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Варенье из голубики: самый простой рецепт от бабушки

29 июля 2023 08:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Варенье из голубики витаминная находка на зиму — видео рецепт
Варенье из голубики. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Варенье из голубики очень вкусное, ароматное и полезное. Зимой это подлинная витаминная находка для ваших родных.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Вместе.

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Вам понадобится:

  • голубика — 2 кг;
  • сахар – 2 кг;
  • лимонная кислота — 4 г.

Сначала ягоды голубики нужно хорошо перебрать, убрать лишние листики и помыть.

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Ягоды голубики. Фото: YouTube Поварим Вместе.

К 2 кг голубики нужно добавить 2 кг сахара и тщательно перемешать.

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Ягоды голубики и сахар. Фото: YouTube Поварим Вместе.

Ягоды с сахаром нужно оставить на 10-12 часов и время от времени перемешивать.

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Голубика с сахаром. Фото: YouTube Поварим Вместе.

Через 12 часов голубика пустит сок, но его будет немного, поскольку голубика не очень сочная ягода.

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Голубика до закипания. Фото: YouTube Поварим Вместе.

Далее нужно добавить 4 г лимонной кислоты и перемешать.

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Ягоды голубики в кастрюле. Фото: YouTube Поварим Вместе.

Далее нужно поставить голубику на средний огонь. Постоянно перемешивая, нужно варить до закипания. С момента закипания варим в течение пяти минут.

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Ягоды голубики кипят. Фото: YouTube Поварим Вместе.

Банки и крышки должны быть стерилизованы. Горячее варенье наливаем в банки.

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Горячее варенье из голубики. Фото: YouTube Поварим Вместе.

Банки закрываем и переворачиваем.

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Варенье из голубики. Фото: YouTube Поварим Вместе.

Нужно накрыть варенье одеялом и оставить до полного охлаждения.

Ранее мы писали, что начался сезон одной из самых полезных ягод — голубики. Но можно заметить, что цены на вкусную ягоду очень кусаются уже не первый год. Давайте узнаем, почему голубика так дорого стоит.

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