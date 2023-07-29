Варення з лохини вітамінна знахідка на зиму — відео рецепт

Варення з лохини. Фото: Freepik

Варення з лохини дуже смачне, ароматне і корисне. Зимою це справжня вітамінна знахідка для ваших рідних.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.

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Вам знадобиться:

лохина — 2 кг;

цукор — 2 кг;

лимонна кислота — 4 г.

Спочатку ягоди лохини потрібно гарно перебрати, прибрати зайві листочки та помити.

Ягоди лохини. Фото: YouTube Куховаримо Разом.

До 2 кг лохини потрібно додати 2 кг цукру та ретельно перемішати.

Ягоди лохини та цукор. Фото: YouTube Куховаримо Разом.

Ягоди з цукром потрібно залишити на 10-12 годин та час від часу перемішувати.

Лохина з цукром. Фото: YouTube Куховаримо Разом.

За 12 годин лохина пустить сік, але його буде небагато, оскільки лохина не дуже соковита ягода.

Лохина до закипання. Фото: YouTube Куховаримо Разом.

Далі потрібно додати 4 г лимонної кислоти та перемішати.

Ягоди лохини в каструлі. Фото: YouTube Куховаримо Разом.

Далі потрібно поставити лохину на середній вогонь. Постійно перемішуючи, потрібно варити до закипання. З моменту закипання варимо протягом п'яти хвилин.

Ягоди лохини киплять. Фото: YouTube Куховаримо Разом.

Банки та кришки повинні бути стерилізованими. Гаряче варення наливаємо в банки.

Гаряче варення з лохини. Фото: YouTube Куховаримо Разом.

Банки закриваємо та перевертаємо.

Варення з лохини. Фото: YouTube Куховаримо Разом.

Потрібно накрити варення ковдрою та залишити до повного охолодження.

Раніше ми писали, що розпочався сезон однієї з найкорисніших ягід — лохини. Але можна помітити, що ціни на цю смачну ягоду дуже кусаються вже не перший рік. Давайте дізнаємося, чому лохина так дорого коштує.