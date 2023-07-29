Варення з лохини вітамінна знахідка на зиму — відео рецепт

Варення з лохини: найпростіший рецепт від бабусі
Варення з лохини дуже смачне, ароматне і корисне. Зимою це справжня вітамінна знахідка для ваших рідних.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Куховаримо Разом.
Вам знадобиться:
- лохина — 2 кг;
- цукор — 2 кг;
- лимонна кислота — 4 г.
Спочатку ягоди лохини потрібно гарно перебрати, прибрати зайві листочки та помити.
До 2 кг лохини потрібно додати 2 кг цукру та ретельно перемішати.
Ягоди з цукром потрібно залишити на 10-12 годин та час від часу перемішувати.
За 12 годин лохина пустить сік, але його буде небагато, оскільки лохина не дуже соковита ягода.
Далі потрібно додати 4 г лимонної кислоти та перемішати.
Далі потрібно поставити лохину на середній вогонь. Постійно перемішуючи, потрібно варити до закипання. З моменту закипання варимо протягом п'яти хвилин.
Банки та кришки повинні бути стерилізованими. Гаряче варення наливаємо в банки.
Банки закриваємо та перевертаємо.
Потрібно накрити варення ковдрою та залишити до повного охолодження.
Раніше ми писали, що розпочався сезон однієї з найкорисніших ягід — лохини. Але можна помітити, що ціни на цю смачну ягоду дуже кусаються вже не перший рік. Давайте дізнаємося, чому лохина так дорого коштує.