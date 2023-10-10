Рецепт смачного м'яса в духовці — відео рецепт

Унікальний рецепт м'яса в духовці: соковите та смачне
Така страва з м'яса підійде як для святкового столу, так і для звичайного. Також таке м'ясо можна тонко нарізати та робити з нього бутерброди.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- свинина (шия) 1 кг;
- соєвий соус 2-3 ст.л;
- мед 1 ст.
- гірчиця у зернах 1 ст.л;
- часник 4-5 зубчиків;
- лавровий лист 1 шт;
- чорний мелений перець 1 ч. л. (за смаком).
Спосіб приготування
Для початку беремо 4 зубчики часнику. Його потрібно нарізати пластинами.
Також беремо одну ложку гірчиці у зернах.
Додаємо також одну столову ложку меду, соєвий соус та чорний перець.
У м'ясі робимо надрізи і кладемо туди шматочок часнику та лаврового листа, які обмочуємо у маринаді.
Наносимо на м'ясо наш маринад.
Накриваємо м'ясо харчовою плівкою та залишаємо на кілька годин.
Далі розігріваємо духовку та ставимо м'ясо у фользі для запікання при температурі 200 градусів протягом 60 хвилин.
Далі дістаємо м'ясо, акуратно його розкриваємо та ставимо в духовку для того, щоб воно підрум'янилося ще на 10-15 хвилин.
Дістаємо м'ясо з духовки і даємо трохи охолонути.
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