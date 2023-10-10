Рецепт смачного м'яса в духовці — відео рецепт

М'ясо у духовці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Така страва з м'яса підійде як для святкового столу, так і для звичайного. Також таке м'ясо можна тонко нарізати та робити з нього бутерброди.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

свинина (шия) 1 кг;

соєвий соус 2-3 ст.л;

мед 1 ст.

гірчиця у зернах 1 ст.л;

часник 4-5 зубчиків;

лавровий лист 1 шт;

чорний мелений перець 1 ч. л. (за смаком).

Спосіб приготування

Для початку беремо 4 зубчики часнику. Його потрібно нарізати пластинами.

Нарізаний часник. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Також беремо одну ложку гірчиці у зернах.

Лавровий лист. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додаємо також одну столову ложку меду, соєвий соус та чорний перець.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У м'ясі робимо надрізи і кладемо туди шматочок часнику та лаврового листа, які обмочуємо у маринаді.

М'ясо у маринаді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Наносимо на м'ясо наш маринад.

М'ясо у маринаді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накриваємо м'ясо харчовою плівкою та залишаємо на кілька годин.

Запечене м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі розігріваємо духовку та ставимо м'ясо у фользі для запікання при температурі 200 градусів протягом 60 хвилин.

Запечене м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі дістаємо м'ясо, акуратно його розкриваємо та ставимо в духовку для того, щоб воно підрум'янилося ще на 10-15 хвилин.

Соковите м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дістаємо м'ясо з духовки і даємо трохи охолонути.

Соковите м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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