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В Україні змінилися ціни на цитрусові — яка вартість мандарин та апельсин

13 листопада 2023 04:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
В Україні змінилися ціни на цитрусові — яка вартість мандарин та апельсин
В Україні подешевшали цитрусові. Фото: Freepik
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні впали у ціні цитрусові — апельсини та мандарини. Середня вартість знизилася з  61,12 до 48,64 грн/кг.

Відповідні дані наводить Мінфін.

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Наскільки здешевшали цитрусові

Як йдеться на сайті, мандарини клементин коштуватимуть у середньому 114,90 грн за 1 кг, що на 4 грн дешевше, ніж було у жовтні. 

"Середня ціна апельсинів знизилася з 80,69 до 71,20 грн/кг. У супермаркетах цінники варіюються від 64,90 до 79,90 грн/кг. Апельсини преміум також стали дешевшими — цінник знизився з 78,31 до 76,45 грн/кг", — мовиться у повідомленні.

Варто зазначити, що падають у ціні не лиш цитрусові. Також знизилися ціни на практично всі популярні сорти яблук. Причому досить помітно – з початку листопада ціни зменшилися на 5-15%. Винятки – яблука преміум-якості сорту "Голден" та "Гала". Із 6 листопада вони здорожчали на 2-3%.

Як ми писали раніше, у Міністерстві оборони України розповіли, скільки коштує харчування для одного військовослужбовця за добу. Там уточнили, що ціна залежить від регіону.

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