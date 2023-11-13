В Украине изменились цены на цитрусовые — какова стоимость мандарин и апельсин

В Украине подешевели цитрусовые. Фото: Freepik

В Украине упали в цене цитрусовые — апельсины и мандарины. Средняя стоимость снизилась с 61,12 до 48,64 грн/кг.

Соответствующие данные приводит Минфин.

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Как говорится на сайте, мандарины клементин будут стоить в среднем 114,90 грн за 1 кг, что на 4 грн дешевле, чем было в октябре.

"Средняя цена апельсинов снизилась с 80,69 до 71,20 грн/кг. В супермаркетах ценники варьируются от 64,90 до 79,90 грн/кг. Апельсины премиум также стали дешевле — ценник снизился с 78,31 до 76,45 грн /кг", -—говорится в сообщении.

Стоит отметить, что падают в цене не только цитрусовые. Также снизились цены на практически все популярные сорта яблок. Причем достаточно заметно — с начала ноября цены снизились на 5-15%. Исключения — яблоки премиум-качества сорта "Голден" и "Гала". С 6 ноября они подорожали на 2-3%.

Как мы писали ранее, в Министерстве обороны Украины рассказали, сколько стоит питание для одного военнослужащего в сутки . Там уточнили, что цена зависит от региона.