Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Унікальний рецепт м'яса в духовці: соковите та смачне arrow

Унікальний рецепт м'яса в духовці: соковите та смачне

10 жовтня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Рецепт смачного м'яса в духовці — відео рецепт
М&#39;ясо у духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Така страва з м'яса підійде як для святкового столу, так і для звичайного. Також таке м'ясо можна тонко нарізати та робити з нього бутерброди.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • свинина (шия) 1 кг;
  • соєвий соус 2-3 ст.л;
  • мед 1 ст.
  • гірчиця у зернах 1 ст.л;
  • часник 4-5 зубчиків;
  • лавровий лист 1 шт;
  • чорний мелений перець 1 ч. л. (за смаком).

Спосіб приготування

Для початку беремо 4 зубчики часнику. Його потрібно нарізати пластинами.

null
Нарізаний часник. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також беремо одну ложку гірчиці у зернах.

null
Лавровий лист. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додаємо також одну столову ложку меду, соєвий соус та чорний перець.

null
Приготування маринаду. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У м'ясі робимо надрізи і кладемо туди шматочок часнику та лаврового листа, які обмочуємо у маринаді.

null
М'ясо у маринаді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Наносимо на м'ясо наш маринад.

null
М'ясо у маринаді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накриваємо м'ясо харчовою плівкою та залишаємо на кілька годин.

null
Запечене м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі розігріваємо духовку та ставимо м'ясо у фользі для запікання при температурі 200 градусів протягом 60 хвилин.

null
Запечене м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі дістаємо м'ясо, акуратно його розкриваємо та ставимо в духовку для того, щоб воно підрум'янилося ще на 10-15 хвилин.

null
Соковите м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дістаємо м'ясо з духовки і даємо трохи охолонути.

null
Соковите м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про найпростіший і найсмачніший рецепт квашеної капусти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз