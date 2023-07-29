Варенье из голубики витаминная находка на зиму — видео рецепт

Варенье из голубики. Фото: Freepik

Варенье из голубики очень вкусное, ароматное и полезное. Зимой это подлинная витаминная находка для ваших родных.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Куховаримо Вместе.

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Вам понадобится:

голубика — 2 кг;

сахар – 2 кг;

лимонная кислота — 4 г.

Сначала ягоды голубики нужно хорошо перебрать, убрать лишние листики и помыть.

Ягоды голубики. Фото: YouTube Поварим Вместе.

К 2 кг голубики нужно добавить 2 кг сахара и тщательно перемешать.

Ягоды голубики и сахар. Фото: YouTube Поварим Вместе.

Ягоды с сахаром нужно оставить на 10-12 часов и время от времени перемешивать.

Голубика с сахаром. Фото: YouTube Поварим Вместе.

Через 12 часов голубика пустит сок, но его будет немного, поскольку голубика не очень сочная ягода.

Голубика до закипания. Фото: YouTube Поварим Вместе.

Далее нужно добавить 4 г лимонной кислоты и перемешать.

Ягоды голубики в кастрюле. Фото: YouTube Поварим Вместе.

Далее нужно поставить голубику на средний огонь. Постоянно перемешивая, нужно варить до закипания. С момента закипания варим в течение пяти минут.

Ягоды голубики кипят. Фото: YouTube Поварим Вместе.

Банки и крышки должны быть стерилизованы. Горячее варенье наливаем в банки.

Горячее варенье из голубики. Фото: YouTube Поварим Вместе.

Банки закрываем и переворачиваем.

Варенье из голубики. Фото: YouTube Поварим Вместе.

Нужно накрыть варенье одеялом и оставить до полного охлаждения.

Ранее мы писали, что начался сезон одной из самых полезных ягод — голубики. Но можно заметить, что цены на вкусную ягоду очень кусаются уже не первый год. Давайте узнаем, почему голубика так дорого стоит.