Варенье из голубики витаминная находка на зиму — видео рецепт

Варенье из голубики: самый простой рецепт от бабушки
Варенье из голубики очень вкусное, ароматное и полезное. Зимой это подлинная витаминная находка для ваших родных.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Вместе.
Вам понадобится:
- голубика — 2 кг;
- сахар – 2 кг;
- лимонная кислота — 4 г.
Сначала ягоды голубики нужно хорошо перебрать, убрать лишние листики и помыть.
К 2 кг голубики нужно добавить 2 кг сахара и тщательно перемешать.
Ягоды с сахаром нужно оставить на 10-12 часов и время от времени перемешивать.
Через 12 часов голубика пустит сок, но его будет немного, поскольку голубика не очень сочная ягода.
Далее нужно добавить 4 г лимонной кислоты и перемешать.
Далее нужно поставить голубику на средний огонь. Постоянно перемешивая, нужно варить до закипания. С момента закипания варим в течение пяти минут.
Банки и крышки должны быть стерилизованы. Горячее варенье наливаем в банки.
Банки закрываем и переворачиваем.
Нужно накрыть варенье одеялом и оставить до полного охлаждения.
Ранее мы писали, что начался сезон одной из самых полезных ягод — голубики. Но можно заметить, что цены на вкусную ягоду очень кусаются уже не первый год. Давайте узнаем, почему голубика так дорого стоит.