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Варення з лохини: найпростіший рецепт від бабусі

29 липня 2023 08:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Варення з лохини вітамінна знахідка на зиму — відео рецепт
Варення з лохини. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Варення з лохини дуже смачне, ароматне і корисне. Зимою це справжня вітамінна знахідка для ваших рідних.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.

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Вам знадобиться: 

  • лохина — 2 кг;
  • цукор — 2 кг;
  • лимонна кислота — 4 г.

Спочатку ягоди лохини потрібно гарно перебрати, прибрати зайві листочки та помити. 

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Ягоди лохини. Фото: YouTube Куховаримо Разом.

До 2 кг лохини потрібно додати 2 кг цукру та ретельно перемішати. 

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Ягоди лохини та цукор. Фото: YouTube Куховаримо Разом.

Ягоди з цукром потрібно залишити на 10-12 годин та час від часу перемішувати. 

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Лохина з цукром. Фото: YouTube Куховаримо Разом.

За 12 годин лохина пустить сік, але його буде небагато, оскільки лохина не дуже соковита ягода. 

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Лохина до закипання. Фото: YouTube Куховаримо Разом.

Далі потрібно додати 4 г лимонної кислоти та перемішати. 

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Ягоди лохини в каструлі. Фото: YouTube Куховаримо Разом.

Далі потрібно поставити лохину на середній вогонь. Постійно перемішуючи, потрібно варити до закипання. З моменту закипання варимо протягом п'яти хвилин. 

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Ягоди лохини киплять. Фото: YouTube Куховаримо Разом.

Банки та кришки повинні бути стерилізованими. Гаряче варення наливаємо в банки. 

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Гаряче варення з лохини. Фото: YouTube Куховаримо Разом.

Банки закриваємо та перевертаємо.

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Варення з лохини. Фото: YouTube Куховаримо Разом.

Потрібно накрити варення ковдрою та залишити до повного охолодження. 

Раніше ми писали, що розпочався сезон однієї з найкорисніших ягід — лохини. Але можна помітити, що ціни на цю смачну ягоду дуже кусаються вже не перший рік. Давайте дізнаємося, чому лохина так дорого коштує

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