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем готовим заливку из помидоров и острого перца. Остроту и количество перца регулируйте по своему вкусу. Все вместе нужно измельчить блендером или с помощью мясорубки.

null
Помидоры и острый перец. Фото: YouTube @UkraineFood

К тушеным овощам добавляем помидоры, сразу добавляем 9 столовых ложек сахара, 9 листочков лаврового листа, 3 столовые ложки соли, 10 горошин душистого перца, и 3 чайные ложки приправы хмели-сунели.

null
Помидоры и тушеные овощи. Фото: YouTube @UkraineFood

Все нужно тщательно перемешать и протушить 30 минут с момента закипания.

null
Специи в заправке. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нужно нарезать укроп и петрушку. Добавляем в нашу заправку, тщательно перемешиваем.

null
Петрушка и укроп. Фото: YouTube @UkraineFood

Затем добавляем 9 столовых ложек уксуса.

null
Борщовая заправка. Фото: YouTube @UkraineFood

Заправку раскладываем по стерилизованным банкам и закрываем стерилизованными крышками.

null
Борщевая заправка. Фото: YouTube @UkraineFood

Оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте перцев и баклажанов в томатной пасте на зиму от прабабушки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

День независимости Украины — какова цена свободы

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз